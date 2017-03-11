Вечные дети, 2017

США, в отдаленном будущем республиканцы запрещают аборты, что позволяет набрать популярность абсурдному стартапу Нео (Ник Офферман) по производству не взрослеющих младенцев. Все, кто подумывал о ребенке, но боялся ответственности или неизбежного расставания с выросшим чадом, теперь могут познать прелести родительской заботы без особого труда (главное вовремя давать ребенку специальные таблетки). Сотрудники Infinity Baby не сильно отличаются от вечных детей: Бен (Киран Калкин) ищет ту единственную, но немедля дает задний ход, стоит только девушке заговорить о семье. Его приятели Ларри (Кевин Корригэн) и Малькольм (Мартин Старр) и вовсе напоминают подростков в телах взрослых.