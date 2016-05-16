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Птицеполис Весь покрытый зеленью, абсолютно весь / птичий остров счастья в океане есть... Почему птичий? Да потому что существам непернатым вход на зеленую территорию строго воспрещен. Здесь живут птицы – и только они. Причем – заметьте – абсолютно счастливые птицы! Иметь в наличии хмурый вид считается дурным тоном. А уж сердиться, ворчать или ссориться… Пффф, да за это и вовсе под суд отдают. Судья же здешний жалости не знает. Например, приговорил он…