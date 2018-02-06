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Куавенжаней Уоллис
Куавенжаней Уоллис
Quvenzhané Wallis
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Куавенжаней Уоллис
Quvenzhané Wallis
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Дата рождения
28 августа 2003
Возраст
18 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Биография Куавенжаней Уоллис
Родилась 28 августа 2003 года. Новый Орлеан, Луизиана, США.
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Фильмография Куавенжаней Уоллис
Отцы и дочери
драма
2015, США / Италия
7.0
Энни
мюзикл, комедия, семейный, драма
2014, США
7.0
Пророк
2014, США / Франция / Канада / Ливан / Катар
7.0
12 лет рабства
драма, исторический, биография
2013, США / Великобритания
7.0
Звери дикого Юга
драма
2012, США
7.0
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