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Вселенная Стивена Хокинга
Вселенная Стивена Хокинга, 2014: актеры и роли
The Theory of Everything
Вселенная Стивена Хокинга
2014 / Великобритания
Трейлер
7.3
Оцените
33
голоса
Рейтинг IMDb: 7.7
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Вселенная Стивена Хокинга, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Марш
James Marsh
В ролях
Фелисити Джонс
Felicity Jones
Эдди Редмэйн
Eddie Redmayne
Эмили Уотсон
Emily Watson
Дэвид Тьюлис
David Thewlis
Гарри Ллойд
Harry Lloyd
Шарлотта Хоуп
Charlotte Hope
Адам Годли
Adam Godley
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