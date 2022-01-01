Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бывшие. Happy end"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Angry Birds в кино
Angry Birds в кино, 2016: актеры и роли
Angry Birds
Angry Birds в кино
2016 / США / Финляндия
Трейлер
6.9
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Смотреть за 1
Смотреть за 1
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Angry Birds в кино, 2016: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Фергал Рейли
Fergal Reilly
Клэй Кэйтис
Clay Kaytis
В ролях
Дэнни МакБрайд
Danny McBride
Роли озвучивали
Джош Гад
Josh Gad
Джейсон Судейкис
Jason Sudeikis
Питер Динклэйдж
Peter Dinklage
Майя Рудольф
Maya Rudolph
Билл Хейдер
Bill Hader
Дэнни МакБрайд
Danny McBride
Айк Баринхолц
Ike Barinholtz
В прокате
Премьеры
Онлайн
Непослушник 2
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Мира
Написать отзыв
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Елки 9
Отзывы
2022, Россия, комедия
Черная Пантера: Ваканда навеки
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Бывшие. Happy end
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама
Чук и Гек. Большое приключение
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный
Щелкунчик и волшебная флейта
Отзывы
2022, Россия, детский
Петр I: Последний царь и первый император
Отзывы
2022, Россия, исторический, документальный
Треугольник печали
Рецензия
Отзывы
2022, Швеция / США / Франция, драма
Приключения Тедди
Рецензия
Отзывы
2022, Норвегия, семейный
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III