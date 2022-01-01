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Хороший отец
Киноафиша Фильмы Хороший отец Хороший отец, 1985: актеры и роли
The Good Father Хороший отец 1985 / Великобритания
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Хороший отец, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Ньюэлл Майк Ньюэлл Mike Newell
В ролях
Энтони Хопкинс Энтони Хопкинс Anthony Hopkins Джим Бродбент Джим Бродбент Jim Broadbent Харриет Уолтер Харриет Уолтер Harriet Walter Фрэнсис Винер Саймон Кэллоу Саймон Кэллоу Simon Callow Мириам Маргулис Мириам Маргулис Miriam Margolyes Джоэнн Уэлли Джоэнн Уэлли Joanne Whalley
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