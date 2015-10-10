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Nightcrawler Стрингер 2014 / США
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Стрингер»

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Сценарист Дэн Гилрой, до сей поры пребывавший в тени своего старшего брата, Тони Гилроя, постановщика «Майкла Клейтона», «Ничего личного» и автора целой уймы сценариев: от «Долорес Клейборн» и «Адвоката дьявола» до бесконечных похождений суперагента Борна, – вдруг, одним мощным рывком, вырвался из этой самой тени и дебютировал в качестве режиссера фильмом столь же выдающимся, сколь и беспощадным. Nightcrawler (труднопереводимое слово, которое означает человека, занимающегося чем-либо под…

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nordlando 10 октября 2015, 16:18
✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ deadsoul
10 октября 2015, 16:18 Ответить
Toporock 27 ноября 2015, 01:45
Хороший фильм кстати, забыл отписать. Джеки как всегда хорош, он набирает от фильма к фильму. К режиссеру понятно есть какие то вопросы, но хрен с ними. 8\10
27 ноября 2015, 01:45 Ответить
Toporock 30 ноября 2015, 23:53
Цитата (fanbunga, 13/12/2014 - 20:55:28):

Я так и не нашел ссылку че то..✊
30 ноября 2015, 23:53 Ответить
fanbunga 3 декабря 2015, 13:24
Ответ на сообщение Toporock от 30/11/2014 - 20:15:49


Мне представляется некая тщеславность+ цинизм+ перфекционизм = журналист.



Близко. Только герой Дж.Дж не журналист. Он шакал-фрилансер, рыщущий в ночи. Ему что медная проволока с забора, что труп в луже крови. Он хитер и быстр, и дьявольски умен. И глаза круглые, рыбьи.

Ничего хорошего я не увидела, по правде. Герой слишком отвратный, симпатии ноль. Удовольствия тоже, соответственно. Вроде сатира, но в фокусе-то захудадый канал какой-то, с самыми низкими рейтингами. На серьезных игроков авторы не покусились.

Неприятный осадок после. Т.к. в шакалов хочется стрелять, а нельзя.
3 декабря 2015, 13:24 Ответить
Toporock 6 декабря 2015, 10:10
Цитата (peacefrog, 30/11/2014 - 18:59:40):Но тематика как-то не очень.

Ну не знаю. Мне представляется некая тщеславность+ цинизм+ перфекционизм = журналист. А там уже все равно, мне сам коктейль уже интересен. Понятно что он маму продал, там телку не спас, не знаю, друга кинул, что бы репортаж сделать, ну может это и есть сублимированный продукт медиа корпа. Типа другая сторона экрана....
6 декабря 2015, 10:10 Ответить
Toporock 6 декабря 2015, 10:10
Че ха херня?? Опять перенесли? быдло
6 декабря 2015, 10:10 Ответить
Toporock 6 декабря 2015, 10:10
Цитата (test, 01/12/2014 - 00:35:57):ну так, из последнего, "Интерстеллар" 8.9.

так что расскажи нам еще раз про стадный эффект и про то, что ты, не как все



Дык я и в Интерселар верил, высокий рейтинг+ Нолан, я думал круто будет, но нет..✊

Я верю в лучшее просто✊
6 декабря 2015, 10:10 Ответить
Toporock 6 декабря 2015, 10:10
Есть у кого нибудь ссылка на кино?? надоело
6 декабря 2015, 10:10 Ответить
Toporock 6 декабря 2015, 10:10
Цитата (peacefrog, 30/11/2014 - 13:35:16):Фильм вроде барахло ваще - не стоит его смотреть.



У него на imbd 8,2 рейтинг, это типа круто✊ . Тем более Джейк Д это всегда качественное кино. Я с ним ни одной лажи не видел по крайней мере.

Ты бы посмотрел с начала сам.✊
6 декабря 2015, 10:10 Ответить
Toporock 6 декабря 2015, 10:10
Цитата (peacefrog, 30/11/2014 - 18:59:40):Если уж и смотреть, то не тиэску конечно.



Да это понятно, просто думал вы уже 720hd нашли где нить. Он просо в сентябре уже пошел в USA прокат. В остальном не соглашусь, пока не посмотрю. По поводу Горбатой Горы - не смотрел как раз, там же еще и Леджер, не могу такое смотреть, Джокер это святое. Так что без нее, все у Джеки Джи в порядке✊
6 декабря 2015, 10:10 Ответить
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