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Хороший отец
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The Good Father
Хороший отец
1985 / Великобритания
6.2
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Вся информация о фильме
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