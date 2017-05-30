Осенью 2015 года состоялась мировая премьера фильма «Отцы и дочери». Несмотря на очень звездный актерский состав и популярную тему отношений родителей и детей, до России кинолента дойдет только этой весной. «Отцы и дочери» рассказывают историю об успешном писателе Джейке Дэвисе (Рассел Кроу), который не справился с управлением автомобиля и потерял жену в автокатастрофе. Оставшись наедине со своей маленькой дочерью и чувством вины, он очень старается быть хорошим отцом,…
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Фильм Габриэле Муччино «Отцы и дочери».
Фильм о взаимоотношениях, отца и дочери и параллельно о взаимоотношениях уже взрослой дочери в окружающим её миром.
Габриэле Муччино итальянский режиссёр, сценарист и продюсер. Один из немногих европейских режиссёров, удостоенных быть принятыми в закрытый клуб «голливудских европейцев». На сегодняшний день снял чуть более двадцати фильмов.
Линия первая. Город Нью-Йорк, Манхеттен, восьмидесятые. Сорокалетний, /популярный/, писатель, лауреат Пулитцеровской, Джек Дэвис премии, Джейк Дэвис, /Рассел Кроу/, живёт один с пятилетней дочерью, Кэти, /Кайли Роджерс/. Живёт после спровоцированной им же автомобильной аварии, в результате которой погибла его жена, а сам он получил серьёзную травму головы. Отец без ума любит свою дочь, и дочь отвечает тем же, но не так всё просто в их жизни. Есть факторы омрачающие семейную идиллию, тут тебе и родственники жены, претендующие на опекунство дочери, тут тебе резко ухудшающееся здоровье отца, /ярко выраженный маниакально-депрессивный психоз/, немаловажен и денежный вопрос. Но самое главное Муза ушла, последний роман прохладно принят и читателями и критиками.
Линия вторая. Город Нью-Йорк, Манхеттен, наше время, /прошло четверть века/. Та же Кэти, /Аманда Сейфрид/, ставшая психологом, занимается проблемной девочкой, /которая после психологической травмы перестала разговаривать/. Параллельно мы видим поиски Кэти себя, /у неё ярко выраженная нимфомания/, как результат неуверенности и страха перед миром, обстоятельствами, окружающими и собой. Кэти постоянно копается в своём прошлом, мысленно проводит параллели, пытается найти смысл и обоснование произошедшему. Среди череды случайных сексуальных партнёров, она встречает парня, /Аарон Пол/, так похожего на отца, человека умеющего искренне любить и при этом быть настоящим другом. Но где-то на уровне подсознания прошлое диктует настоящее.
Кажется, живёт себе человек, ну и живи, радуйся жизни, доставляй радость близким, пытайся в меру своих сил сделать этот мир лучше. Ан, нет. Не так всё просто, не всё от тебя зависит, особенно в прошлом, тем более не всегда в твоём прошлом, но очень часто именно ты являешься объектом причинно-следственной связи. Именно ты отвечаешь за грехи отцов, которые возможно даже об этих грехах и не догадывались. А ты как думал, жизнь не только многогранна, она и сложна неимоверно.
А тут ещё и вопросы психологического плана. Вроде бы можно противостоять внешнему, но попробуй бороться с внутренним. Голова, говорят дело тёмное. И не секрет, что и при нынешнем уровне медицины процессы, происходящие в мозгу труднообъяснимы, тем более тяжело поддаются коррекции. И не всегда окружающие, /даже близкие/ способны понять, каково тебе, впрочем, и им с тобой не легче.
Я пробую примерить на себя ситуацию, потому, как очень тяжело, а может и невозможно понять, что либо, не пропустив через себя, не побывав. /хотя бы виртуально/, в чужой шкуре.
Так вот, какой выход? Какой выход из подобной ситуации видишь конкретно ты? Может всё-таки любовь?
И Джейк пишет роман «Отцы и дочери». Пишет с любовь о любви. Последнюю и главную книгу своей жизни.
И спустя много лет Кэти находит в этой книге ту соломинку, за которую ей нужно ухватиться, чтобы жить. Она находит в этой книге ответы на вопросы, мучавшие её годами. Да жить сложно, ещё сложнее жить со своими внутренними демонами. Нет идеальных людей, у каждого своя война, /образно/, у каждого в душе слепок воздействия этого мира, состоящий исключительно из острых углов. В мире нет принцев и принцесс, есть обыкновенные, потрёпанные жизнью люди, такие, как ты и я, живущие серой жизнью в серых буднях. И только любовь способна добавить в эту жизнь, /в этот мир/, немного цветных красок.
Для счастья порой нужно совсем немного. Осознание того. Что тебя принимают таким, какой ты есть, и желание быть с человеком, таким, какой он есть. Желание подставить в трудную минуту своё плечо и возможность опереться на чьё-то плечо в тяжёлую минуту. Потому как это жизнь, в жизни всякое бывает, /чаще нежданное, переходящее в плохое/, и мы всякими бываем, /не умеем ценить, то хорошее, что редко, но случается/.
Господа, любите друг друга. Что б ни случилось, в горе и радости, просто любите. Я знаю это сложно, но я знаю и другое, это возможно, а ещё это жизненно необходимо всем нам, для того, чтоб прожить на этом свете.
Кто-то скажет честно, кто-то скажет достойно, а я скажу счастливо.
Именно счастливо прожить на этом свете.
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