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Джеймс Марш
Джеймс Марш
James Marsh
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Джеймс Марш
James Marsh
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Дата рождения
30 апреля 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Джеймс Марш
Режиссер. Родился 30 апреля 1963 года. Труро, Корнуолл, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джеймс Марш
Король воров
драма, криминал
2018, Великобритания
5.0
Держись за меня
триллер
2018, США
0.0
Гонка века
драма, приключения
2017, Великобритания
6.0
Вселенная Стивена Хокинга
биография, драма
2014, Великобритания
7.0
Тайный игрок
драма
2012, Великобритания / Ирландия
6.0
Проект Ним
документальный
2011, Великобритания
7.0
Человек на канате
криминал, документальный
2008, США / Великобритания
7.0
Король
триллер, драма
2005, США
6.0
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