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Робот по имени Чаппи
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Chappie
Робот по имени Чаппи
2015 / США / Мексика
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8.0
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86
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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