8 маленьких звезд Голливуда, которые уже зарабатывают больше, чем мы за всю жизнь

Дети-актеры – совершенно особая категория Голливуда: пусть далеко не все из них по достижении совершеннолетия остаются звездами, тех миллионов, что они зарабатывают в свои 10-15 лет, большинству из нас хватило бы до конца жизни (а то и жизней на несколько).