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Angry Birds в кино Angry Birds в кино
Киноафиша Фильмы Angry Birds в кино Отзывы о мультфильме «Angry Birds в кино»
Angry Birds Angry Birds в кино 2016 / США / Финляндия
6.9 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о мультфильме «Angry Birds в кино»

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Птицеполис   Весь покрытый зеленью, абсолютно весь / птичий остров счастья в океане есть... Почему птичий? Да потому что существам непернатым вход на зеленую территорию строго воспрещен. Здесь живут птицы – и только они. Причем – заметьте – абсолютно счастливые птицы! Иметь в наличии хмурый вид считается дурным тоном. А уж сердиться, ворчать или ссориться… Пффф, да за это и вовсе под суд отдают. Судья же здешний жалости не знает. Например, приговорил он…

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demchuk_kirill 16 мая 2016, 13:36
Оценка
Очень слабенький мультик! 4/10
16 мая 2016, 13:36 Ответить
Patronm4 17 мая 2016, 02:25
Оценка
Нафигачили подобие разных сцен из разных фильмов-мультфильмов, добавили игровой стилистики, слепили в сценарий, прикрепили максимально возможных ХИТовых песен всех времен, опять же в тенденции успешных м\фильмов последних годов (сердце дрогнуло когда услышал Limp Bizkit..ах...); долго всё расписывать, в общем лично моё мнение, что сборная солянка из всего что популярно. Юмор в м\ф странный, совсем не похож на 0+, начиная с открывающей сцены с фразой "бубенчики", даже не знаю..
К просмотру, скорее, не советую.
Поддерживаю первого оратора. Слабенький мультик. // 6 из 10 //

p.s. И всё таки из-за нового дизайна сайта совершенно перестали писать отзывы ):
17 мая 2016, 02:25 Ответить
Penechko80 23 мая 2016, 11:45
Оценка
Да. Новый дизайн сайта - полное убожество.
Я его практически перестал посещать из-за этого дизайна.
Усиленно ищу альтернативу.
23 мая 2016, 11:45 Ответить
Сергей 23 мая 2016, 16:50
Оценка
Да норм дизайн, конечно тоже по началу было непривычно, да и косяки выскакивали постоянно А щас очень даже ничего...
23 мая 2016, 16:50 Ответить
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