Голая Джульетта, 2018

Энни (австралийка Роуз Бирн) — англичанка средних лет; когда-то идеальные отношения с бойфрендом Дунканом (Крис О’Дауд) медленно, но верно превращаются в обузу; и радикальных изменений в них не предвидится — о том, чтобы завести ребенка, с Дунканом говорить бесполезно. Он еще и ревнует Энни, только ревность эта не совсем обычного толка: меломан Дункан одержим жизнью и творчеством рок-идола Такера Кроу (Итан Хоук), который исчез из поля зрения фанатов 20 лет назад, но вот вдруг прислал демо своего нового альбома «Juliet, Naked», который Энни — о, ужас! — решилась первой отрецензировать в сети. Рецензией дело не ограничилось: Эмми и Такер вступают в переписку, да и многообещающее личное знакомство не откладывают надолго... Энни и Такер вступают в «трансатлантическую» связь — как и режиссер, американец Джесси Перец («Экс-любовник», «Fast Track», 2006; сериал «Девочки», «Girls», 2012-2017), взявшийся за экранизацию романа английского беллетриста Ника Хорнби. Вышло по-американски бодро и по-британски элегантно.