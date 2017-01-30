«Отцы и дочери»: Рецензия Киноафиши
Осенью 2015 года состоялась мировая премьера фильма «Отцы и дочери». Несмотря на очень звездный актерский состав и популярную тему отношений родителей и детей, до России кинолента дойдет только этой весной. «Отцы и дочери» рассказывают историю об успешном писателе Джейке Дэвисе (Рассел Кроу), который не справился с управлением автомобиля и потерял жену в автокатастрофе. Оставшись наедине со своей маленькой дочерью и чувством вины, он очень старается быть хорошим отцом, но ему мешают последствия аварии - маниакально-депрессивный психоз и судороги.
Режиссер Габриэле Муччино, с одной стороны продолжает славную традицию повестей об отцах, воспитывающих маленьких детей с такой заботой, что женщины уходят на второй план («Большой папа», «Крамер против Крамера», «В погоне за счастьем»), а с другой стороны, показывает себя как отличного психолога, вырисовывая четкую картину будущего этих детей.
В идеальных пропорциях зрителю выдают две временные ветви повествования.
Одна рассказывает о Джейке, как он справляется с болезнью, трогательно заботится о дочери и борется с сестрой погибшей жены, которая пытается отсудить право опеки над Кейти. Другая же показывает взрослую Кейт (Аманда Сайфрид) с букетом психологических проблем. Она сама учится на психолога, в качестве практики пытается помочь маленькой сироте днем, по вечерам же цепляет парней в баре на одну ночь. Одного эпизода со взрослой Кейти достаточно, чтобы заставить зрителя гадать, как из маленькой папиной принцессы выросла такая потерянная девушка со склонностями к нимфомании. Но Муччино не выдает всех секретов сразу, переплетая прошлое и настоящее, он порционно выстраивает причинно-следственную связь, призывая зрителя не только наблюдать, но и много размышлять.
Помимо темы влияния событий в детстве на формирование личности, отношений отцов и дочерей, необходимости не сдаваться, режиссер еще мельком поднимает другую важную тему - власти богатых. Как только сестра жены пытается уговорить Джейка отдать ей Кейти, сразу промелькнула мысль, что для нее это не более чем каприз. Ей захотелось взять эту белокурую красивую девочку в свой богатый дом, а муж всячески это поддерживает. В своей погоне за еще одним приобретением, этих богатеньких не останавливает мысль, что маленькая девочка уже потеряла мать и отнимать у нее отца это бесчеловечно. Джейк в шоке от такого отношения, саркастично заявляет - «Любовь, дружба, семья - все это не важно, главное деньги!». С развитием событий, становится понятно, что для тетки Кейти это удочерение действительно было не более чем капризом и когда деньги перестанут затмевать ее разум, ей приходится признать, что она с радостью променяла бы всё на настоящую любовь.
Этот фильм не стал бы столь великолепной семейной драмой, если бы не актерский состав. Рассел Кроу уже давно демонстрирует блестящую актерскую игру. Особенно ему удаются брутальные герои, но и заботливого отца он сыграл прекрасно. Все его совместные сцены с маленькой дочкой трогают до глубины души, а попытки перебороть бесконечные проблемы заставляют нас ненавидеть всех тех, кто вставляет ему палки в колеса. За него переживаешь, в него веришь до последнего момента. Почему на роль типичной девушки, выросшей без отца, выбрали Аманду Сайфред - вопроса быть не может. Она словно застряла между позицией маленькой девочки, образ которой создают ее белокурые волосы и огромные невинные глаза, и позицией уже взрослой, привлекательной женщины, образ которой Аманда мастерски обыгрывает своим обольстительным взглядом. Небольшие роли достались таким любимцам публики как Дайан Крюгер, Октавия Спенсер и Джейн Фонда. А в роли принца, которого бы желал любой отец своей дочери, выступил Аарон Пол. Благодаря его персонажу, режиссер окончательно добивает зрителя реализмом своей драмы. Аарон играет первого парня, который смог пробудить чувства у Кейти. Стоит ли объяснять, что его невероятная схожесть с отцом Кейти, это не случайность?
Совсем отдаленно, но этот фильм напоминает «Манчестер у моря», своим принципом монтажа и темой болезненности прошлого, которая не дает нам жить дальше. Но в отличии от этого номинанта на «Оскар», у «Отцов и дочерей» все-таки будет хэппи-энд, потому что это кино не только вынуждает зрителя пропустить все эмоции через себя, сродниться с героями и получить отклик сердца, но и освобождает в итоге.
Это прекрасная психологическая мелодрама, серьезная и простая одновременно. Смотреть ее приятно, благодаря актерской игре, ненавязчивому музыкальному сопровождению Паоло Буанвино и напоминанию, что девочки это все-таки принцессы. Правильный принц может не только рассеять чары злой ведьмы, но и помочь справиться с реальными последствиями психологических травм.
Бариева Лилия
В российском прокате с 9 марта 2017 года
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