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Вселенная Стивена Хокинга Вселенная Стивена Хокинга
Киноафиша Фильмы Вселенная Стивена Хокинга Отзывы о фильме «Вселенная Стивена Хокинга»
The Theory of Everything Вселенная Стивена Хокинга 2014 / Великобритания
7.3 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о фильме «Вселенная Стивена Хокинга»

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Катерина 16 октября 2015, 22:12
Замечательное кино! Эдди Редмейн очень хорошо, даже великолепен! Не зря он получил Оскар! Да и весь актерский состав замечателен!

Как подумаю, что фильм основан на реальных событиях, что в основе - жизни реальных людей, пробирает до мурашек, до дрожи! Какой характер, какая судьба, какая воля к победе!!!

Режиссер, актеры и вся команда очень хорошо постарались.
16 октября 2015, 22:12 Ответить
евгений 18 октября 2015, 00:48
это лучшая режиссура и постановка! игра актёров и самое главное сюжет! борьба-желание жить для достижения цели и воплошения идеи ни смотря ни на что вроде хлюпкий студентик а столько силы и мужества в нём! самая тяжёлая борьба с самим сабой-когда понимаешь что лучше не будет а только хуже ни смотря ни на что он живёт семейной жизнью и двигает идеи-многие бы в его случае повесились-было бы желание застрелится это точно! сильный умный достойный фильм!
18 октября 2015, 00:48 Ответить
fanbunga 25 октября 2015, 23:01
странное чувство...

Я как будто сказку посмотрела. Не в смысле "так не бывает", а в смысле - волшебно.

Добро победило зло. Если под злом подразумевать болезнь, конечно.

Красивое кино, во всех смыслах.

Поразительно, что Джейн, которая специализировалась на поэзии какого-то там века, отлично разбиралась в вопросах физики. Как она доходчиво, на примере зеленого горошка и картошки, объяснила разницу между квантовой механикой и теорией относительности!

Может, она ничуть не глупее мужа была? просто дети, пеленки, муж-инвалид...считай, ещё один ребенок. Вдруг мир потерял гениального ученого в её лице??

9/10
25 октября 2015, 23:01 Ответить
Кристина Османова 23 декабря 2018, 20:05
Оценка
Прекрасная игра Эдди Рейдмэйна!! Не перестаю удивляться данному актеру и его таланту!
Фильм прекрасный и поучительный, тяжелый и ободряющий одновременно.
Спасибо за такие фильмы, понемногу начинаешь переосмысливать свою жизнь!)
23 декабря 2018, 20:05 Ответить
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