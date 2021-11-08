Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джон М. Чу
Джон М. Чу
Jon Chu
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Джон М. Чу
Jon Chu
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
2 ноября 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Джон М. Чу
Режиссер. Родился 2 ноября 1979 года. Пало-Альто, Калифорния, США.
Развернуть
Фильмография Джон М. Чу
Злая
мюзикл, фэнтези, мелодрама
2021, США
0.0
На высоте мечты
драма, мюзикл
2021, США
6.0
Безумно богатые азиаты
комедия
2018, США
7.0
Иллюзия обмана 2
криминал, триллер, комедия
2016, США
7.0
Джем и голограммы
приключения, фэнтези, мюзикл
2015, США
6.0
Джастин Бибер: Believe
мюзикл
2013, США
6.0
G.I. Joe: Бросок кобры 2
боевик
2012, США / Канада
6.0
Джастин Бибер: Никогда не говори никогда 3D
мюзикл
2011, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Ариана Гранде и Синтия Эриво получили роли в мюзикле «Злая»
Они сыграют в предстоящем фильме Эльфабу и Глинду.
Написать
8 ноября 2021 12:07
Производство фильма «Злая» вновь отложено
Также съемочная группа переедет из США в Великобританию.
Написать
28 октября 2021 11:32
Лин-Мануэль Миранда раскаивается, что в «На высоте мечты» не хватает персонажей-афроамериканцев
Автор пообещал впредь внимательнее относиться к этому вопросу.
Написать
16 июня 2021 17:55
Все новости
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь