Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Куавенжаней Уоллис

Куавенжаней Уоллис

Quvenzhané Wallis
Куавенжаней Уоллис
Куавенжаней Уоллис Quvenzhané Wallis
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
28 августа 2003
Возраст
18 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Биография Куавенжаней Уоллис

Родилась 28 августа 2003 года. Новый Орлеан, Луизиана, США.

Фильмография Куавенжаней Уоллис
Отцы и дочери
Отцы и дочери
драма 2015, США / Италия
7.0
Энни
Энни
мюзикл, комедия, семейный, драма 2014, США
7.0
Пророк
Пророк
2014, США / Франция / Канада / Ливан / Катар
7.0
12 лет рабства
12 лет рабства
драма, исторический, биография 2013, США / Великобритания
7.0
Звери дикого Юга
Звери дикого Юга
драма 2012, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Топ 15 самых молодых номинантов в истории «Оскара» В конце января все дружно поздравляли 22-летнего Тимоти Шаламе, который стал одним из самых молодых обладателей номинации на «Оскар». Впрочем, в славной (и очень длинной) истории
Написать
6 февраля 2018 18:20
Все новости
Статьи о персоне
8 маленьких звезд Голливуда, которые уже зарабатывают больше, чем мы за всю жизнь Дети-актеры – совершенно особая категория Голливуда: пусть далеко не все из них по достижении совершеннолетия остаются звездами, тех миллионов, что они зарабатывают в свои 10-15 лет, большинству из нас хватило бы до конца жизни (а то и жизней на несколько).
Написать
11 января 2019 00:07
Все статьи
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Приложение киноафиши