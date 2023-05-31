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Киноафиша Новости Триллер «Стрингер» с Джейком Джилленхолом вновь выйдет в российский прокат

Триллер «Стрингер» с Джейком Джилленхолом вновь выйдет в российский прокат

31 мая 2023 14:46
Триллер «Стрингер» с Джейком Джилленхолом вновь выйдет в российский прокат

Картина выйдет как в русском переводе, так и на языке оригинала с субтитрами.

Знаменитый неонуарный триллер с Джейком Джилленхолом «Стрингер» (2014) вернется в российские кинотеатры. Прокатчик «Иноекино» совместно с компанией Capella Film повторно выпустят фильм на большие экраны 29 июня. Сеансы пройдут как на языке оригинала с русскими субтитрами, так и с профессиональным закадровым переводом.

В центре повествования — одиночка Лу Блум (Джилленхол), отчаянно ищущий работу. Однажды он становится свидетелем того, как любительская съемочная группа делает репортаж о жуткой аварии, чтобы потом его продать новостным каналам. В этом ремесле он сразу ощущает отличную возможность для построения карьеры, поэтому он достает дешевую видеокамеру, полицейскую рацию и начинает патрулировать ночной Лос-Анджелес в поисках острых сюжетов. Довольно быстро его дела идут в гору, поскольку Лу не остановится ни перед чем, чтобы первым заполучить самый горячий материал.

В фильме отражен жесткий и бескомпромиссный портрет антигероя, чье стремление к самореализации граничит с психопатией. Режиссер и сценарист Дэн Гилрой («Роман Израэл, Esq.», «Бархатная бензопила», «Андор») создал историю на стыке психологической драмы, сатиры, нуара и криминального триллера. За драматургию кинематографист получил номинацию на премию «Оскар». В остальной актерский состав вошли Рене Руссо («Афера Томаса Крауна»), Риз Ахмед («Звук металла») и ныне покойный Билл Пэкстон («Смерч»).

Фото: Open Road Films
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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