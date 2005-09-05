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Доказательство, 2005

2005 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Говорят, что на детях великих людей природа отдыхает, однако главная героиня фильма своим примером опровергает этот тезис. Дочь выдающегося математика, Кэтрин и сама всегда была талантливым ученым, вот только всю жизнь находилась в тени своего отца. После его смерти молодая женщина разбирает архивы, помогает ей в этом давний ученик отца Гэрольд. Среди записей покойного математика находится немало любопытного, но и Кэтрин есть чем похвастаться – в заветном блокноте героиня хранит решение одной из давних математических проблем. К сожалению, ни Гэрольд, ни родная сестра Клэр не верят, что доказательство было написано самой Кэтрин…

  • Во время съемок исполнительница главной роли Гвинет Пэлтроу была беременна Эппл – дочь родилась в браке с музыкантом группы Coldplay Крисом Мартином.
  • В основу фильма легла одноименная пьеса Дэвида Обёрна. В 2000 году состоялась премьера спектакля на Бродвее, роль Кэтрин в нем исполнила Мэри-Луиз Паркер. Гвинет Пэлтроу предстала в этом образе в лондонской постановке.
  • В 2001 году Мэри-Луиз Паркер получила премию «Тони» за роль Кэтрин. На церемонии награждения заветную статуэтку ей вручила Гвинет Пэлтроу. 
  • Энтони Хопкинс (Роберт) и Хоуп Дэвис (Клэр) снимались вместе в драме «Сердца в Атлантиде» (2001).

Фильм снят по роману Дэвида Обурна, получившего за него Пулицеровскую премию и премию "Тони".

 

Дочь недавно скончавшегося гениального, но немного ненормального математика, пытается совладать с ее возможным наследством – его безумием. Ситуацию усугубляют один из студентов отца, который хочет изучать его записи, и чуждая ей сестра, внезапно приехавшая помочь.

6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 10 ноября 2005
Премьера в мире 5 сентября 2005
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Джон Мэдден
Джон Мэдден
В ролях
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Хоуп Дэвис
Хоуп Дэвис
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Гэри Хьюстон
Все актеры и съемочная группа
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