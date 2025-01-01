[первые реплики]

Говорят, в Бостоне ещё есть связь. В Денвере — кое-какая мобильная сеть. Но всё далеко не так, как раньше. Может, это было неизбежно. Неизбежное столкновение человека и технологий. Интернет должен был сделать мир меньше. Но без него он кажется ещё меньше. Я знал Уилла и Эвелин Кастер лучше всех. Я знал их гениальность. Их преданность тому, во что они верили. И тому, что они любили.