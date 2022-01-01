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Фильмы похожие на «Отпуск по обмену»
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Фильмы похожие на «Отпуск по обмену»

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Эта дурацкая любовь
Эта дурацкая любовь
7.0
комедия
2011, США
Замерзшая из Майами
Замерзшая из Майами
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7.0
мелодрама, комедия
2009, США
Простые сложности
Простые сложности
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7.0
мелодрама, комедия
2009, США
Однажды в Вегасе
Однажды в Вегасе
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7.0
комедия
2008, США
Обещать - не значит жениться
Обещать - не значит жениться
7.0
комедия
2008, США
Хороший год
Хороший год
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, мелодрама, комедия
2006, США
Отпуск по обмену
Отпуск по обмену
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7.0
мелодрама, комедия
2006, США
Любовь по правилам... и без
Любовь по правилам... и без
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6.0
драма, мелодрама, комедия
2003, США
Реальная любовь
Реальная любовь
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7.0
драма, комедия, мелодрама
2002, Великобритания / США
Дневник Бриджит Джонс
Дневник Бриджит Джонс
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7.0
комедия, драма
2001, Великобритания / Франция
Чего хотят женщины
Чего хотят женщины
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8.0
мелодрама, комедия
2000, США
Вам письмо
Вам письмо
7.0
мелодрама
1998, США
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Жанр
Все Комедия Мелодрама Драма
Страна
Все США Великобритания Франция
Год
Все 1990-1999 2000-2009 2010-2019

Комедии, похожие на «Отпуск по обмену», отлично подходят, чтобы смотреть онлайн на зимних каникулах. «Отпуск по обмену» – это захватывающий романтический фильм о двух женщинах, решивших на несколько дней поменяться жизнями. Журналистка Айрис Симпкинс пытается избавиться от созависимых отношений с парнем, который явно ее использует. Тем временем, на другом конце Соединенных штатов хозяйка рекламного агентства Аманда Вудс узнает об измене любимого мужчины. Не зная друг друга, они знакомятся через интернет и решают провести новогодние каникулы вдали от своих надоевших проблем и завравшихся избранников. Для этого они «меняются» домами: Айрис летит к Аманде за 9 тысяч километров, в то время как Аманда направляется к Айрис. Неожиданно они обе осознают, что чужая жизнь и чужие друзья подходят им куда больше, чем свои собственные. Эта увлекательная комедийная история пользуется популярностью у зрителей от мала до велика уже 15 лет. Но есть и другие фильмы, сюжетом и атмосферой напоминающие «Отпуск по обмену».

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