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Das Wetter in geschlossenen Räumen

Погода в закрытых пространствах, 2015

2015 / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Наше время, арабский регион. Немка Доротея, PR-агент Центра помощи развивающимся странам по делам беженцев, вынуждена переждать обострение военного конфликта в пятизвездочном отеле — островке избыточной роскоши посреди бедности и разрушения. На гала-ужинах и светских встречах лестью и профессиональным женским обольщением она пытается выпросить денег на свой проект — английскую стипендию для девушек-беженок. Но для кого она это делает? Кто на самом деле здесь беженка? Алкоголь, кокаин, секс — куда еще можно убежать из замкнутого пространства собственного одиночества и циничного мира, обернутого гламуром и благородными помыслами? Роман с молодым арабом Алеком окончательно выводит ситуацию из-под ее контроля.

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 29 сентября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Изабелла Штевер
В ролях
Мария Фуртвенглер
Барбара Буше
Барбара Буше
Дорка Гриллуш
Михаэль Гримм
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Погода в закрытых пространствах 1 постер
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