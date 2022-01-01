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Angry Birds в кино Angry Birds в кино
Киноафиша Фильмы Angry Birds в кино Angry Birds в кино, 2016: актеры и роли
Angry Birds Angry Birds в кино 2016 / США / Финляндия
6.9 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Angry Birds в кино, 2016: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Фергал Рейли Фергал Рейли Fergal Reilly Клэй Кэйтис Клэй Кэйтис Clay Kaytis
В ролях
Дэнни МакБрайд Дэнни МакБрайд Danny McBride
Роли озвучивали
Джош Гад Джош Гад Josh Gad Джейсон Судейкис Джейсон Судейкис Jason Sudeikis Питер Динклэйдж Питер Динклэйдж Peter Dinklage Майя Рудольф Майя Рудольф Maya Rudolph Билл Хейдер Билл Хейдер Bill Hader Дэнни МакБрайд Дэнни МакБрайд Danny McBride Айк Баринхолц Айк Баринхолц Ike Barinholtz
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