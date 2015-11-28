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Если бы озорное отсебятинное название «Формула любви для узников брака» уже не было зарезервировано, именно так стоило бы озаглавить «Исчезнувшую». И роман Гиллиан Флинн, вышедший в 2012 году, чтобы сразу стать бестселлером, и фильм Дэвида Финчера, послушно следующий в кильватере романа, благо сценарий сама же Флинн и написала, – надгробная плита на современном брачном универсуме, который представляет собою, в предельном и даже не очень предельном воплощении,…