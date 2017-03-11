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Вечные дети Вечные дети
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Infinity Baby

Вечные дети, 2017

2017 / США
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

США, в отдаленном будущем республиканцы запрещают аборты, что позволяет набрать популярность абсурдному стартапу Нео (Ник Офферман) по производству не взрослеющих младенцев. Все, кто подумывал о ребенке, но боялся ответственности или неизбежного расставания с выросшим чадом, теперь могут познать прелести родительской заботы без особого труда (главное вовремя давать ребенку специальные таблетки). Сотрудники Infinity Baby не сильно отличаются от вечных детей: Бен (Киран Калкин) ищет ту единственную, но немедля дает задний ход, стоит только девушке заговорить о семье. Его приятели Ларри (Кевин Корригэн) и Малькольм (Мартин Старр) и вовсе напоминают подростков в телах взрослых.

6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 11 марта 2017
Возраст 12+
Режиссер
Боб Байинтон
В ролях
Ник Офферман
Ник Офферман
Меган Маллалли
Меган Маллалли
Мартин Старр
Мартин Старр
Киран Калкин
Киран Калкин
Стивен Рут
Стивен Рут
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вечные дети 2 постера
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Один из экспериментов со стволовыми клетками привел к весьма неожиданным последствиям – появлению не взрослеющих вслед за ходом календаря младенцев. Такую кроху можно взять к себе на время. Сотрудники компании Нео (Ник Офферман) доставят дите в оговоренное время и место, а также проведут краткий инструктаж. Особого ухода вечный младенец не требует: дали в нужное время таблетку и поменяли подгузник раз в неделю. Вечный младенец в основном спит или премило агукает. Так что особых неудобств…
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Кадры из фильма Все кадры
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