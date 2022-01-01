В каком порядке смотреть все мультфильмы серии Angry Birds по хронологии

Воодушевившись успехом игры, создатели решили снять по ее мотивам полнометражный мультфильм. И хотя отзывы критиков были смешанными, зрители с энтузиазмом следили за приключениями любимых персонажей. Особенно те, кто входил в число поклонников игры. На сегодняшний день в прокат вышло 2 части франшизы. Смотреть их нужно в следующем порядке.

2016 – «Angry Birds в кино»

Сюжет знакомит нас с птицами, которые мирно живут на одиноком острове. Они уверены, что находятся в полной изоляции, и вокруг нет ни души. Главный герой – уже знакомая нам по играм красная птица Ред. Сверстники его недолюбливали и постоянно издевались.

Неудивительно, что постепенно у Реда появились неконтролируемые вспышки гнева, с которыми он не умеет бороться. Сейчас от них страдают остальные жители острова. Однажды их терпению приходит конец, и они устраивают суд. Теперь Ред обязан посещать курсы, чтобы научиться управлять негативными эмоциями.

На занятиях он знакомится с будущими друзьями – Чаком и Бомбом. А уже на следующий день на остров прибывает корабль со свиньями. Какое-то время они мирно существуют рядом с птицами. Но новоиспеченная компания друзей во главе с Редом не верит в их добрые намерения.

Птицы решают отправиться на поиски знаменитого героя – Могучего Орла. Они надеются на его мудрость (раз уж своей не хватает). Но Орлу нет дела до того, что происходит на острове птиц. Поэтому друзьям придется разбираться со своими страхами самостоятельно.

Компания возвращается назад и обнаруживает, что свиньи выкрали все птичьи яйца. Чтобы вернуть их, друзьям предстоит построить собственный корабль и отправиться по следу на другой остров…

2019 – «Angry Birds в кино 2»

После событий первой части проходит некоторое время. Яйца возвращены, из них вылупились птенцы. Ред, Чак и Бомб – теперь национальные герои. Им разве что памятники не устанавливают.

Но у друзей нет времени праздновать. Они сидят в окопе и наблюдают за тем, что происходит на острове свиней. Периодически враги обмениваются ударами. Но неожиданно на свиней сваливается громадный шар изо льда. Его запустили с острова, о котором птицы раньше не подозревали.

Выясняется, что там живут орлы, которые ведут обстрел льдом из жерла потухшего вулкана. Свиньи решают объявить временное перемирие. Ведь теперь у них есть более серьезный враг.

Птицы решают воспользоваться передышкой и веселятся. Только Ред не поддерживает всеобщего ажиотажа. Когда на его пороге появляется король свиней Леонард, он не доверяет старому врагу. Но тот уверяет его, что опасность грозит не только свиньям, но и птицам.

Вместе им предстоит создать смешанный спасательный отряд. Цель новой команды – проникнуть в стан врага. Они собираются попасть на остров орлов и вывести из строя механизм, при помощи которого запускаются ледяные шары.

Пока отряд строит планы, в птичий остров попадает один из шаров. Члены команды едва успевают спастись.

Тем временем на ледяном острове строят новые коварные планы. Шары изо льда планируют начинять вулканической лавой. И после того, как все обитатели будут уничтожены, орлы смогут занять их острова.

У отряда свиней и птиц лишь один шанс на победу. На подводной лодке они отправятся на остров орлов, чтобы дать отпор новому врагу. Спецоперация по нейтрализации опасного противника началась. И исход этой мультяшной битвы может оказаться неожиданным…