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Галина Коньшина
Галина Коньшина
О персоне
Фильмография
Галина Коньшина
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Дата рождения
17 декабря 1951
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Барнаул, СССР (Россия)
Рост
170 см
Биография Галины Коньшиной
Родилась 17 декабря 1951 года. Барнаул, СССР (Россия).
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Фильмография Галины Коньшиной
Ёлки лохматые
семейный
2014, Россия
6.0
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