Цитаты из фильма Стрингер

Lou Bloom А что если моя проблема не в том, что я не понимаю людей, а в том, что они мне не нравятся? Что если я тот человек, который просто обязан причинять вам боль? Физически. Думаю, вам придётся поверить, если сможете, что согласие участвовать, а потом отказ в самый важный момент — это была ошибка. Потому что именно это я вам и говорю, так ясно, как могу.
Lou Bloom Знаешь, что значит страх? Ложные доказательства, кажущиеся реальностью.
Detective Fronteiri Ты снял, как он умирал.
Lou Bloom Это моя работа, я так зарабатываю. Хотелось бы думать, что если меня видишь — значит, у тебя самый ужасный день в жизни.
Lou Bloom Мне хочется схватить тебя за уши и крикнуть: «Мне по х###й!» Но вместо этого я поеду домой и займусь бухгалтерией.
Lou Bloom Друг — это подарок, который ты даришь себе.
Lou Bloom Почему ты что-то преследуешь — так же важно, как и то, чего именно ты преследуешь.
Lou Bloom Мой девиз такой: если хочешь выиграть в лотерею, надо сначала заработать деньги на билет.
Lou Bloom Знаешь, ты мне нравишься, Нина. И я с нетерпением жду нашего сотрудничества. Но ты должна понять, что пятнадцать тысяч — это не всё, чего я хочу. С этого момента, начиная прямо сейчас, я хочу, чтобы моя работа упоминалась на экране и в титрах. Моя компания называется Video Production News, это профессиональная служба новостной съёмки. Так это должно читаться и произноситься. Я также хочу выйти на следующий уровень — познакомиться с твоей командой, с управляющим станции, с режиссёром и ведущими, и начать строить личные отношения. Хотелось бы начать прямо сегодня утром. Ты проведёшь меня, представишь как владельца и президента Video Production News и напомнишь им о некоторых моих других материалах. Я не закончил. Я хочу прекратить обсуждения по ценам. Это сэкономит время. Так что, когда я говорю, что это моя самая низкая цена, значит именно так, и можешь быть уверена, что я очень тщательно её рассчитывал. Когда я говорю, что хочу эти вещи, я имею в виду именно это и не собираюсь повторять. И последнее, что я хочу, Нина, — чтобы ты делала то, что я прошу, когда мы наедине у тебя в квартире, НИ КАК В ПРОШЛЫЙ РАЗ. Так вот что. У меня есть видео с аварией на Мурпарке сегодня ночью. Там было пару стрингеров, на среднем уровне новостей оно само по себе могло бы пойти. Я готов добавить это бесплатно. Ну что скажешь, договорились?
Lou Bloom Я повышаю тебя до исполнительного вице-президента по видеоновостям.
Rick А кем я был до этого?
Lou Bloom Ты был ассистентом.
Rick Это с повышением?
Lou Bloom Безусловно.
Rick Сколько?
Lou Bloom Назови любую сумму, какую хочешь.
Rick Сотня... сотня... 75 долларов за ночь.
Lou Bloom Согласен.
Rick А если больше?
Lou Bloom Не сейчас, договор закрыт.
Rick Я мог бы получить больше, да?
Lou Bloom Безусловно.
[из трейлера]
Лу Блум [повторяющаяся фраза] Сначала заработай деньги на билет.
Lou Bloom Кто я? Я трудяга. Ставлю перед собой высокие цели, и мне говорят, что я упорный.
Lou Bloom Зачем тебя брать? Продай себя. Вперёд.
Rick Ладно. Я — Рик, конечно. Я доехал сюда на трёх автобусах. Я закончил школу. Мне нужна работа. Я готов почти на всё. Вот я. Возьмите Рика.
Rick Ты его видел. Ты его видел!
Lou Bloom Я не могу ставить под угрозу успех своей компании ради ненадежного сотрудника.
Rick Ты с ума сошёл. Ты с ума сошёл.
Lou Bloom Ты отобрал у меня рычаги давления, Рик. Ты использовал их против меня. Ты бы сделал это снова. Просто признай это.
Rick Я не знаю. Я не знаю.
Lou Bloom Я знаю. Я знаю.
Nina Romina Друзья не давят на друзей, чтобы те с ними переспали.
Lou Bloom На самом деле это не так, потому что, как ты знаешь, Нина, друг — это подарок, который ты делаешь себе сам.
Lou Bloom Видишь ли, Рик, учёные провели исследования и выяснили, что в любой системе, где нужна кооперация — будь то стая рыб или, скажем, профессиональная хоккейная команда — эти эксперты определили общение как главный ключ к успеху.
🧡
Detective Lieberman Можно нам войти?
Lou Bloom Хотите?
Lou Bloom Я трудяга. Ставлю перед собой высокие цели, и мне говорили, что я упорный. Но я не обманываю себя, сэр. Выросший в эпоху самоуважения, так популярного в школах, я привык думать, что мои нужды будут учтены. Но я знаю, что сегодня наше общество больше не ценит лояльность к работе, которую могли обещать предыдущим поколениям. Я верю, сэр, что хорошие вещи приходят к тем, кто пашет как проклятый. А такие люди, как вы, достигшие вершины, не просто так там оказались. Мой девиз — если хочешь выиграть в лотерею, надо заработать на билет.
Lou Bloom Ты не работаешь со мной, ты тот, кому я продаю
Nina Romina И я не хочу это прос#ать.
Lou Bloom А что если, сказав «нет», ты это прос#аешь?
Lou Bloom Помни, используй зум и держи руки ровно.
[последние слова]
Lou Bloom Поздравляю. Поздравляю. Ваш отбор в Video Production News — это признание вашим опытом работы и уникальными личными качествами со стороны комитета по найму. Я надеюсь, что благодаря усердной работе и преданности делу вы пройдёте программу стажировки и продолжите строить карьеру, став штатными сотрудниками Video Production News. По опыту скажу: самый верный путь вверх — слушать внимательно и выполнять мои указания. Иногда вам будет непонятно, иногда неуверенно. Но помните: я никогда не попрошу сделать то, что не сделал бы сам.
Lou Bloom Кроваво?
Nina Romina Ну, жёстко. Самый точный и ясный способ объяснить вам, что мы показываем, — представьте себе нашу новостную передачу как кричащую женщину с перерезанным горлом, бегущую по улице.
Lou Bloom Понимаю.
Rick Ты должен вызвать копов.
Lou Bloom И мы вызовем. В нужный момент.
Lou Bloom Я люблю говорить, что если ты видишь меня, значит у тебя самый худший день в жизни.
Нина Ромина В будущем, если у тебя ничего нет, мужайся и перестань избегать мои звонки.
Лу Блум У меня есть — тройное убийство в Гранада-Хиллз.
Нина Ромина Это только что случилось.
Лу Блум Я приехал раньше копов.
Nina Romina Вторжение в дом в Гранаде. Он успел туда раньше копов. У нас 10 минут эфира, сколько из этого можем показать?
Linda Ты имеешь в виду, законно?
Nina Romina Нет, морально; конечно же, законно.
Lou Bloom Выйди из своей головы, Рик, это плохой район.
Rick Эй, чувак, не снимай это, он свой
Lou Bloom Больше нет, Рик, мы профи, он — продажный
[Последние слова]
Nina Romina Думаю, Лу вдохновляет нас всех стремиться выше.
Lou Bloom Цена ещё не обсуждалась.
Nina Romina Мы выяснили, что наших зрителей больше интересуют городские преступления, проникающие в пригороды. Это значит — жертва или жертвы, желательно состоятельные и/или белые, пострадавшие от рук бедных или представителей меньшинств.
Lou Bloom [раненому Рику] Я не могу поставить под угрозу успех компании ради ненадежного сотрудника.
Lou Bloom Ты знаешь Лос-Анджелес?
Rick Да, вырос здесь поблизости.
Lou Bloom Можешь начать сегодня вечером?
Rick Чем именно?
Lou Bloom Я веду успешный бизнес в сфере новостей для ТВ, может, ты видел мой сюжет сегодня утром — смертельное угоны машины.
Rick У меня нет телевизора, но звучит круто.
Lou Bloom У тебя есть телефон?
Rick Да.
Lou Bloom А с GPS?
Lou Bloom Оставайся в машине.
Rick Почему?
Lou Bloom Потому что я так сказал.
Lou Bloom Я сосредоточен на кадрировании. Правильный кадр не только привлекает взгляд к изображению, но и удерживает его там дольше, растворяя границу между объектом и внешней частью кадра.
Joe Loder Если кровь — значит топ новость.
Frank Kruse Это моя работа.
Nina Romina Твоя работа — писать твит дня и заставлять Деб повернуться боком во время прогноза погоды.
Rick Помедленнее, чувак.
[Лу ускоряется]
Rick Слишком быстро.
Лу Блум [Нине] Я хочу это с тобой... Как ты хочешь сохранить свою работу и страховку.
Lou Bloom Почему то, что ты преследуешь, не менее важно, чем то, как ты это делаешь.
Lou Bloom Я выиграл Тур де Мехико на этом велосипеде.
Lou Bloom Друг — это подарок, который ты делаешь себе сам
Lou Bloom Принять то, чего у тебя нет,
Lou Bloom Жить с тем, чего у тебя нет
