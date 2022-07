1 Fathers & Daughters Michael Bolton 3:29

2 (They Long to Be) Close to You [feat. Michael Bolton] Richard Clayderman 3:35

3 Blackout Paolo Buonvino 2:29

4 Father and Daughter Paolo Buonvino 5:10

5 I Want to Stay with You Paolo Buonvino 1:27

6 Something Changing Paolo Buonvino 1:49

7 Father and Daughter (Version 2) Paolo Buonvino 3:03

8 At School Paolo Buonvino 1:48

9 Jake’s Seizure Paolo Buonvino 1:25

10 The Betrayal Paolo Buonvino 6:08

11 Never Give Up Paolo Buonvino 1:20

12 Another Seizure Paolo Buonvino 2:13

13 From Night to Dawn Paolo Buonvino 3:02

14 Dad Is Back Paolo Buonvino 1:17

15 Goodnight Potato Chip Paolo Buonvino 2:43

16 Nowhere Paolo Buonvino 2:50

17 Goodbye Dad Paolo Buonvino 2:43

18 Writing as a Maniac Paolo Buonvino 0:46

19 Losing It Paolo Buonvino 0:48

20 Father and Daughter (Soft Version) Paolo Buonvino 3:01

21 That’s My Girl Paolo Buonvino 1:17

22 I Want to Stay with You (Version 2) Paolo Buonvino 1:27

23 The Betrayal (Version 2) Paolo Buonvino 2:42

24 Old Memories Paolo Buonvino 2:54