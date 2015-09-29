Погода в закрытых пространствах, 2015

Наше время, арабский регион. Немка Доротея, PR-агент Центра помощи развивающимся странам по делам беженцев, вынуждена переждать обострение военного конфликта в пятизвездочном отеле — островке избыточной роскоши посреди бедности и разрушения. На гала-ужинах и светских встречах лестью и профессиональным женским обольщением она пытается выпросить денег на свой проект — английскую стипендию для девушек-беженок. Но для кого она это делает? Кто на самом деле здесь беженка? Алкоголь, кокаин, секс — куда еще можно убежать из замкнутого пространства собственного одиночества и циничного мира, обернутого гламуром и благородными помыслами? Роман с молодым арабом Алеком окончательно выводит ситуацию из-под ее контроля.