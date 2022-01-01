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Киноафиша Фильмы Стажер Стажер, 2015: актеры и роли
The Intern Стажер 2015 / США
8.0 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Стажер, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нэнси Мейерс Нэнси Мейерс Nancy Meyers
В ролях
Энн Хэтэуэй Энн Хэтэуэй Anne Hathaway Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро Robert De Niro Дрена Де Ниро Drena De Niro Нат Вулф Нат Вулф Nat Wolff Рене Руссо Рене Руссо Rene Russo Адам Дивайн Адам Дивайн Adam DeVine Андерс Холм Андерс Холм Anders Holm Рейд Скотт Рейд Скотт Reid Scott Зак Перлман Зак Перлман Zack Pearlman
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