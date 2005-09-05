Доказательство, 2005

Говорят, что на детях великих людей природа отдыхает, однако главная героиня фильма своим примером опровергает этот тезис. Дочь выдающегося математика, Кэтрин и сама всегда была талантливым ученым, вот только всю жизнь находилась в тени своего отца. После его смерти молодая женщина разбирает архивы, помогает ей в этом давний ученик отца Гэрольд. Среди записей покойного математика находится немало любопытного, но и Кэтрин есть чем похвастаться – в заветном блокноте героиня хранит решение одной из давних математических проблем. К сожалению, ни Гэрольд, ни родная сестра Клэр не верят, что доказательство было написано самой Кэтрин…