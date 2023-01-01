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Стрингер
Награды и номинации фильма Стрингер
Nightcrawler
Стрингер
2014 / США
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8.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Стрингер
Вся информация о фильме
Золотой глобус 2015
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Оскар 2015
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
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