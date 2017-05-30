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Осенью 2015 года состоялась мировая премьера фильма «Отцы и дочери». Несмотря на очень звездный актерский состав и популярную тему отношений родителей и детей, до России кинолента дойдет только этой весной. «Отцы и дочери» рассказывают историю об успешном писателе Джейке Дэвисе (Рассел Кроу), который не справился с управлением автомобиля и потерял жену в автокатастрофе. Оставшись наедине со своей маленькой дочерью и чувством вины, он очень старается быть хорошим отцом,…