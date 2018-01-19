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Juliet, Naked

Голая Джульетта, 2018

2018 / США
6.6 Оцените
11 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Чтобы насолить своему парню Дункану, Энни пишет разгромный отзыв на творчество его кумира, некогда популярного рок-музыканта Такера Кроу. К ее огромному удивлению, Такер отвечает на критику и между двумя разочарованными в жизни людьми завязывается личная переписка. В какой-то момент Кроу решает приехать к Энни, чтобы познакомиться лично. 

  • Во время съемок актриса Роуз Бирн была на шестом месяце беременности. Чтобы скрыть это, создатели фильма избегали общих планов и прикрывали живот актрисы различными аксессуарами в кадре (сумкой, ноутбуком и т.п.).
  • Согласно интервью программе “Yahoo Build”, во время съемок Роуз Бирн отрезала блендером один из своих указательных пальцев. Актрисе пришлось перенести операцию по реплантации.
  • Шоу под названием “100 минут”, в котором показаны старые кадры с Такером Кроу — это отсылка к программе MTV “120 минут”, которая транслировала альтернативную музыку в 1990-х годах.
  • В книге, по которой снят фильм, одно из стремлений Дункана — провести курс по сериалу “Прослушка” канала HBO. В фильме он добился этой цели.
  • По словам Роуз Бирн, самой смешной сценой во время съемок была сцена на пляже, когда встречаются Такер и Дункан, так как в ней было много импровизации и стояла очень ветреная погода.

Энни (австралийка Роуз Бирн) — англичанка средних лет; когда-то идеальные отношения с бойфрендом Дунканом (Крис О’Дауд) медленно, но верно превращаются в обузу; и радикальных изменений в них не предвидится — о том, чтобы завести ребенка, с Дунканом говорить бесполезно. Он еще и ревнует Энни, только ревность эта не совсем обычного толка: меломан Дункан одержим жизнью и творчеством рок-идола Такера Кроу (Итан Хоук), который исчез из поля зрения фанатов 20 лет назад, но вот вдруг прислал демо своего нового альбома «Juliet, Naked», который Энни — о, ужас! — решилась первой отрецензировать в сети. Рецензией дело не ограничилось: Эмми и Такер вступают в переписку, да и многообещающее личное знакомство не откладывают надолго... Энни и Такер вступают в «трансатлантическую» связь — как и режиссер, американец Джесси Перец («Экс-любовник», «Fast Track», 2006; сериал «Девочки», «Girls», 2012-2017), взявшийся за экранизацию романа английского беллетриста Ника Хорнби. Вышло по-американски бодро и по-британски элегантно.

6.6 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 30 октября 2018
Премьера в мире 19 января 2018
Возраст 18+
Режиссер
Джесси Перец
В ролях
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Итан Хоук
Итан Хоук
Джимми О. Ян
Джимми О. Ян
Крис О'Дауд
Крис О'Дауд
Меган Доддс
Меган Доддс
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Постер фильма Голая Джульетта 2 постера
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саундтрек фильма Голая Джульетта
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25 сентября 2018 10:57
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