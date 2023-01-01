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Отцы и дочери
Отцы и дочери, 2015: актеры и роли
Fathers and Daughters
Отцы и дочери
2015 / США / Италия
Трейлер
7.3
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Отцы и дочери, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Габриэле Муччино
Gabriele Muccino
В ролях
Аарон Пол
Aaron Paul
Аманда Сайфрид
Amanda Seyfried
Рассел Кроу
Russell Crowe
Диана Крюгер
Diane Kruger
Куавенжаней Уоллис
Quvenzhané Wallis
Райан Эгголд
Ryan Eggold
Хейли Беннетт
Haley Bennett
Джейн Фонда
Jane Fonda
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