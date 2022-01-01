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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Стажер
Стажер, 2015: актеры и роли
The Intern
Стажер
2015 / США
Трейлер
8.0
Оцените
65
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Стажер, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Нэнси Мейерс
Nancy Meyers
В ролях
Энн Хэтэуэй
Anne Hathaway
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Дрена Де Ниро
Drena De Niro
Нат Вулф
Nat Wolff
Рене Руссо
Rene Russo
Адам Дивайн
Adam DeVine
Андерс Холм
Anders Holm
Рейд Скотт
Reid Scott
Зак Перлман
Zack Pearlman
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