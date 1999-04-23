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Постер фильма Управляя полетами
6.3
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6.3

Управляя полетами

, 1999
Pushing Tin
Германия, США / комедия, драма / 18+
Постер фильма Управляя полетами
6.3

О фильме

Ник Фальзоне — самый занятой и самый лучший диспетчер на Лонг-Айленде, жизнь которого не отличалась разнообразием, и вдруг в его жизнь врывается Рассел Белл, как ковбой на мотоцикле. Подбадриваемые кофеином, двое молодых людей начинают суматошную борьбу, соревнуясь в остроумии и силе воли, но победитель должен быть только один…

В ролях

Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Russell Bell
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Nick Falzone
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Connie Falzone
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Mary Bell
Джейк Уэбер
Джейк Уэбер
Барри Плоткин
Курт Фуллер
Курт Фуллер
Эд Клейбс
Викки Льюис
Tina Leary
Майкл Уиллис
Pat Feeney
Мэтт Росс
Мэтт Росс
Ron Hewitt
Джерри Грэйсон
Лео Мортон
Режиссер Майк Ньюэлл
Сценарист Дарси Фрэй, Глен Чарльз, Лес Чарльз
Композитор Энн Дадли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / США
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1999
Премьера в мире 23 апреля 1999
Дата выхода
23 апреля 1999 Россия 16+
29 октября 1999 Великобритания
29 июня 2000 Германия
30 апреля 1999 Греция
23 апреля 1999 Казахстан
25 ноября 1999 Нидерланды
23 апреля 1999 США
23 апреля 1999 Украина
19 июля 2000 Франция
23 апреля 1999 Эстония
22 января 2000 Южная Корея 18
MPAA R
Бюджет $33 000 000
Сборы в мире $8 408 835
Производство Fox 2000 Pictures, Regency Enterprises, Art Linson Productions
Другие названия
Pushing Tin, Mi espacio, À la limite, Allt under kontroll, Alto Controle, Cool Air, Erotikes anataraxeis, Falso tracciato, Fuera de control, Fuera de control (Pushing tin), Gyvenimo vingis, Kontrolori leta, Kontrolorji leta, Les Aiguilleurs, Riskirajoilla, Tudo Sob Controlo, Turbulenzen - und andere Katastrophen, Turnul de control, Uten kontroll, Vakrepülés, Zmęczenie materiału, Ερωτικές αναταράξεις, Керуючи польотами, Контролна кула, Управляя полётами, 狂っちゃいないぜ, 空中塞車

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 15 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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