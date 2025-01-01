Меню
Arnold Albertson Никто не скажет тебе, где твоё место, где моё место? Где чьё-либо место? Хочешь знать, где оно? Там, где тебе хорошо, там и твоё место. И ты — лучший судья в этом. Например, в Центральном парке некоторые любят кормить белок орешками, а если кому-то нравится кормить орешками белок, кто я такой, чтобы им запрещать?
Policeman Macy's Ладно, мадам, опущу вас. Вы — идиотка!
Jane Claremont [читает досье Изабеллы] Также известна как Гло-стик. Почему Гло-стик? О! Эскортница? Фу, отвратительно. Слушай, а как ты вообще себя чувствуешь, когда занимаешься этим? Честно? Есть ли в этой работе хоть какие-то плюсы?
Isabella Patterson Плюсов полно, знаешь? Вот это была настоящая проблема!
Jane Claremont В терапии шутить нельзя.
[первые реплики]
Изабелла Паттерсон [даёт интервью] Я верю в счастливые концовки. И это единственное, что для меня когда-либо имело смысл. Знаете, раньше я запиралась в своей комнате и смотрела старые фильмы на PBS. Мы не могли позволить себе кабельное ТВ, что было даже к лучшему. Кто захочет смотреть передачи про подростковую беременность и детей, которые живут вместе и орут друг на друга? В моём районе это называлось средой.
Margie Белки и орешки! Ой, ты в порядке? Не могу поверить, что я встретила тебя, Дерек!
Arnold Albertson Тсс!
Margie Нет, я не буду молчать! Это Марджи, помнишь? Из Чикаго? Я тебя везде искала! Ты не представляешь, ты изменил мою жизнь! Я закончила школу моды и теперь я главный байер здесь.
Arnold Albertson Заткнись!
Margie Кроме того, ты подарил мне лучшую ночь в постели и вне её. И всё это благодаря тебе, белкам и орешкам!
Isabella Patterson Пуля может убить, но удар может изменить жизнь тех, кто жив. Как в фильме «Разбойники». Джон Уэйн и Рэндольф Скотт устроили разбой в баре, сражаясь за Марлен Дитрих. Джон Уэйн, конечно же, победил, и они жили долго и счастливо.
Isabella Patterson Я ненавижу быть одна. Но когда я одна, я смотрю в зеркало и говорю себе то, что когда-то сказала Одри Хепбёрн: «Я верю в розовый цвет. Я верю, что смех — лучший способ сжечь калории. Я верю в поцелуи. Много поцелуев. Я верю в силу, даже когда всё вокруг кажется неправильным. Я верю, что самые красивые девочки — самые счастливые. И я верю, что завтра — это новый день. И я верю в чудеса!» Я верю в чудеса. Знаешь, это — это всегда работает.
Isabella Patterson Проблема в том, что когда ты вдохновляешь людей, им хочется вдохновляться снова и снова. Иногда часами. Это как наркотик. Очень сильный. Если не получаешь дозу — сходишь с ума.
Isabella Patterson Он вдохновлял меня так же, как я вдохновляла своих клиентов. Даже муза нуждается в музе.
Isabella Patterson Память — это не видеокамера, правда?
Elizabeth Как мне тебя найти?
Arnold Albertson Кажется, я задаю себе этот вопрос последние сорок лет. И до сих пор не знаю.
Jane Claremont Этот парень — полный псих! Но я не могу говорить о своих клиентах. Я не могу говорить о своих клиентах.
Jane Claremont Что в этой женщине такого, что она вызывает такую чертову одержимость?
Vickie Она не похожа на мою бабушку.
Jane Claremont Кстати, я не думаю, что эта девчонка, какой бы привлекательной она ни была, стоит того, чтобы из-за неё сходить с ума. Особенно для женатого судьи, который выносит приговоры другим людям. Я не осуждаю, но это просто глупо!
Delta Simmons Вся банда в сборе. Из всех этих забегаловок...
Isabella Patterson Он был первым драматургом, с кем я когда-либо встречалась. И он был настоящим джентльменом, понимаете? Он даже не пытался меня поцеловать, хотя я знала, что хотел. И он попросился познакомиться с моим отцом. Раньше никто такого не делал. У меня в доме никогда не было парня. Но да, он был именно таким, каким я себе представляла драматурга. Очень чувствительным, и он был для меня, как Артур Миллер для Мэрилин.
Delta Simmons Сегодня все, кажется, в полном замешательстве! Наверное, из-за погоды.
Frankie Да.
Seth Gilbert Царит полная неразбериха.
Seth Gilbert Вы понимаете?
Kandi Мой английский не такой быстрый.
Quentin Tarantino Ты сейчас цитируешь «Клани Браун»?
Judy Что?
Quentin Tarantino Фраза «от белок до орешков» — из фильма Лубича «Клани Браун».
Harold Fleet Он старик.
Joshua Fleet Да, грязный старик!
Harold Fleet Это не имеет значения.
Judge Pendergast Ладно, ладно. Иногда грязный, но не старый!
Delta Simmons [по телефону] Сет? А как сейчас?
Seth Gilbert Дельта?
Delta Simmons Нет, царица Савская.
Arnold Albertson Просто не лезь в это!
Seth Gilbert Ты тут сумасшедший, гоняясь за девками с такой женой.
Delta Simmons Похоже, все мужики любят гоняться за девками, Сет.
Delta Simmons Ты тоже любишь своих шлюх. Прямо как мой муж.
Delta Simmons Сколько, ты думаешь, женщин он так обвел вокруг пальца? Почему он это делает? В чем тут вообще дело? Ты хоть понимаешь, что происходит? Что за весь этот "изменил мою жизнь"?
Seth Gilbert Нет, Кэнди, тебе нужно вернуться в холл и там сделать звонок, хорошо?
Delta's Mother Нет, Вики, она сказала мне: «Подожди». Я и подождал.
Isabella Patterson Ты знаешь фильм "Завтрак у Тиффани"?
Judy Да.
Isabella Patterson Так вот, в центре города его крутили, я увидела этот плакат с Одри — такая красавица. Купила билет и пошла смотреть. И несколько недель у меня этот фильм не выходил из головы. Она все держала под контролем, все понимала, ей ничего не было нужно.
Judy Она — шлюха.
Isabella Patterson Может, она просто любила выпить, потанцевать и дарить людям радость. И если какой-то парень дал ей 50 на пути в дамскую, то она это заслужила — она трогала их жизни.
Hotel Bellboy Откуда вы прилетели?
Arnold Albertson Из Лос-Анджелеса.
Hotel Bellboy Лос-Анджелес. Я всегда мечтал туда съездить.
Arnold Albertson Много красивых девушек. Конечно, красивые девушки есть везде. Это одна из прелестей жизни.
Judy Тебе нравятся сказки?
Isabella Patterson Я думаю, нам всем время от времени нужна капелька волшебства, не так ли? Ну, что бы сделала Лана Тёрнер, если бы Мервин Лерой никогда не зашёл в «Швабс» на Голливуд и Вайн и не увидел её там, пьющую кока-колу? Именно там её и открыли, и эта кола изменила её жизнь.
Judy Ну, так они и рассказывают туристам, но это был не «Швабс». На самом деле это было место под названием «Топ Хэт» на Сансет и Маккаден. И это был не Мервин Лерой, а парень из Hollywood Reporter. И её тогда даже не звали Лана Тёрнер. Её звали Джуди. На самом деле её настоящее имя было Джулия. Но ты же всё это знаешь, правда?
Isabella Patterson Знаешь, это уже не то волшебство.
Jane Claremont Навязчивая идея? Ладно, позволь мне кое-что сказать из опыта: навязчивости — это не экстренные ситуации. Они с тобой на всю жизнь, так что лучше смирись с тем, что это будет с тобой очень долго. Либо ты просто перебарываешь это, либо учишься с этим жить, понял?
Isabella Patterson Год назад у неё был жёсткий разрыв отношений с инструктором по горячей йоге. Ну, то есть, сама йога была горячей, а не инструктор. Хотя, впрочем, он тоже был горячий, да, но это не суть. Они встретились на занятии, и он начал давать ей *частные* уроки. Потом они стали жить вместе. Оказалось, что он давал частные уроки всем остальным женщинам в группе тоже. Представляешь? Неудивительно, что её последняя книга называется «Злобная — это красиво».
Judy Эту я читала.
Vickie Не хотите ли пойти со мной поужинать сегодня вечером?
Jane Claremont Какую еду ты предпочитаешь?
Vickie Тебе нравится итальянская?
Jane Claremont Нормально.
Vickie Ну?
Jane Claremont Ладно. Пойду сменю тамп##.
Miriam Pendergast Я согласна с Дельтой и Сетом. У неё было нечто по-настоящему особенное. Она напоминает мне девочку, в которую я влюбилась в детском саду.
Arnold Albertson Это же была проститутка?
Miriam Pendergast Да, это была проститутка из детского сада.
Arnold Albertson Похоже, это была прогрессивная школа.
Delta Simmons Так эта девчонка — шлюха? Типа той, с которой ты пришёл к Нику?
Seth Gilbert Может быть. Девушка по вызову. Эскорт.
Delta Simmons В чём разница? Они все провожают тебя в свои штаны и обратно. Мужики!
Seth Gilbert Да, ты права. Мы годны только для одного. Так что, как насчёт?
Delta Simmons Я как раз об этом думаю!
Joshua Fleet Единорог, понимаешь, был своего рода символом женщин. И это связано с периодом, когда женщин считали собственностью.
Isabella Patterson Как скотина?
Joshua Fleet Нет, собственностью. Это значит, что они были тем, чем мужчины хотели их видеть.
Isabella Patterson То есть, как сейчас у многих?
Delta Simmons Дорогая, можно мне воспользоваться твоей ванной?
Seth Gilbert Что?
Delta Simmons Твоя ванная.
Seth Gilbert Моя ванная! Ну, этот, этот, унитаз сломан. Мне нужно позвонить им снова.
Delta Simmons Мне не нужно пользоваться твоим туалетом.
Seth Gilbert Тебе не нужно пользоваться моим туалетом.
Delta Simmons Нет, мне не нужно пользоваться твоим туалетом.
Seth Gilbert Ну, значит, если тебе не нужен туалет.
Delta Simmons Пожалуйста, перестань произносить слово 'туалет'!
Isabella Patterson Если не отпустишь прошлое, оно задушит твое будущее.
Arnold Albertson Что, чёрт возьми, здесь происходит?
Jane Claremont Я тебе скажу, что здесь происходит. Ты нанял эту шлюху, потому что она умеет хорошие трюки. Хочешь немного хороших трюков? Потому что у меня целый мешок с ними. Кто хочет начать? У меня трюков на всех вас!
Joshua Fleet Джейн, это крайне неуместно и непрофессионально!
Jane Claremont Мне по#уй, что ты думаешь! Кто ты такой, Хемингуэй?
Isabella Patterson Я всегда думала, что человек, который изменит мою жизнь, будет таким же влиятельным, как Марлон Брандо, или будет блестеть, как Кэри Грант, или пахнуть вытертой кожей, как Джеймс Дин.
Isabella Patterson Знаешь, когда ты встречаешься с парнями — чего они хотят? Они хотят тебя в постели. Так вот, парни, которых я встречаю, хотят того же, но хотя бы заплатят за это. А то встречаешь парня, а он уже ждет всё просто так. Так что я думаю, что на шаг впереди.
Isabella Patterson Я раньше убегала в мир Спенсера Трейси и Кэт Хепберн, Фреда Астера, кружащего Джинджер Роджерс на танцполе, и Богарта, наконец-то целующего Лорен Бэколл. Всё это в великолепном чёрно-белом.
Isabella Patterson Вау! Знаешь, ты самый внимательный любовник на свете!
Arnold Albertson Внимательный?
Isabella Patterson Да. Это было просто потрясающе!
Arnold Albertson Ты мне очень нравишься.
Jane Claremont Что с тобой сегодня? Кто-то что, в твои хлопья насрал?
