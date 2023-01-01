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Стрингер Стрингер
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Nightcrawler Стрингер 2014 / США
8.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Стрингер

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Оскар 2015 Оскар 2015
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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