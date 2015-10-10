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Сценарист Дэн Гилрой, до сей поры пребывавший в тени своего старшего брата, Тони Гилроя, постановщика «Майкла Клейтона», «Ничего личного» и автора целой уймы сценариев: от «Долорес Клейборн» и «Адвоката дьявола» до бесконечных похождений суперагента Борна, – вдруг, одним мощным рывком, вырвался из этой самой тени и дебютировал в качестве режиссера фильмом столь же выдающимся, сколь и беспощадным. Nightcrawler (труднопереводимое слово, которое означает человека, занимающегося чем-либо под…