Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дом удовольствий" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Исчезнувшая Исчезнувшая
Киноафиша Фильмы Исчезнувшая Отзывы о фильме «Исчезнувшая»
Gone Girl Исчезнувшая 2014 / США
8.3 Оцените
115 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Исчезнувшая»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Если бы озорное отсебятинное название «Формула любви для узников брака» уже не было зарезервировано, именно так стоило бы озаглавить «Исчезнувшую». И роман Гиллиан Флинн, вышедший в 2012 году, чтобы сразу стать бестселлером, и фильм Дэвида Финчера, послушно следующий в кильватере романа, благо сценарий сама же Флинн и написала, – надгробная плита на современном брачном универсуме, который представляет собою, в предельном и даже не очень предельном воплощении,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
leadraven 28 ноября 2015, 21:47
Ответ на сообщение Mailie от 26/11/2014 - 11:48:10


Ну как же, мне весь фильм было очень жалко сестру ГГ.
28 ноября 2015, 21:47 Ответить
leadraven 28 ноября 2015, 21:47
Фмнчер умеет делать мерзотное кино. И этот фильм у него, безусловно, получился самым мерзким.

Если честно, то концовка мне показалась абсолютно неправдоподобной.
28 ноября 2015, 21:47 Ответить
PiroJok 1 февраля 2016, 12:26
Боже, ну и муть! скучный, медленно развивающийся, тянучий фильмец, к концовке только развеселились, последние полчаса остренько, хоть спать не хотелось. Финал вполне логичный: нет яиц, живи со стервой под каблуком, ходи на цыпочках в носочках. Садо мазо парочка, надо было ему тоже какой то секретик в сценарии прописать, а то совсем тоска...



3/10



P.S. Совершенно мне непонятно с чего такие восторги здесь ✌️
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
ЕленаЕлена 3 февраля 2016, 09:33
Оценка
Фильм заявлен в жанре: драма, триллер!? ГДЕ? В чем драма? В том что два человека с психическими отклонениями играют в любовь? Триллер подразумевает напряжение, его не было, местами даже фильм вызывал смех и я бы его отнесла к разряду черной комедии ✌️ Неизменно однообразное лицо Аффлека за 2,5 часа изрядно успело надоесть. А его жене точно надо в психушку и почему по окончанию фильма она туда не попала - тоже не понятно, тогда была бы драма, а так... Мы ходили в 4ом, мужья уснули✊ один через 5 минут после начала, второй через 15 . Одноразовое кино для домашнего просмотра.✊
3 февраля 2016, 09:33 Ответить
Виолетта1808 5 февраля 2016, 10:08
Дерь*о, а не фильм!!! Повелась на мнение форумчан и ваши 10 из 10 ✌️

Люди вставали и уходили на середине, я же принципиальная, решила досмотреть... вывод: потраченное время и деньги... не ходите-это ужОс ✊ ✊ ✊
5 февраля 2016, 10:08 Ответить
Foggy 5 февраля 2016, 21:02
шикарное женское исполнение психопатки в целом нивелирует полную неправдоподобность фильма...болезнь во имя любви - это что-то новое...надо думать женский взгляд на отношения пусть и не Оксаны Пушкиной ✊ ✊ ✊ ...или просто авторша усиленно наседает на эффект wow - бестселлеры же вроде как у нее ✊ ну ладно прочитаю про негодяя, ради которого она побрила лобок, ела холодную пиццу и совершала прочие противные женскому естеству вещи ✊ ✊ ✊

Финчеру зачет за то, что кино не развалилось на молекулы - материал был весьма и весьма спорный, мужской образ здесь играет торшер, что блестяще удалось Аффлеку...нужно блин создать авторский торшер и назвать его Бен, кто возьмется? Лучше прошлого фейсбука, но до 4ки не дотянуло 7.5/10
5 февраля 2016, 21:02 Ответить
3lik 5 февраля 2016, 21:02
все драсть ) пора и высказаться - порадовал фильмец - сочно - насыщенно - в меру ДО УЖАСА смачно и вкусно подано - давненько не любовался ни чем таким - смакуя и поглощая - то ли от перенасыщения эмоциями, то ли - от того что отвел душеньку (хорошим фильмом) в конце аж захлопал - на удивление - зал меня поддержал - и под улюлюкание и коротки насмешки - прошли титры!

очередное спасибо - прокатчикам, всем участникам и конечно Люксору - приятные залы и хороший звук!

"до новых волнующих встреч!" с уважением ваш 3lik ✊
5 февраля 2016, 21:02 Ответить
Очевидец 6 февраля 2016, 14:30
В начале этого киномарафона от обилия бессмысленных фраз подремал, но успел проснуться к саморазоблачению Эмили и дальше не засыпал. Достаточно интересный сюжет с неочевидной развязкой. Когда все поверили, что она опасный психопат, сюжет сделал очередной поворот и выяснилось, что она свихнувшаяся "верная" жена, которая любыми средствами пытается сохранить семью, но на самом деле когда она увидела Бена Аффлека по телевизору - она поняла какого классного мужика потеряет и моментально поменяла свои планы наоборот, а со средствами для достижения поставленной цели она и раньше не церемонилась. Может быть Розамунд Пайк надо было бы сняться в этом фильме пораньше или пригласить другую "ведьму", скажем Николь Кидман, получилось бы эффектнее. 8/10.
6 февраля 2016, 14:30 Ответить
Alessia 8 февраля 2016, 10:09
Не знаю что именно всем так понравилось, но по-моему фильм полный отстой. Длинный, скучный и нудный. А главное не понятно зачем ей надо было всё это делать? Какой во всём этом смысл? Заняться ей что ли было нечем?
8 февраля 2016, 10:09 Ответить
fanbunga 9 февраля 2016, 02:07
Ответ на сообщение yamamoto от 15/10/2014 - 03:41:04


Не пойму откель вылезли споры.

а кто спорит-то? немножко обмена восторгами, да Фрог выступил с политинформацией.
9 февраля 2016, 02:07 Ответить
Toporock 9 февраля 2016, 08:18
Цитата (Queen Julia, 14/10/2014 - 08:16:45):Сноб.



Почему Сноб? Я много его читал, там как то все однобоко пишут, как будто все тексты им Макаревич диктует✊ ✊ . Я бы рекомендовал Эсквайр, хотя бы потому, что уровень журналистики там по выше. И целом они все правительства в мире гнобят, причем плотно и интересно✊
9 февраля 2016, 08:18 Ответить
Toporock 9 февраля 2016, 08:18
Цитата (Sakura_K, 12/10/2014 - 21:07:07):

Гы гы, это был Джек Дениэлс?✊
9 февраля 2016, 08:18 Ответить
fanbunga 9 февраля 2016, 08:18
Ответ на сообщение Андрей133 от 12/10/2014 - 19:17:01


многие мужчины, после фильма, с особой нежностью и умиротворением посмотрели на своих половинок. "Зато она у меня не долбанутая на всю голову..." подумали они.



значит, у них впереди ещё может быть много интересного✊

впрочем, если самое уютное местечко для них - под жениным каблуком, тогда да, можно умиротворяться и ничего не опасаться...
9 февраля 2016, 08:18 Ответить
Toporock 9 февраля 2016, 21:05
Цитата (Сибирский Шрек, 10/10/2014 - 19:30:08):

Да я не про это. Вспомни когда последний раз ты видел по телеку круглые сутки, как ищут какую то телку?? Ну просто обычного человека в розыске по телеку видел вообще? У нас мышление в государстве такое, что бы тебя по телеку показали, ты завалить должен человек 50, и то сутки максимум эфира, потом укропная война. Человек это винт, закрутил и забыл. А тут прямо две недели вся страна перед телеком, может конечно в америке там сошли с ума окончательно, но все равно как то натянуто. ✊
9 февраля 2016, 21:05 Ответить
Toporock 9 февраля 2016, 21:05
Цитата (peacefrog, 11/10/2014 - 00:27:00):

Не совсем✊ . В Европе такого тоже не показывают массировано, ну то есть, да, согласен, если есть желание кого то раскрутить, то это будет сделано даже в Нигерии (тут тебе первая заковыка про независимую прессу в мире - ее нет, нигде). Тут момент скорее менталитета, для нас после войны (ВОВ), герой это человек связанный с убийством или со спасением. Как бы говоря, что незаменимых людей нет, хочешь в телек, делай что то геройское. В этом есть доля смысла, согласись. А вот все бредовые ток шоу, как раз пришли от США, там их в разы больше, и их люди не новости уже смотрят , они на втором уровне (перед окончательным попаданием в ванные Матрицы) , их через телек пихают некими человеческими историями, там может и вырасти "звезда на час". А учитывая, что вся пресса принадлежит в США, все тем же капиталистам и их банкам и фондам (их не так много), то говорить что это независимо, или что это следующий этап развития телевидения - смешно. (заковыка номер два - зомби ящик второго поколения).



"Христианская религия в мире и при чем тут телек?" - тут ты вошел на "мертвую землю", назвать западный мир или церковь христианской, это явно иметь долю в Ватикане✊ . Подумаешь каких то 2000 лет, под флагами креста, вырезали людей целыми народами, подумаешь сожгли пару миллионов ведьм, колдунов, ученых, еретиков, язычников, и т.д. Это именно там придумали индульгенции. Я уже не говорю про поголовную педофилию. Ватикан вообще Диснейленд для туристов. Папа - ну тут без комментариев. Человек находящийся одной ногой, перед взором Петра, ни разу не осудил, официально, насилие на планете. Как ты думаешь, ему страшно бабки потерять или он просто реально не верит в Бога? Я думаю одно из двух. Так что ценности, о которых ты говоришь, всего лишь лозунги, нет там и в помине ценностей христианских. Я не оправдываю цензуру в РФ, все таки не военное время. Но я изначально имел ввиду, забавную разницу в менталитетах, и то что народ у нас, еще пока на первом уровне зомбирования. Очень сильно надо постараться правительству, что бы народ прильнул к экранам, на две недели из-за незнакомой телки. Малахов тот каждый день кого то водит в студию, их забывают через 15 минут. Мы люди-патроны ✊
9 февраля 2016, 21:05 Ответить
Toporock 9 февраля 2016, 21:05
Цитата (peacefrog, 11/10/2014 - 03:10:39):А героизм... нам его вполне хватает и в марвеловских комиксах



Да, ты как обычно привел в пример настоящих героев✊
9 февраля 2016, 21:05 Ответить
fanbunga 9 февраля 2016, 21:05
Ответ на сообщение Андрей133 от 10/10/2014 - 17:44:54


Адвокат ещё – занятный персонаж, весёлый), но он так… для фона.

ммм... не согласна✊ . Адвокат классный и вписан отлично в сюжет, и вообще благодаря ему до абсурда ситуация доведена. Он же не защитой в прямом смысле занимался, а устройством положительного имиджа для подозреваемого. Одна репетиция интервью чего стоит✊ .



Ну, чтобы с таким набором, да совсем без косяков...

Слова не мальчика...

Меня, признаюсь, мизогинным настроением от Исчезнувшей чуток пришибло. Дошло до самокопания. А щас почитала, и мне хорошо... Потому как здорово, что есть мужчины, ну так, в принципе, готовые не только пудру сахарную слизывать с женщины, а и её закидоны принимать. Хотя куда ж они денутся-то✊
9 февраля 2016, 21:05 Ответить
Toporock 9 февраля 2016, 21:05
Цитата (peacefrog, 11/10/2014 - 03:10:39):Принадлежит. Потому что в Америке ТВ - это только бизнес и ничего больше.



Ну да конечно. Совсем ничего. Просто одни и те же люди, занимаются политикой, телевидением и бизнесом, будем наивно верить,что они порядочные люди, не будут манипулировать сознанием, высокоморальных американцев✊
9 февраля 2016, 21:05 Ответить
fanbunga 9 февраля 2016, 21:05
Ответ на сообщение Toporock от 10/10/2014 - 23:21:35


может конечно в америке там сошли с ума окончательно, но все равно как то натянуто.



Национальная американская забава - кучковаться с фонариками и свечами в местах несчастий не кажется сумасшествием. Трогательно, по-моему. В Пленницах так же было. Ну и журналюги роятся рядом, раз людей это волнует. Кто не участвует в массовых стояниях, смотрит по телеку. И потом, может, тиви в основном было местное, я не разобралась, правда.
9 февраля 2016, 21:05 Ответить
Toporock 9 февраля 2016, 21:05
Цитата (test, 09/10/2014 - 15:36:07):да понятно, что сатира. понятно, что про формирование общественного мнения, я же смотрел фильм

я только не пойму, полиция у них там тоже свое мнение формирует на основе материалов ток-шоу а-ля Андрей Малахов? вроде, грамотные ребята, главная тетка-то уж точно (думаю, что ей все очевидно было), в курсе же все были, что была инсценировка похищения, а если "по факту" было похищение, то кто устроил инсценировку? говорю же, 2 и 2. и понравился вопрос Аффлека в конце: "если она была связана, то как она воспользовалась ножом?". а видеоматериалы в доме Барни (в смысле Нила Патрика Харриса)? она же нормально там жила, пока показуху в самом конце перед камерами не устроила. вопщем, вопросы, вопросы :)

Согласен. ✊ Влияние телевидения преувеличено. Где вы последний раз по телеку, смотрели целую неделю про подозреваемого, который возможно завалил свою жену? Я никогда такого не видел. Максимум 4 минуты репортаж, раздел "дежурная часть"✊ . Тут он пошел по "тропе" Коэнов, что то от Фарго...
9 февраля 2016, 21:05 Ответить
Swi4e1 10 февраля 2016, 07:59
Классный фильм. КРУТО СНЯТ !!! Сценарий отличный ! Игра актёров просто великолепна , особенно СУЧКИ жены =))))) Не понравилась только концовка , она меня завела в тупик. Все ждали точки , НО ! ни фига не понятно а что же ............................ ✊



8/10
10 февраля 2016, 07:59 Ответить
Toporock 10 февраля 2016, 07:59
Цитата (DieForMyDogS, 08/10/2014 - 04:41:48): Финчер? А кто он?



Похоже на Михалкова✊ ✊
10 февраля 2016, 07:59 Ответить
Toporock 10 февраля 2016, 07:59
Цитата (test, 08/10/2014 - 10:41:50):

Ну ладно вам. Фильм для всех. И тут первоисточник книга, по ней и шел. Очень сложно совместить такие приемы, как два главных персонажа, каждый с закадровым голосом, при чем в хронологии с конца в начало, и обратно. Тут нет "швов", Финчер как обычно гениален. Дыр не было. Темп не падал, и не нарастал. Благо хронометраж 2,5 часа. Любимая тема Финчера - преступление и истоки\ преступление и расследование, в полной детализации, как он любит. Вспомните Зодиак и Семь. Атмосфера другая, но он крепчает как режиссер, пытается делать не очень маргинальное кино. Тут я бы сказал он стареет скорее. Но после СУПЕР ЯДЕРНОГО провала, проплаченного Цукербергом - "Социальная сеть" (молчанием 3 года), это шедевр. Разочаровывает полная предсказуемость, для меня лично, но стало гораздо больше хорошего, умного юмора, а это компенсирует. Мне лично плевать, когда я смотрю Финчера, кто убийца, я наслаждаюсь каждым эпизодом. Пусть у него нет гипер концепций и смелости Нолана, но как режиссер он круче почти всех, кто сейчас что то снимает. Потому что стабильность, это признак мастерства. Даже Девушка с Тату, не так плохо, это был эксперимент, не очень пошел, мы не знаем всего, может там порезали.

В самом фильме, как то не вписывается сам Афлек, мне он в принципе нигде не нравится, но я так и не прочитал книгу, не могу понять зачем его Финчер взял. Вот прочитаю, тогда напишу оочень подробно, в разрезе✊
10 февраля 2016, 07:59 Ответить
Toporock 10 февраля 2016, 07:59
Про саму проблему, в фильме не так подробно, как скорее всего есть в книге, показали. Сама суть мне кажется это не триллер, нет, это отношения. Test прав, тут триллерная часть тухнет, под давлением некой драмы\мелодрамы. Но не обязательно же ждать от него все время атмосферную расчлененку.

8\10 точно, идите все смело...✊
10 февраля 2016, 07:59 Ответить
fanbunga 10 февраля 2016, 07:59
Ответ на сообщение test от 09/10/2014 - 11:52:27


нужно было просто сложить 2 и 2

простите, раз за спойлеры никого не ругают, я вклинюсь✊ (меня ругают почему-то).

все более-менее причастные к истории всё сложили и умножили. Ситуация-то безвыходная. Тронь и себе дороже. Муженьку уж точно (вон как сестрица рыдала, словно на тот свет провожала). При том, что М и Ж - одна сатана и друг дружку стоят.

А вы говорите, ни разу не драма.
10 февраля 2016, 07:59 Ответить
Toporock 10 февраля 2016, 07:59
Цитата (Сибирский Шрек, 08/10/2014 - 05:59:10):

Отрицательные отзывы пишут в основном гости, явно не с проста✊
10 февраля 2016, 07:59 Ответить
https://intrade.bar/68731 11 февраля 2016, 00:16
Смотреть обязательно!!:)



В конце зал аплодировал (битком был)!   



2,5 часа классного фильма, оригинальный, с юмором, интересный и динамичный. И самое важное - много дает поразмышлять!.. :)



Рекомендую! На 10 балов. Минус за одну гадкую сцену..., всё остальное плюс.
11 февраля 2016, 00:16 Ответить
Max2014 11 февраля 2016, 00:16
Любовь зла, полюбишь и козла. Идеально подходит к данному фильму. Иначе не объяснить как такая восхитительная женщина любила такого никчемного мужичка. Убери афлековскую внешность и добавь алкоголя и завязка фильма вообще рухнет... Во второй части фильма ждал когда появятся смурфики...
11 февраля 2016, 00:16 Ответить
Bbbugl 11 февраля 2016, 00:16
Своеобразное кинцо

Интересный взгляд на институт брака

Финал не понравился
11 февраля 2016, 00:16 Ответить
Lil 11 февраля 2016, 10:39
итить... какие разные мнения✊
11 февраля 2016, 10:39 Ответить
fanbunga 11 февраля 2016, 10:39
Ответ на сообщение Андрей133 от 03/10/2014 - 18:07:43




Дааа! Финчер - монстрила просто.

Как будто в анатомическом театре два с половиной часа пробыли. Вышли не то что впечатленные, а опустошенные.

Лучшее кино в году, пока что.

Где-то впереди маячит Элеанор Ригби, тоже исчезнувшая. Интересно...



Исходус активно продвигают, трейлер всюду буквально. Надоел, но смотреть буду, красиво уж очень.

Симпатичный был трейлер Детки, мне кажется, легкий и приятный должен быть фильм. Да и Сэма Рокуэла абажаю.

Ещё было что-то невнятное с супругами Бандерасами, про роботов, которые сами себя чинили, и это было почему-то плохо.



Андрей, а вот слабо, как раньше, на каждое кино по посту? хотя какое щас кино...поэтому так редко на КА, да?
11 февраля 2016, 10:39 Ответить
Toporock 11 февраля 2016, 10:39
Я уже сегодня подумывал, книгу с начала или фильм, прочитал первую страницу, пошло хорошо, но не купил, дам Финчеру фору, пусть его образы будут первые...
11 февраля 2016, 10:39 Ответить
Supersonic83 11 февраля 2016, 10:39
Лучший фильм года!!!
11 февраля 2016, 10:39 Ответить
fanbunga 11 февраля 2016, 10:39
Ответ на сообщение Comon от 04/10/2014 - 01:56:02


я уж не знал смеяться надо или бояться

Я и хихикала, и боялась✊ . Повторюсь, что Соцсеть была сатирой, может, менее явной, а Исчезнувшая вообще веселенькое кино. Супруги дурят окружающих, Финчер - зрителя, показывая их с разных т.з. и заставляя менять свое к ним отношение.



Финчер мечтал снять свой Основной инстинкт, и мечту осуществил

Основной инстинкт это чо такое? это где шеронстоунбезтрусов? Стоит посмотреть?



Меня плющило от триеровского Антихриста. Вот и здесь примерно то же ощущение. И не сказать, что Триер более тонкими материями оперирует. Антихрист метафоричнее, это есть. Ну и красивее конечно. Ментл за камеру отвечал, как-никак. А так, фильмы про одно и то же, по-моему.
11 февраля 2016, 10:39 Ответить
av52629 11 февраля 2016, 10:39
тетенька развлекается от безделья. ей бы троих детей и пятидневную рабочую неделю. скучно
11 февраля 2016, 10:39 Ответить
Любовь Алтынцева 9 марта 2021, 00:33
Жалко потраченное на просмотр время. Интригу не плохо держали , но закончилось ни чем . Женщина - психотик как буд-то обыграла всех и держит под каблуком мужа . Все следствие идиоты , муж ничего не может . Конец развить логичный не смогли , видать фантазии не хватило . А ожидался конец , где женщина-психотик будет разоблачена , и победит здравая мысль. Но , чтобы так развить сюжет , у сценариста должно было присутствовать такое мышление. В таких фильмах всегда жаль актеров. Как плохая сказка с плохим концом!
9 марта 2021, 00:33 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 9 комментариев
Стоп-слово
Стоп-слово 4 комментария
Развод
Развод 2 комментария
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2 4 комментария
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 44 комментария
Форсаж 10
Форсаж 10 47 комментариев
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва 9 комментариев
До рассвета
До рассвета 33 комментария
Кукольник
Кукольник 6 комментариев
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!» 2 комментария
Русалочка
Русалочка 5 комментариев
Восставшая из ада
Восставшая из ада 2 комментария
Комната чудес
Комната чудес 6 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 47 комментариев
14+: Продолжение
14+: Продолжение 35 комментариев
Король неба
Король неба 14 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Беглец
Беглец 3 комментария
Мег 2
Мег 2 8 комментариев
Особняк с привидениями
Особняк с привидениями 1 комментарий
Барби
Барби 6 комментариев
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1 2 комментария
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы 2 комментария
Элементарно
Элементарно 1 комментарий
Оппенгеймер
Оппенгеймер 1 комментарий
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2 1 комментарий
Флэш
Флэш 5 комментариев
Город астероидов
Город астероидов 1 комментарий
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 4 комментария
Киты: Стражи планеты
Киты: Стражи планеты 1 комментарий
Air: Большой прыжок
Air: Большой прыжок 3 комментария
Ужас Истфилда: Первое изгнание
Ужас Истфилда: Первое изгнание 3 комментария
Вызов
Вызов 262 комментария
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх 23 комментария
Волшебный голос Джельсомино 1 комментарий
2+1
2+1 15 комментариев
Из глубины 1 комментарий
Юра дворник
Юра дворник 10 комментариев
Спуск: Новая глава
Спуск: Новая глава 1 комментарий
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App