Lou BloomА что если моя проблема не в том, что я не понимаю людей, а в том, что они мне не нравятся? Что если я тот человек, который просто обязан причинять вам боль? Физически. Думаю, вам придётся поверить, если сможете, что согласие участвовать, а потом отказ в самый важный момент — это была ошибка. Потому что именно это я вам и говорю, так ясно, как могу.
Lou BloomЗнаешь, что значит страх? Ложные доказательства, кажущиеся реальностью.
Detective FronteiriТы снял, как он умирал.
Lou BloomЭто моя работа, я так зарабатываю. Хотелось бы думать, что если меня видишь — значит, у тебя самый ужасный день в жизни.
Lou BloomМне хочется схватить тебя за уши и крикнуть: «Мне по х###й!» Но вместо этого я поеду домой и займусь бухгалтерией.
Lou BloomДруг — это подарок, который ты даришь себе.
Lou BloomПочему ты что-то преследуешь — так же важно, как и то, чего именно ты преследуешь.
Lou BloomМой девиз такой: если хочешь выиграть в лотерею, надо сначала заработать деньги на билет.
Lou BloomЗнаешь, ты мне нравишься, Нина. И я с нетерпением жду нашего сотрудничества. Но ты должна понять, что пятнадцать тысяч — это не всё, чего я хочу. С этого момента, начиная прямо сейчас, я хочу, чтобы моя работа упоминалась на экране и в титрах. Моя компания называется Video Production News, это профессиональная служба новостной съёмки. Так это должно читаться и произноситься. Я также хочу выйти на следующий уровень — познакомиться с твоей командой, с управляющим станции, с режиссёром и ведущими, и начать строить личные отношения. Хотелось бы начать прямо сегодня утром. Ты проведёшь меня, представишь как владельца и президента Video Production News и напомнишь им о некоторых моих других материалах. Я не закончил. Я хочу прекратить обсуждения по ценам. Это сэкономит время. Так что, когда я говорю, что это моя самая низкая цена, значит именно так, и можешь быть уверена, что я очень тщательно её рассчитывал. Когда я говорю, что хочу эти вещи, я имею в виду именно это и не собираюсь повторять. И последнее, что я хочу, Нина, — чтобы ты делала то, что я прошу, когда мы наедине у тебя в квартире, НИ КАК В ПРОШЛЫЙ РАЗ. Так вот что. У меня есть видео с аварией на Мурпарке сегодня ночью. Там было пару стрингеров, на среднем уровне новостей оно само по себе могло бы пойти. Я готов добавить это бесплатно. Ну что скажешь, договорились?
Lou BloomЯ повышаю тебя до исполнительного вице-президента по видеоновостям.
Nina RominaДрузья не давят на друзей, чтобы те с ними переспали.
Lou BloomНа самом деле это не так, потому что, как ты знаешь, Нина, друг — это подарок, который ты делаешь себе сам.
Lou BloomВидишь ли, Рик, учёные провели исследования и выяснили, что в любой системе, где нужна кооперация — будь то стая рыб или, скажем, профессиональная хоккейная команда — эти эксперты определили общение как главный ключ к успеху.
Lou BloomЯ трудяга. Ставлю перед собой высокие цели, и мне говорили, что я упорный. Но я не обманываю себя, сэр. Выросший в эпоху самоуважения, так популярного в школах, я привык думать, что мои нужды будут учтены. Но я знаю, что сегодня наше общество больше не ценит лояльность к работе, которую могли обещать предыдущим поколениям. Я верю, сэр, что хорошие вещи приходят к тем, кто пашет как проклятый. А такие люди, как вы, достигшие вершины, не просто так там оказались. Мой девиз — если хочешь выиграть в лотерею, надо заработать на билет.
Lou BloomТы не работаешь со мной, ты тот, кому я продаю
Lou BloomПоздравляю. Поздравляю. Ваш отбор в Video Production News — это признание вашим опытом работы и уникальными личными качествами со стороны комитета по найму. Я надеюсь, что благодаря усердной работе и преданности делу вы пройдёте программу стажировки и продолжите строить карьеру, став штатными сотрудниками Video Production News. По опыту скажу: самый верный путь вверх — слушать внимательно и выполнять мои указания. Иногда вам будет непонятно, иногда неуверенно. Но помните: я никогда не попрошу сделать то, что не сделал бы сам.
Nina RominaМы выяснили, что наших зрителей больше интересуют городские преступления, проникающие в пригороды. Это значит — жертва или жертвы, желательно состоятельные и/или белые, пострадавшие от рук бедных или представителей меньшинств.
Lou Bloom[раненому Рику]Я не могу поставить под угрозу успех компании ради ненадежного сотрудника.