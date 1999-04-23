Ник Фальзоне — самый занятой и самый лучший диспетчер на Лонг-Айленде, жизнь которого не отличалась разнообразием, и вдруг в его жизнь врывается Рассел Белл, как ковбой на мотоцикле. Подбадриваемые кофеином, двое молодых людей начинают суматошную борьбу, соревнуясь в остроумии и силе воли, но победитель должен быть только один…
|23 апреля 1999
|Россия
|16+
|29 октября 1999
|Великобритания
|29 июня 2000
|Германия
|30 апреля 1999
|Греция
|23 апреля 1999
|Казахстан
|25 ноября 1999
|Нидерланды
|23 апреля 1999
|США
|23 апреля 1999
|Украина
|19 июля 2000
|Франция
|23 апреля 1999
|Эстония
|22 января 2000
|Южная Корея
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