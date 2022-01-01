Комедии, похожие на «Отпуск по обмену», отлично подходят, чтобы смотреть онлайн на зимних каникулах. «Отпуск по обмену» – это захватывающий романтический фильм о двух женщинах, решивших на несколько дней поменяться жизнями. Журналистка Айрис Симпкинс пытается избавиться от созависимых отношений с парнем, который явно ее использует. Тем временем, на другом конце Соединенных штатов хозяйка рекламного агентства Аманда Вудс узнает об измене любимого мужчины. Не зная друг друга, они знакомятся через интернет и решают провести новогодние каникулы вдали от своих надоевших проблем и завравшихся избранников. Для этого они «меняются» домами: Айрис летит к Аманде за 9 тысяч километров, в то время как Аманда направляется к Айрис. Неожиданно они обе осознают, что чужая жизнь и чужие друзья подходят им куда больше, чем свои собственные. Эта увлекательная комедийная история пользуется популярностью у зрителей от мала до велика уже 15 лет. Но есть и другие фильмы, сюжетом и атмосферой напоминающие «Отпуск по обмену».