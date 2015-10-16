Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Охота"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Вселенная Стивена Хокинга
Отзывы о фильме «Вселенная Стивена Хокинга»
The Theory of Everything
Вселенная Стивена Хокинга
2014 / Великобритания
Трейлер
7.3
Оцените
33
голоса
Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Отзывы о фильме «Вселенная Стивена Хокинга»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Катерина
16 октября 2015, 22:12
Замечательное кино! Эдди Редмейн очень хорошо, даже великолепен! Не зря он получил Оскар! Да и весь актерский состав замечателен!
Как подумаю, что фильм основан на реальных событиях, что в основе - жизни реальных людей, пробирает до мурашек, до дрожи! Какой характер, какая судьба, какая воля к победе!!!
Режиссер, актеры и вся команда очень хорошо постарались.
16 октября 2015, 22:12
0
0
Ответить
евгений
18 октября 2015, 00:48
это лучшая режиссура и постановка! игра актёров и самое главное сюжет! борьба-желание жить для достижения цели и воплошения идеи ни смотря ни на что вроде хлюпкий студентик а столько силы и мужества в нём! самая тяжёлая борьба с самим сабой-когда понимаешь что лучше не будет а только хуже ни смотря ни на что он живёт семейной жизнью и двигает идеи-многие бы в его случае повесились-было бы желание застрелится это точно! сильный умный достойный фильм!
18 октября 2015, 00:48
0
0
Ответить
fanbunga
25 октября 2015, 23:01
странное чувство...
Я как будто сказку посмотрела. Не в смысле "так не бывает", а в смысле - волшебно.
Добро победило зло. Если под злом подразумевать болезнь, конечно.
Красивое кино, во всех смыслах.
Поразительно, что Джейн, которая специализировалась на поэзии какого-то там века, отлично разбиралась в вопросах физики. Как она доходчиво, на примере зеленого горошка и картошки, объяснила разницу между квантовой механикой и теорией относительности!
Может, она ничуть не глупее мужа была? просто дети, пеленки, муж-инвалид...считай, ещё один ребенок. Вдруг мир потерял гениального ученого в её лице??
9/10
25 октября 2015, 23:01
0
0
Ответить
Кристина Османова
23 декабря 2018, 20:05
Оценка
Прекрасная игра Эдди Рейдмэйна!! Не перестаю удивляться данному актеру и его таланту!
Фильм прекрасный и поучительный, тяжелый и ободряющий одновременно.
Спасибо за такие фильмы, понемногу начинаешь переосмысливать свою жизнь!)
23 декабря 2018, 20:05
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Мумиёшки
1 комментарий
Вызов
230 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
21 комментарий
14+: Продолжение
11 комментариев
Мать
2 комментария
Экзорцист Ватикана
1 комментарий
Хотя бы кинода 2
8 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Отзывы
2023, США, фэнтези
Без фильтров
Рецензия
Отзывы
2022, США, триллер
Все страхи Бо
Рецензия
Отзывы
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Как подумаю, что фильм основан на реальных событиях, что в основе - жизни реальных людей, пробирает до мурашек, до дрожи! Какой характер, какая судьба, какая воля к победе!!!
Режиссер, актеры и вся команда очень хорошо постарались.
Я как будто сказку посмотрела. Не в смысле "так не бывает", а в смысле - волшебно.
Добро победило зло. Если под злом подразумевать болезнь, конечно.
Красивое кино, во всех смыслах.
Поразительно, что Джейн, которая специализировалась на поэзии какого-то там века, отлично разбиралась в вопросах физики. Как она доходчиво, на примере зеленого горошка и картошки, объяснила разницу между квантовой механикой и теорией относительности!
Может, она ничуть не глупее мужа была? просто дети, пеленки, муж-инвалид...считай, ещё один ребенок. Вдруг мир потерял гениального ученого в её лице??
9/10
Фильм прекрасный и поучительный, тяжелый и ободряющий одновременно.
Спасибо за такие фильмы, понемногу начинаешь переосмысливать свою жизнь!)
Авторизация по e-mail