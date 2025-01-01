Я стала намного счастливее теперь, что я мертва. Технически — пропавшая без вести. Скоро будут считать меня погибшей. Исчезла. И мой ленивый, лживый, презренный муж отправится в тюрьму за моё убийство. Ник Данн забрал мою гордость и моё достоинство и мою надежду и мои деньги. Он брал и брал из меня, пока меня не стало. Это убийство. Пусть наказание будет соразмерно преступлению. Чтобы подделать правдоподобное убийство, нужна дисциплина. Подружись с местным идиотом. Собери детали её скучной жизни и набей её рассказами о вспыльчивом характере твоего мужа. Тайно создай проблемы с деньгами: кредитные карты, возможно онлайн-азарт. С помощью ничего не подозревающих людей увеличь страхование жизни. Купи машину для побега. Craigslist. Обычный. Дешёвый. Наличные. Тебе нужно упаковать себя так, чтобы люди действительно оплакали твою потерю. И Америка любит беременных женщин. Как будто так трудно раздвигать ноги. Знаешь, что тяжело? Подделать беременность. Сначала слей воду из унитаза. Пригласи беременную идиотку к себе домой и угости её лимонадом. Укради мочу беременной идиотки. Вуаля! Беременность теперь часть твоего законного медицинского документа. Счастливой годовщины. Подожди, пока твой беспомощный муж начнёт свой день. Он уйдёт... и время идёт. Тщательно обставь место преступления с ровно достаточным количеством ошибок, чтобы вызвать сомнение. Тебе нужно истечь кровью. Много. Много, очень много. Ранение на голове немного кровит. Такое же кровотечение на месте преступления. Тебе нужно убрать; как он бы сделал — неаккуратно. Чистить и кровоточить, кровоточить и чистить. И оставить маленький след: пожар в июле? И потому что ты такая, ты не остановишься на этом. Тебе нужен дневник. Не менее трёхсот записей о Нике и Эми. Начни с сказочно-добрых ранних дней: они правдивы и крайне важны. Ты хочешь, чтобы Ник и Эми вызывали симпатию. Затем всё выдумываешь: траты, издевательства, страх, угроза насилия. И Ник думал, что он был писателем... сожги это, только в нужной мере. Убедись, что копы найдут это. Наконец, соблюдай традицию с очень особенным «охотой за сокровищами». И если я всё сделаю правильно, мир возненавидит Ника за убийство его прекрасной беременной жены. А после всей этой возмездной ярости, когда наступит мой момент, я выйду на воду с горстью таблеток и карманом камней. И когда найдут моё тело, узнают: Ник Данн сбросил свою возлюбленную как мусор, и она проплыла мимо всех остальных избитых, ненужных, неудобных женщин. Затем Ник тоже умрёт. Ник и Эми исчезнут, но мы никогда действительно не существовали. Ник любил девушку, которой я притворялась. «Крутая девчонка». Мужчины всегда пользуются этим как своим определяющим комплиментом: «Она — крутая девчонка». Крутая девчонка — горячая. Крутая девчонка — готова на всё. Крутая девчонка никогда не злится на своего мужчину. Она лишь улыбается в неловкой, любящей манере. А затем открывает рот для f######. Ей нравится то, что ему нравится, так что, очевидно, он виниловый хипстер, который любит фетиш-Мангу. Если ему нравятся девушки, которые выходят за рамки, она — модница из торгового центра, которая болтает о футболе и терпит крылья буйвола в Hooters. Когда я встретила Ника Данна, я знала, что он хочет «Крутая девчонка». И для него, признаюсь: я была готова попробовать. Я удаляла p####. Я пила пиво из банок, смотря фильмы Адама Сэндлера. Я ела холодную пиццу и оставалась размером два. Я занималась с ним сексом нечасто. Я жила моментом. Я была f###### на всё. Не могу сказать, что мне не нравилось часть этого. Ник подтрунивал надо мной и вытащил из меня то, чего я не знала, что существует. Лёгкость, юмор, непринуждённость. Но я сделала его умнее. Острее. Я вдохновляла его подниматься до моего уровня. Я сформировала мужчину своих мечтаний. Мы были счастливы, притворяясь другими людьми. Мы были самой счастливой парой, которую знали. А смысл быть вместе, если ты не самый счастливый? Но Ник стал ленивым. Он стал кем-то, с кем я не хотела выходить замуж. Он на самом деле ожидал, что я буду любить его безусловно. Затем он тащил меня, без гроша, к сердцу этой великой страны и нашел себе новую, моложе, подвижную «Крутая девчонка». Думаешь, я позволю ему разрушить меня и оказаться счастливее, чем когда-либо? Нет, f######. Ему не суждено победить. Мой милый, очаровательный, заземлённый парень из Миссури. Ему нужно было учиться. Взрослые работают ради вещей. Взрослые платят. Взрослые несут последствия.