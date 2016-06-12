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Иллюзия обмана 2 Иллюзия обмана 2
Киноафиша Фильмы Иллюзия обмана 2 Отзывы о фильме «Иллюзия обмана 2»
Now You See Me: The Second Act Иллюзия обмана 2 2016 / США
7.2 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Иллюзия обмана 2»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Много иллюзии и немного обмана «Иллюзия обмана 2» это полноценная вторая часть с героями и конфликтами из первой. Фильм рассказывает о судьбе ставших легендарными «Четырёх всадников», которые возвращаются на сцену, чтобы показать ещё немного магии. Но всё оборачивается не так, как они планировали, и в итоге величайшие маги тысячелетия стали жертвами чужого магического трюка, из которого им нужно выбраться. Чтобы это сделать, они обещают помочь техномагнату Уолтеру…

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Сергей Фомин 12 июня 2016, 23:08
Первый фильм был лучше. В этом очень перемудрили с сюжетом и мотивацией героев. А когда в фильме якобы половина европейской столицы вывалила на улицы ночью, а вся планета смотрела на больших экранах представление, смысла которого не понимала, это уже уже без комментариев...
12 июня 2016, 23:08 Ответить
um007 13 июня 2016, 12:52
Оценка
Можно смотреть всей семьей.. Для молодежи и креативных людей - здорово. Много трюков классных и фокусов. Но первый фильм мне запомнился больше. А прошло ведь наверно 4 года..
13 июня 2016, 12:52 Ответить
Татилия Tatilia 14 июня 2016, 08:14
В сюжете отсутствует логика, ставка на "зрелищность". Первая часть была намного лучше.
14 июня 2016, 08:14 Ответить
Andrey Rene 15 июня 2016, 04:30
Имею кое-что сказать за крайний фильм "Иллюзия обмана II".
И наверное, не всех порадую тем, что комплиментов в сторону картины будет немного. Вообще почти не будет. А жаль.
Жаль искренне, потому что первый фильм был на редкость классный. От начала до конца. Помню, что смотрел не отрываясь.
Разумеется и на продолжение, недавно стартовавшее в нашем прокате - шел в ожидании очередной сказки. Но, не вышло.
Что не понравилось, и что собственно, стоило вообще-то ожидать:
1. Таддеуш Брэдли (Морган Фримен) - всё-таки хороший. Нет, ну разумеется, а как старина афроамериканец может оказаться злодеем? Тут я пожалуй соглашусь. Против хорошего Фримена я не возражаю. Но, вот остальное...
2. Хенли Ривз (Айла Фишер) - убрали, заменив её на персонаж с собачьей кличкой Лула (Лиззи Каплан), на мой взгляд абсолютно неподходящая замена "всаднице".
3. Дилан Родс (Марк Руффало), в предыдущем фильме выглядевший как настоящий закулисный гений с элементами волшебника - после оправдания персонажа Фримена - выглядит полным идиотом. Впрочем, не только из-за "косяка" с Таддеушем Брэдли, на безосновательную месть которому он потратил 30 лет жизни, но и вообще весь фильм. Ошибки, косяки, нелепые разборки... Короче, мнение о главном герое второго фильма - ниже плинтуса. Да и в папином сейфе он выживает чудом, и то благодаря опять-таки герою Фримена.
4. Короче, персонажей можно разбирать долго, мне уже надоело. Хотел было обратиться к сюжету, но понял, что помню не все из-за постоянной смены событий. Помню один момент, после которого резко упал интерес к просмотру. Это появление в фильме некого компьютерного ЧИПа. Тут я четко понял, что лавры ВИКИликс и агента Сноудена не дают покоя создателям фильма. Да-да, вся возня в фильме ведется из-за некоторого компьютерного чипа, способного добыть любую информацию, с любого источника, в любом месте мира. Рассекретить секретных агентов, например, что блестяще и проделывают "всадники" под занавес. И да, ужасный, глубоко законспирированный злодей, по совместительству внебрачный сын разоренного в первом фильме финансового воротилы прижимает "всадников", и заставляет этот страшный чип выкрасть. чтобы контролировать буквально всё и вся. Ужас одним словом. Агента 007 на него не оказалось... Может вместо "всадников" изначально планировался Крейг? Все ведь слышали, что он отказался от съемок в очередной "бондиаде"? Думаю, что на самом деле следующий фильм про Джеймса должен был называться Иллюзия Обмана - 2, а вместо фокусников должен был отдуваться сам Бонд, но что-то пошло не так, и Крейг сбежал от унылого сюжета.
5. Всесильное "Око" - некая странная организация фокусников раскрыта в виде китайского магазина мягких игрушек (ой, ошибся, магазина приколов) и китайской бабушки с её молодым внуком. Совершенно просто так, на голом энтузиазме, они проспонсировали финальный этап выступления с разоблачением, и канули в Лету не попросив никаких дивидендов.
6. Под конец фильма, мне стали грезится странные масонские знаки вперемешку с Оком Саурона, но это я уже отнес к своему воображению, которому очень хотелось хоть что-то интересное усмотреть.
Словом лично мой вердикт: дребедень.
Красивая, пустая, на один раз с половиной. Не факт, что стал бы досматривать на маленьком экране. А жаль. Первый фильм был очень крут. С большой буквы.
Правда мне, отчаянно повезло с компанией.
И одним этим, неприятный осадок от фильма как ветром сдуло.
Но не всем же везет так как мне...
15 июня 2016, 04:30 Ответить
Елена Федоровская 15 июня 2016, 16:41
Оценка
Замечательный поп-корн фильм. Много действий и экшена, но зрителю не объясняют и не показывают сам фокус (как это было в первой части). Чувствуется наличие черных дыр, которые не залатали в сюжете и решили махнуть рукой - это же фокус!
15 июня 2016, 16:41 Ответить
SKY 28 июня 2016, 11:31
Оценка
Ну и шляпаа ((((
28 июня 2016, 11:31 Ответить
PolegeshkoES 14 июля 2016, 15:14
Оценка
Очень скучный фильм!
14 июля 2016, 15:14 Ответить
Вячеслав Свободин 1 августа 2016, 12:28
Оценка
Фильм жуть. Очередной прокол франшиз. Как же они любят этим страдать. пОрой клонило в сон
1. Перемудрили. Сюжет закручен , замучен. Но слишком... Аж начинает эта перипетия бесить
2. Новенькая девушка - жуткая актриса. Переиграла
3. Фокусы чушь, особенно когда воруют чип. ну совсем бред. Да... гениальная система, которая не может отличить заколку и чип???
Все собрались срубить денег на имени, заработанном первой частью.... А так чушь...НЕ советую. Даже поржать не над чем.... Хоть как-нибудь уже вытягивали.. А нет....
1 августа 2016, 12:28 Ответить
jrikov 13 августа 2016, 17:50
Как всегда второй хуже первого
13 августа 2016, 17:50 Ответить
Андрей 20 июня 2017, 10:15
Оценка
после первой части - полное разочарование!
сюжет скучный, фокусов мало!
3\10
20 июня 2017, 10:15 Ответить
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