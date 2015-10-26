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Ёлки лохматые
Отзывы о фильме «Ёлки лохматые»
Ёлки лохматые
2014 / Россия
Трейлер
6.2
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 4.5
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Smileblond
26 октября 2015, 23:46
Очень понравилось кино "Ёлки лохматые"!)) Вчера уже успели побывать на премьерном показе, вся семья в восторге! А особенно детишки! Этот фильм можно назвать одновременно веселым и мелодраматичным. Возможно через несколько лет он сможет стать конкурентом "один дома" по популярности) Собачёнки с легкостью справились с двумя грабителями пока хозяев не было дома. Во время фильма скучать не придется.
26 октября 2015, 23:46
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Bbbugl
26 октября 2015, 23:46
Фильм для семейного просмотра
Дата релиза выбрана неверно
Надо было во время каникул выпускать
26 октября 2015, 23:46
0
0
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3lik
26 октября 2015, 23:46
чего то - уж совсем детский- даже не семейный! ))) ✊ ✊ ✊ ✊ легкий, простенький, ужасно смахивающий моментами на "Один дома"
26 октября 2015, 23:46
0
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Emma Ivens
26 декабря 2019, 00:59
Оценка
Этот фильм не воспитывает в людях любовь к животным! Из всех героев, беспокоилась о собаках только девочка. Двуличный хозяин зоотеля который боится и недолюбливает собак(молчу о том что он еще и грабитель), в фильме повторяется фраза про тупых и блохастых собак, полное разочарование качества зоотеля, + бабка которая сказала дочке плевать на собак. Молчу про то что весь фильм полный антропоморфизм! Ужасный фильм!! Своим детям никогда не покажу и никому не посоветую!!
26 декабря 2019, 00:59
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