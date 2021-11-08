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Джон М. Чу

Jon Chu
Джон М. Чу
Джон М. Чу Jon Chu
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Дата рождения
2 ноября 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Джон М. Чу

Режиссер. Родился 2 ноября 1979 года. Пало-Альто, Калифорния, США.

Фильмография Джон М. Чу
Злая
Злая
мюзикл, фэнтези, мелодрама 2021, США
0.0
На высоте мечты
На высоте мечты
драма, мюзикл 2021, США
6.0
Безумно богатые азиаты
Безумно богатые азиаты
комедия 2018, США
7.0
Иллюзия обмана 2
Иллюзия обмана 2
криминал, триллер, комедия 2016, США
7.0
Джем и голограммы
Джем и голограммы
приключения, фэнтези, мюзикл 2015, США
6.0
Джастин Бибер: Believe
Джастин Бибер: Believe
мюзикл 2013, США
6.0
G.I. Joe: Бросок кобры 2
G.I. Joe: Бросок кобры 2
боевик 2012, США / Канада
6.0
Джастин Бибер: Никогда не говори никогда 3D
Джастин Бибер: Никогда не говори никогда 3D
мюзикл 2011, США
7.0
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Ариана Гранде и Синтия Эриво получили роли в мюзикле «Злая» Они сыграют в предстоящем фильме Эльфабу и Глинду.
Написать
8 ноября 2021 12:07
Производство фильма «Злая» вновь отложено Также съемочная группа переедет из США в Великобританию.
Написать
28 октября 2021 11:32
Лин-Мануэль Миранда раскаивается, что в «На высоте мечты» не хватает персонажей-афроамериканцев Автор пообещал впредь внимательнее относиться к этому вопросу.
Написать
16 июня 2021 17:55
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