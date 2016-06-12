Наша рецензия

Много иллюзии и немного обмана «Иллюзия обмана 2» это полноценная вторая часть с героями и конфликтами из первой. Фильм рассказывает о судьбе ставших легендарными «Четырёх всадников», которые возвращаются на сцену, чтобы показать ещё немного магии. Но всё оборачивается не так, как они планировали, и в итоге величайшие маги тысячелетия стали жертвами чужого магического трюка, из которого им нужно выбраться. Чтобы это сделать, они обещают помочь техномагнату Уолтеру…