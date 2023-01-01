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Исчезнувшая
Награды и номинации фильма Исчезнувшая
Gone Girl
Исчезнувшая
2014 / США
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8.2
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116
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Награды и номинации фильма Исчезнувшая
Вся информация о фильме
Золотой глобус 2015
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Оскар 2015
Лучшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Лучший фильм
Номинант
Прорыв года
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Лучший испуг
Номинант
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