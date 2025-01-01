Знаешь, ты мне нравишься, Нина. И я с нетерпением жду нашего сотрудничества. Но ты должна понять, что пятнадцать тысяч — это не всё, чего я хочу. С этого момента, начиная прямо сейчас, я хочу, чтобы моя работа упоминалась на экране и в титрах. Моя компания называется Video Production News, это профессиональная служба новостной съёмки. Так это должно читаться и произноситься. Я также хочу выйти на следующий уровень — познакомиться с твоей командой, с управляющим станции, с режиссёром и ведущими, и начать строить личные отношения. Хотелось бы начать прямо сегодня утром. Ты проведёшь меня, представишь как владельца и президента Video Production News и напомнишь им о некоторых моих других материалах. Я не закончил. Я хочу прекратить обсуждения по ценам. Это сэкономит время. Так что, когда я говорю, что это моя самая низкая цена, значит именно так, и можешь быть уверена, что я очень тщательно её рассчитывал. Когда я говорю, что хочу эти вещи, я имею в виду именно это и не собираюсь повторять. И последнее, что я хочу, Нина, — чтобы ты делала то, что я прошу, когда мы наедине у тебя в квартире, НИ КАК В ПРОШЛЫЙ РАЗ. Так вот что. У меня есть видео с аварией на Мурпарке сегодня ночью. Там было пару стрингеров, на среднем уровне новостей оно само по себе могло бы пойти. Я готов добавить это бесплатно. Ну что скажешь, договорились?