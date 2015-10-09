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The Intern Стажер 2015 / США
7.9 Оцените
70 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Стажер»

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Бо 9 октября 2015, 16:21
Зашкаливающее количество соплей, пара моментов, вызывающих улыбку- это всё, что есть от комедии, остальное - сопли на тему банальных жизненных ценностей, глубина сюжета - по щиколотку. Рекомендую домохозяйкам, любящим отечественные сериалы на канале Россия (без обид). После просмотра остался только один вопрос: как Де Ниро занесло в этот фильм, Господи?!
9 октября 2015, 16:21 Ответить
Юля 9 октября 2015, 16:33
Очень добрый и трогательный фильм...в меру шуток и моментов над которыми стоит подумать, осталось приятное ощущение✊
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Ольга 9 октября 2015, 16:33
Фильм просто супер!!!!!! Всем рекомендую✊
9 октября 2015, 16:33 Ответить
Людочка 9 октября 2015, 16:33
Иду завтра 10:10 в Рио...
9 октября 2015, 16:33 Ответить
аааа 9 октября 2015, 16:33
пойду
9 октября 2015, 16:33 Ответить
um007 10 октября 2015, 16:16
Прекрасный фильм! Де Ниро в свои 73 блистателен, как и Энн в свои 29. Мудрость и опыт в сочетании с красотой и экспрессией делают ленту трогательной. Пророй очень юморной. Всем советую посмотреть, пока фильм в прокате.
10 октября 2015, 16:16 Ответить
ирена 11 октября 2015, 23:36
неплохо, но не ах)))).... Нет динамики))) в фильме....Де Ниро чуден!
11 октября 2015, 23:36 Ответить
KalashonoK 15 октября 2015, 22:25
2 часа унылой тягомотины из розовых соплей. Такое ощущение, что Вы попали на сеанс к психоаналитику, причем психоаналитик - это Вы, а киногерои у Вас лечатся... Только платите за этот сеанс Вы, а не они. Актерская игра под большим вопросом. Де Ниро не вылезал из одной и той же гримасы улыбающегося доброго Санты, Энн Хэтэуэй сначала пыталась примерить на себя образ Мерил Стрип, но не смогла, не смогла. И никакая это не комедия. Смех в зале был слышен только 1 раз. Жалко потраченного времени. Не рекомендую.
15 октября 2015, 22:25 Ответить
um007 19 октября 2015, 00:57
Прекрасный фильм! Де Ниро в свои 73 блистателен, как и Энн в свои 29. Мудрость и опыт в сочетании с красотой и экспрессией делают ленту трогательной. Пророй очень юморной. Всем советую посмотреть, пока фильм в прокате.
19 октября 2015, 00:57 Ответить
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