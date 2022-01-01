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Виктор Васильев
Виктор Васильев
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Виктор Васильев
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Дата рождения
19 января 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Биография Виктора Васильева
Родился 19 января, 1975 года. Ленинград, СССР.
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Фильмография Виктора Васильева
Судьба диверсанта
драма, биография
2021, Россия
0.0
Мой папа не подарок
комедия, семейный
2021, Россия
0.0
Выстрел в спину
детектив, мелодрама
2018, Россия
0.0
Реставратор
детектив
2018, Россия
2.0
Игра
драма
2018, Россия
5.0
Любовь без правил
комедия
2016, Россия
4.0
В тесноте, да не в обиде
мелодрама
2015, Россия
6.0
Ёлки лохматые
семейный
2014, Россия
6.0
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