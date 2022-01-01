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Хороший отец
Хороший отец, 1985: актеры и роли
The Good Father
Хороший отец
1985 / Великобритания
6.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Хороший отец, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Ньюэлл
Mike Newell
В ролях
Энтони Хопкинс
Anthony Hopkins
Джим Бродбент
Jim Broadbent
Харриет Уолтер
Harriet Walter
Фрэнсис Винер
Саймон Кэллоу
Simon Callow
Мириам Маргулис
Miriam Margolyes
Джоэнн Уэлли
Joanne Whalley
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