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Вселенная Стивена Хокинга
Награды и номинации фильма Вселенная Стивена Хокинга
The Theory of Everything
Вселенная Стивена Хокинга
2014 / Великобритания
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7.5
Оцените
33
голоса
Рейтинг IMDb: 7.7
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Награды и номинации фильма Вселенная Стивена Хокинга
Вся информация о фильме
Золотой глобус 2015
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA 2015
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
Оскар 2015
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Лучшее перевоплощение
Номинант
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