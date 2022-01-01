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Вселенная Стивена Хокинга Вселенная Стивена Хокинга
Киноафиша Фильмы Вселенная Стивена Хокинга Вселенная Стивена Хокинга, 2014: актеры и роли
The Theory of Everything Вселенная Стивена Хокинга 2014 / Великобритания
7.3 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Вселенная Стивена Хокинга, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Марш Джеймс Марш James Marsh
В ролях
Фелисити Джонс Фелисити Джонс Felicity Jones Эдди Редмэйн Эдди Редмэйн Eddie Redmayne Эмили Уотсон Эмили Уотсон Emily Watson Дэвид Тьюлис Дэвид Тьюлис David Thewlis Гарри Ллойд Гарри Ллойд Harry Lloyd Шарлотта Хоуп Шарлотта Хоуп Charlotte Hope Адам Годли Адам Годли Adam Godley
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