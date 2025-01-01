Arnold AlbertsonНикто не скажет тебе, где твоё место, где моё место? Где чьё-либо место? Хочешь знать, где оно? Там, где тебе хорошо, там и твоё место. И ты — лучший судья в этом. Например, в Центральном парке некоторые любят кормить белок орешками, а если кому-то нравится кормить орешками белок, кто я такой, чтобы им запрещать?
Jane Claremont[читает досье Изабеллы]Также известна как Гло-стик. Почему Гло-стик? О! Эскортница? Фу, отвратительно. Слушай, а как ты вообще себя чувствуешь, когда занимаешься этим? Честно? Есть ли в этой работе хоть какие-то плюсы?
Изабелла Паттерсон[даёт интервью]Я верю в счастливые концовки. И это единственное, что для меня когда-либо имело смысл. Знаете, раньше я запиралась в своей комнате и смотрела старые фильмы на PBS. Мы не могли позволить себе кабельное ТВ, что было даже к лучшему. Кто захочет смотреть передачи про подростковую беременность и детей, которые живут вместе и орут друг на друга? В моём районе это называлось средой.
MargieБелки и орешки! Ой, ты в порядке? Не могу поверить, что я встретила тебя, Дерек!
MargieКроме того, ты подарил мне лучшую ночь в постели и вне её. И всё это благодаря тебе, белкам и орешкам!
Isabella PattersonПуля может убить, но удар может изменить жизнь тех, кто жив. Как в фильме «Разбойники». Джон Уэйн и Рэндольф Скотт устроили разбой в баре, сражаясь за Марлен Дитрих. Джон Уэйн, конечно же, победил, и они жили долго и счастливо.
Isabella PattersonЯ ненавижу быть одна. Но когда я одна, я смотрю в зеркало и говорю себе то, что когда-то сказала Одри Хепбёрн: «Я верю в розовый цвет. Я верю, что смех — лучший способ сжечь калории. Я верю в поцелуи. Много поцелуев. Я верю в силу, даже когда всё вокруг кажется неправильным. Я верю, что самые красивые девочки — самые счастливые. И я верю, что завтра — это новый день. И я верю в чудеса!» Я верю в чудеса. Знаешь, это — это всегда работает.
Isabella PattersonПроблема в том, что когда ты вдохновляешь людей, им хочется вдохновляться снова и снова. Иногда часами. Это как наркотик. Очень сильный. Если не получаешь дозу — сходишь с ума.
Isabella PattersonОн вдохновлял меня так же, как я вдохновляла своих клиентов. Даже муза нуждается в музе.
Jane ClaremontКстати, я не думаю, что эта девчонка, какой бы привлекательной она ни была, стоит того, чтобы из-за неё сходить с ума. Особенно для женатого судьи, который выносит приговоры другим людям. Я не осуждаю, но это просто глупо!
Isabella PattersonОн был первым драматургом, с кем я когда-либо встречалась. И он был настоящим джентльменом, понимаете? Он даже не пытался меня поцеловать, хотя я знала, что хотел. И он попросился познакомиться с моим отцом. Раньше никто такого не делал. У меня в доме никогда не было парня. Но да, он был именно таким, каким я себе представляла драматурга. Очень чувствительным, и он был для меня, как Артур Миллер для Мэрилин.
Delta SimmonsСегодня все, кажется, в полном замешательстве! Наверное, из-за погоды.
Isabella PattersonТак вот, в центре города его крутили, я увидела этот плакат с Одри — такая красавица. Купила билет и пошла смотреть. И несколько недель у меня этот фильм не выходил из головы. Она все держала под контролем, все понимала, ей ничего не было нужно.
Isabella PattersonЯ думаю, нам всем время от времени нужна капелька волшебства, не так ли? Ну, что бы сделала Лана Тёрнер, если бы Мервин Лерой никогда не зашёл в «Швабс» на Голливуд и Вайн и не увидел её там, пьющую кока-колу? Именно там её и открыли, и эта кола изменила её жизнь.
JudyНу, так они и рассказывают туристам, но это был не «Швабс». На самом деле это было место под названием «Топ Хэт» на Сансет и Маккаден. И это был не Мервин Лерой, а парень из Hollywood Reporter. И её тогда даже не звали Лана Тёрнер. Её звали Джуди. На самом деле её настоящее имя было Джулия. Но ты же всё это знаешь, правда?
Jane ClaremontНавязчивая идея? Ладно, позволь мне кое-что сказать из опыта: навязчивости — это не экстренные ситуации. Они с тобой на всю жизнь, так что лучше смирись с тем, что это будет с тобой очень долго. Либо ты просто перебарываешь это, либо учишься с этим жить, понял?
Isabella PattersonГод назад у неё был жёсткий разрыв отношений с инструктором по горячей йоге. Ну, то есть, сама йога была горячей, а не инструктор. Хотя, впрочем, он тоже был горячий, да, но это не суть. Они встретились на занятии, и он начал давать ей *частные* уроки. Потом они стали жить вместе. Оказалось, что он давал частные уроки всем остальным женщинам в группе тоже. Представляешь? Неудивительно, что её последняя книга называется «Злобная — это красиво».
Jane ClaremontЯ тебе скажу, что здесь происходит. Ты нанял эту шлюху, потому что она умеет хорошие трюки. Хочешь немного хороших трюков? Потому что у меня целый мешок с ними. Кто хочет начать? У меня трюков на всех вас!
Joshua FleetДжейн, это крайне неуместно и непрофессионально!
Isabella PattersonЯ всегда думала, что человек, который изменит мою жизнь, будет таким же влиятельным, как Марлон Брандо, или будет блестеть, как Кэри Грант, или пахнуть вытертой кожей, как Джеймс Дин.
Isabella PattersonЗнаешь, когда ты встречаешься с парнями — чего они хотят? Они хотят тебя в постели. Так вот, парни, которых я встречаю, хотят того же, но хотя бы заплатят за это. А то встречаешь парня, а он уже ждет всё просто так. Так что я думаю, что на шаг впереди.
Isabella PattersonЯ раньше убегала в мир Спенсера Трейси и Кэт Хепберн, Фреда Астера, кружащего Джинджер Роджерс на танцполе, и Богарта, наконец-то целующего Лорен Бэколл. Всё это в великолепном чёрно-белом.