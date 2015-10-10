Сценарист Дэн Гилрой, до сей поры пребывавший в тени своего старшего брата, Тони Гилроя, постановщика «Майкла Клейтона», «Ничего личного» и автора целой уймы сценариев: от «Долорес Клейборн» и «Адвоката дьявола» до бесконечных похождений суперагента Борна, – вдруг, одним мощным рывком, вырвался из этой самой тени и дебютировал в качестве режиссера фильмом столь же выдающимся, сколь и беспощадным. Nightcrawler (труднопереводимое слово, которое означает человека, занимающегося чем-либо под…
Я так и не нашел ссылку че то..✊
Мне представляется некая тщеславность+ цинизм+ перфекционизм = журналист.
Близко. Только герой Дж.Дж не журналист. Он шакал-фрилансер, рыщущий в ночи. Ему что медная проволока с забора, что труп в луже крови. Он хитер и быстр, и дьявольски умен. И глаза круглые, рыбьи.
Ничего хорошего я не увидела, по правде. Герой слишком отвратный, симпатии ноль. Удовольствия тоже, соответственно. Вроде сатира, но в фокусе-то захудадый канал какой-то, с самыми низкими рейтингами. На серьезных игроков авторы не покусились.
Неприятный осадок после. Т.к. в шакалов хочется стрелять, а нельзя.
Ну не знаю. Мне представляется некая тщеславность+ цинизм+ перфекционизм = журналист. А там уже все равно, мне сам коктейль уже интересен. Понятно что он маму продал, там телку не спас, не знаю, друга кинул, что бы репортаж сделать, ну может это и есть сублимированный продукт медиа корпа. Типа другая сторона экрана....
так что расскажи нам еще раз про стадный эффект и про то, что ты, не как все
Дык я и в Интерселар верил, высокий рейтинг+ Нолан, я думал круто будет, но нет..✊
Я верю в лучшее просто✊
У него на imbd 8,2 рейтинг, это типа круто✊ . Тем более Джейк Д это всегда качественное кино. Я с ним ни одной лажи не видел по крайней мере.
Ты бы посмотрел с начала сам.✊
Да это понятно, просто думал вы уже 720hd нашли где нить. Он просо в сентябре уже пошел в USA прокат. В остальном не соглашусь, пока не посмотрю. По поводу Горбатой Горы - не смотрел как раз, там же еще и Леджер, не могу такое смотреть, Джокер это святое. Так что без нее, все у Джеки Джи в порядке✊
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