«Отцы и дочери»: Рецензия Киноафиши

Женщины не выживают без любви

Осенью 2015 года состоялась мировая премьера фильма «Отцы и дочери». Несмотря на очень звездный актерский состав и популярную тему отношений родителей и детей, до России кинолента дойдет только этой весной. «Отцы и дочери» рассказывают историю об успешном писателе Джейке Дэвисе (Рассел Кроу), который не справился с управлением автомобиля и потерял жену в автокатастрофе. Оставшись наедине со своей маленькой дочерью и чувством вины, он очень старается быть хорошим отцом, но ему мешают последствия аварии - маниакально-депрессивный психоз и судороги.

Режиссер Габриэле Муччино, с одной стороны продолжает славную традицию повестей об отцах, воспитывающих маленьких детей с такой заботой, что женщины уходят на второй план («Большой папа», «Крамер против Крамера», «В погоне за счастьем»), а с другой стороны, показывает себя как отличного психолога, вырисовывая четкую картину будущего этих детей.

Кадр из фильма «Отцы и дочери»

В идеальных пропорциях зрителю выдают две временные ветви повествования.

Одна рассказывает о Джейке, как он справляется с болезнью, трогательно заботится о дочери и борется с сестрой погибшей жены, которая пытается отсудить право опеки над Кейти. Другая же показывает взрослую Кейт (Аманда Сайфрид) с букетом психологических проблем. Она сама учится на психолога, в качестве практики пытается помочь маленькой сироте днем, по вечерам же цепляет парней в баре на одну ночь. Одного эпизода со взрослой Кейти достаточно, чтобы заставить зрителя гадать, как из маленькой папиной принцессы выросла такая потерянная девушка со склонностями к нимфомании. Но Муччино не выдает всех секретов сразу, переплетая прошлое и настоящее, он порционно выстраивает причинно-следственную связь, призывая зрителя не только наблюдать, но и много размышлять.

Кадр из фильма «Отцы и дочери»

Помимо темы влияния событий в детстве на формирование личности, отношений отцов и дочерей, необходимости не сдаваться, режиссер еще мельком поднимает другую важную тему - власти богатых. Как только сестра жены пытается уговорить Джейка отдать ей Кейти, сразу промелькнула мысль, что для нее это не более чем каприз. Ей захотелось взять эту белокурую красивую девочку в свой богатый дом, а муж всячески это поддерживает. В своей погоне за еще одним приобретением, этих богатеньких не останавливает мысль, что маленькая девочка уже потеряла мать и отнимать у нее отца это бесчеловечно. Джейк в шоке от такого отношения, саркастично заявляет - «Любовь, дружба, семья - все это не важно, главное деньги!». С развитием событий, становится понятно, что для тетки Кейти это удочерение действительно было не более чем капризом и когда деньги перестанут затмевать ее разум, ей приходится признать, что она с радостью променяла бы всё на настоящую любовь.

Кадр из фильма «Отцы и дочери»

Этот фильм не стал бы столь великолепной семейной драмой, если бы не актерский состав. Рассел Кроу уже давно демонстрирует блестящую актерскую игру. Особенно ему удаются брутальные герои, но и заботливого отца он сыграл прекрасно. Все его совместные сцены с маленькой дочкой трогают до глубины души, а попытки перебороть бесконечные проблемы заставляют нас ненавидеть всех тех, кто вставляет ему палки в колеса. За него переживаешь, в него веришь до последнего момента. Почему на роль типичной девушки, выросшей без отца, выбрали Аманду Сайфред - вопроса быть не может. Она словно застряла между позицией маленькой девочки, образ которой создают ее белокурые волосы и огромные невинные глаза, и позицией уже взрослой, привлекательной женщины, образ которой Аманда мастерски обыгрывает своим обольстительным взглядом. Небольшие роли достались таким любимцам публики как Дайан Крюгер, Октавия Спенсер и Джейн Фонда. А в роли принца, которого бы желал любой отец своей дочери, выступил Аарон Пол. Благодаря его персонажу, режиссер окончательно добивает зрителя реализмом своей драмы. Аарон играет первого парня, который смог пробудить чувства у Кейти. Стоит ли объяснять, что его невероятная схожесть с отцом Кейти, это не случайность?

Кадр из фильма «Отцы и дочери»

Совсем отдаленно, но этот фильм напоминает «Манчестер у моря», своим принципом монтажа и темой болезненности прошлого, которая не дает нам жить дальше. Но в отличии от этого номинанта на «Оскар», у «Отцов и дочерей» все-таки будет хэппи-энд, потому что это кино не только вынуждает зрителя пропустить все эмоции через себя, сродниться с героями и получить отклик сердца, но и освобождает в итоге.

Это прекрасная психологическая мелодрама, серьезная и простая одновременно. Смотреть ее приятно, благодаря актерской игре, ненавязчивому музыкальному сопровождению Паоло Буанвино и напоминанию, что девочки это все-таки принцессы. Правильный принц может не только рассеять чары злой ведьмы, но и помочь справиться с реальными последствиями психологических травм.

Бариева Лилия

В российском прокате с 9 марта 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Отцы и дочери»