Киноафиша Фильмы Исчезнувшая Цитаты из фильма Исчезнувшая

Цитаты из фильма Исчезнувшая

Nick Dunne Ты, п#д#р#с!
Amy Dunne Я — та самая п#д#р#с, на которую ты женился. Единственный раз, когда тебе нравился ты сам, — это когда ты пытался быть кем-то, кто мог бы понравиться этой п#д#р#с. Я не сдаюсь, я — эта п#д#р#с. Я убивала ради тебя; кто ещё может так сказать? Думаешь, ты был бы счастлив с какой-нибудь милой девочкой из Среднего Запада? Ни за что, детка! Это я.
Nick Dunne Чёрт. Ты в своём уме не вся, серьёзно. Зачем тебе вообще это нужно? Да, я любил тебя, а потом мы только и делали, что злились друг на друга, пытались контролировать друг друга. Мы причиняли друг другу боль.
Amy Dunne Вот что такое брак.
[последние реплики]
Nick Dunne О чём ты думаешь? Что ты чувствуешь? Что мы сделали друг с другом? Что нам теперь делать?
Tanner Bolt Клянусь, вы двое — самые извращённые люди, которых я когда-либо знал, а я в этом спец.
Amy Dunne Я стала намного счастливее теперь, что я мертва. Технически — пропавшая без вести. Скоро будут считать меня погибшей. Исчезла. И мой ленивый, лживый, презренный муж отправится в тюрьму за моё убийство. Ник Данн забрал мою гордость и моё достоинство и мою надежду и мои деньги. Он брал и брал из меня, пока меня не стало. Это убийство. Пусть наказание будет соразмерно преступлению. Чтобы подделать правдоподобное убийство, нужна дисциплина. Подружись с местным идиотом. Собери детали её скучной жизни и набей её рассказами о вспыльчивом характере твоего мужа. Тайно создай проблемы с деньгами: кредитные карты, возможно онлайн-азарт. С помощью ничего не подозревающих людей увеличь страхование жизни. Купи машину для побега. Craigslist. Обычный. Дешёвый. Наличные. Тебе нужно упаковать себя так, чтобы люди действительно оплакали твою потерю. И Америка любит беременных женщин. Как будто так трудно раздвигать ноги. Знаешь, что тяжело? Подделать беременность. Сначала слей воду из унитаза. Пригласи беременную идиотку к себе домой и угости её лимонадом. Укради мочу беременной идиотки. Вуаля! Беременность теперь часть твоего законного медицинского документа. Счастливой годовщины. Подожди, пока твой беспомощный муж начнёт свой день. Он уйдёт... и время идёт. Тщательно обставь место преступления с ровно достаточным количеством ошибок, чтобы вызвать сомнение. Тебе нужно истечь кровью. Много. Много, очень много. Ранение на голове немного кровит. Такое же кровотечение на месте преступления. Тебе нужно убрать; как он бы сделал — неаккуратно. Чистить и кровоточить, кровоточить и чистить. И оставить маленький след: пожар в июле? И потому что ты такая, ты не остановишься на этом. Тебе нужен дневник. Не менее трёхсот записей о Нике и Эми. Начни с сказочно-добрых ранних дней: они правдивы и крайне важны. Ты хочешь, чтобы Ник и Эми вызывали симпатию. Затем всё выдумываешь: траты, издевательства, страх, угроза насилия. И Ник думал, что он был писателем... сожги это, только в нужной мере. Убедись, что копы найдут это. Наконец, соблюдай традицию с очень особенным «охотой за сокровищами». И если я всё сделаю правильно, мир возненавидит Ника за убийство его прекрасной беременной жены. А после всей этой возмездной ярости, когда наступит мой момент, я выйду на воду с горстью таблеток и карманом камней. И когда найдут моё тело, узнают: Ник Данн сбросил свою возлюбленную как мусор, и она проплыла мимо всех остальных избитых, ненужных, неудобных женщин. Затем Ник тоже умрёт. Ник и Эми исчезнут, но мы никогда действительно не существовали. Ник любил девушку, которой я притворялась. «Крутая девчонка». Мужчины всегда пользуются этим как своим определяющим комплиментом: «Она — крутая девчонка». Крутая девчонка — горячая. Крутая девчонка — готова на всё. Крутая девчонка никогда не злится на своего мужчину. Она лишь улыбается в неловкой, любящей манере. А затем открывает рот для f######. Ей нравится то, что ему нравится, так что, очевидно, он виниловый хипстер, который любит фетиш-Мангу. Если ему нравятся девушки, которые выходят за рамки, она — модница из торгового центра, которая болтает о футболе и терпит крылья буйвола в Hooters. Когда я встретила Ника Данна, я знала, что он хочет «Крутая девчонка». И для него, признаюсь: я была готова попробовать. Я удаляла p####. Я пила пиво из банок, смотря фильмы Адама Сэндлера. Я ела холодную пиццу и оставалась размером два. Я занималась с ним сексом нечасто. Я жила моментом. Я была f###### на всё. Не могу сказать, что мне не нравилось часть этого. Ник подтрунивал надо мной и вытащил из меня то, чего я не знала, что существует. Лёгкость, юмор, непринуждённость. Но я сделала его умнее. Острее. Я вдохновляла его подниматься до моего уровня. Я сформировала мужчину своих мечтаний. Мы были счастливы, притворяясь другими людьми. Мы были самой счастливой парой, которую знали. А смысл быть вместе, если ты не самый счастливый? Но Ник стал ленивым. Он стал кем-то, с кем я не хотела выходить замуж. Он на самом деле ожидал, что я буду любить его безусловно. Затем он тащил меня, без гроша, к сердцу этой великой страны и нашел себе новую, моложе, подвижную «Крутая девчонка». Думаешь, я позволю ему разрушить меня и оказаться счастливее, чем когда-либо? Нет, f######. Ему не суждено победить. Мой милый, очаровательный, заземлённый парень из Миссури. Ему нужно было учиться. Взрослые работают ради вещей. Взрослые платят. Взрослые несут последствия.
[первые реплики]
Nick Dunne Когда я думаю о своей жене, мне всегда приходит в голову затылок. Я представляю, как разбиваю её прекрасный череп, разворачиваю мозг, пытаясь найти ответы. Первобытные вопросы брака: Что ты думаешь? Как ты себя чувствуешь? Что мы сделали друг с другом? Что мы будем делать дальше?
Amy Dunne Зачем тебе ноутбук?
Nick Dunne Работаю на ноуте!
Margo Dunne [обсуждают, что из деревянных подарков Ник собирается подарить Эми на пятую годовщину свадьбы, "деревянную" годовщину] Так что ты ей подаришь?
Nick Dunne Не знаю, нет ничего нормального из дерева.
Margo Dunne Я знаю, что ты можешь сделать. Идёшь домой и трах*** её так, что крышу сносит. Потом берёшь свой член и хлопаешь её им по лицу, говоря: «Вот тебе дерево, сук##!»
Nick Dunne [Эми] Ты. Чёртова. Сучка.
Amy Dunne Мы такие милые. Хочется дать нам по лицу.
Margo Dunne Все знают, что «сложная» — это кодовое слово для сук##.
Amy Dunne Когда двое любят друг друга, но не могут заставить это работать, вот где настоящая трагедия.
Officer Jim Gilpin Слышал когда-нибудь выражение: самый простой ответ чаще всего оказывается правильным?
Detective Rhonda Boney На самом деле, я никогда с этим не соглашалась.
Margo Dunne Тот, кто её взял, обязательно вернёт.
Amy Dunne Я убивала ради тебя. Кто ещё может так сказать?
Amy Dunne Ник Данн забрал у меня гордость, достоинство, надежду и деньги. Он брал и брал, пока я совсем не перестала существовать. Это убийство.
Amy Dunne Я буду стараться верить, что мой муж меня любит, но могу ошибаться.
Amy Dunne Офигенная чёртова Эми выходит замуж!
Nick Dunne Иди, ты — мой голос разума. Ты мне сейчас очень нужна.
Margo Dunne Конечно, я с тобой. Я с тобой была ещё до того, как мы появились на свет.
Nick Dunne Ты, еб#н#я сука!
Amy Dunne Я та сука, на которую ты вышла замуж! Единственный раз, когда ты себя любила — это когда пыталась быть той сукой, которая могла бы понравиться этой суке. Я не из тех, кто сдаётся... я — эта сука.
Nick Dunne [после того, как увидела положительный тест на беременность] Я тебя не трогал!
Amy Dunne Тебе и не надо было.
Nick Dunne Чушь! У меня есть это уведомление о роспуске. Ты выбросила его.
Amy Dunne Уведомление? Да.
[поглаживает живот]
Nick Dunne Я хочу анализ крови! Хочу тест на отцовство!
Amy Dunne Обожаю тесты.
Amy Dunne Девчонка с огромными сиськами, на которые можно сесть.
Эми Данн Хотите проверить свой брак на прочность? Добавьте один кризис, уберите две работы. Удивительно эффективно.
Tanner Bolt Что бы они ни нашли, можно с уверенностью сказать — это очень плохо.
Amy Dunne Теперь я гораздо счастливее, раз я мертва.
Nick Dunne Вернись домой, Эми. Я вызываю тебя.
Nick Dunne Твои родители буквально украли твоё детство?
Amy Dunne Нет, они его улучшили, а потом распродали массам.
Desi Collings Осьминог и Скрэббл?
Amy Dunne [в её дневнике] Я буду учиться верить, что мой муж любит меня и полюбит этого ребёнка. Что этот ребёнок может действительно спасти наш брак. Но я могу ошибаться. Потому что иногда, когда он смотрит на меня, я думаю: мужчина моей мечты, отец моего ребёнка, этот мой человек может меня убить. Он может действительно меня убить.
Марго Данн [увидев, как Ник изменял жене] Ты, б#я идиот...!
Margo Dunne Ууу, меня уволили. Похоже, придётся трахнуть подростка.
Amy Dunne Думаешь, ты будешь счастлив с хорошей девчонкой из Среднего Запада? Ни за что, детка! Я — та самая.
Nick Dunne Я всего лишь пытаюсь быть вежливым с людьми, которые добровольно помогают искать Эми.
Sharon Schieber Ник Данн. Ты, наверное, сейчас самый ненавидимый человек в Америке. Ты убил свою жену, Ник?
Nick Dunne Жизнь. Не помню, в чём смысл.
Amy Dunne [пишет запись в дневнике 14 февраля 2012 года] На День святого Валентина я подумала, что куплю себе пистолет.
Ellen Abbott Я очень благодарна, что вы нашли для нас время, Ник.
Nick Dunne Ты вышел на национальное телевидение и сказал людям, что я убил свою жену.
Ellen Abbott Я иду туда, куда ведёт история.
Nick Dunne Ты намекнул, что у меня были интимные отношения с сестрой.
Ellen Abbott Я не использовала слово на "и". Я сказала, что вы с ней были очень близки.
Nick Dunne Ты собрал толпу идиотов, которые диагностировали меня как социопата.
Ellen Abbott Разрядка.
Ellen Abbott [показывает ему роботизированного кота] В пару к твоей роботизированной собаке.
Nick Dunne Я пойду искать Эми.
Tanner Bolt Я буду допрашивать тебя, как будто ты даёшь показания под присягой. Что говорить, а что нет.
Margo Dunne Обученная обезьяна?
Tanner Bolt Обезьяна, которой не делают смертельную инъекцию.
Nick Dunne Когда я думаю о своей жене, я всегда вспоминаю её голову. В первую очередь её форму.
Nick Dunne Ты правда хочешь стать парой, которая заводит ребёнка, чтобы спасти брак?
Nick Dunne Надеюсь, ты не против, что я зашёл. Адрес взял из письма, которое ты написал моей жене.
Desi Collings Эми и я верим в забытое искусство письма.
Nick Dunne Мне всегда было интересно, почему вы поддерживали связь после всего. Вы ведь учились вместе два года в интернате, да?
Desi Collings Она была моей первой серьёзной девушкой.
Nick Dunne Почему вы расстались?
Desi Collings Странный вопрос.
Nick Dunne Ты плохо с ней обращался? Изменял?
Desi Collings Это грубый вопрос.
Nick Dunne Позволь я расскажу, что мне сказала Эми. Она тебя бросила, ты полностью развалился. Следил за ней, угрожал, пытался покончить с собой в её постели и тебя положили в психушку.
Desi Collings Твоя жена пропала, и ты пришёл сюда, чтобы рассказать мне это?
Nick Dunne Я думал, может, у этой истории есть и другая сторона.
[Дези закрывает дверь]
Детектив Ронда Бони Ну, у нас есть первая улика.
[держит конверт с надписью «Улика №1»]
Nick Dunne Знаешь, у нас в районе серьёзная проблема с бездомными. Может, тебе стоит этим заняться.
Officer Jim Gilpin Мы это проверим.
Marybeth Elliott [Прогуливаемся по Северному Карфагену с Ником] Боже мой, здесь буквально воняет как будто говном.
Amy Dunne [За кадром] Меня пугало не то, что он меня толкнул. Меня пугало, как сильно он хотел причинить мне боль. Меня пугало то, что я наконец поняла... Я боюсь своего собственного мужа.
Nick Dunne Его величество предпочитает оставаться сухим.
