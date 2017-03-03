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Габриэле Муччино
Габриэле Муччино
Gabriele Muccino
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Габриэле Муччино
Gabriele Muccino
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Дата рождения
20 мая 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Габриэле Муччино
Родился 20 мая 1967 года. Рим, Италия.
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Фильмография Габриэле Муччино
Лучшие годы
драма
2020, Италия
6.0
Лучше дома места нет
комедия
2018, Италия
5.0
Летние дни
драма, комедия
2016, Италия / США
5.0
Отцы и дочери
драма
2015, США / Италия
7.0
Мужчина нарасхват
драма, спорт, комедия
2012, США
7.0
Семь жизней
драма
2008, США
8.0
В погоне за счастьем
комедия, драма
2006, США
8.0
Помни обо мне
драма, мелодрама, комедия
2003, Франция / Великобритания / Италия
5.0
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