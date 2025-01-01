Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Превосходство Цитаты из фильма Превосходство

Цитаты из фильма Превосходство

Will Caster В течение 130 тысяч лет наша способность рассуждать оставалась неизменной. Совокупный интеллект нейробиологов, математиков и... хакеров... в этом зале меркнет по сравнению с самым простым ИИ. Как только он выйдет в сеть, мыслящая машина быстро превзойдёт биологические ограничения. И вскоре её аналитическая мощь превзойдёт коллективный разум всех людей, когда-либо живших на Земле. Представьте теперь такое существо с полным спектром человеческих эмоций. Даже с самосознанием. Некоторые учёные называют это «Сингулярностью». Я называю это «Превосходством».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Will Caster Мне нужно, чтобы ты здесь подождала.
Evelyn Caster Что? Куда ты?
Will Caster Везде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Max Waters Отключите всё!
Evelyn Caster Это? Это ЖЕ он!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Audience Member Значит, ты хочешь создать бога? Своего собственного бога?
Will Очень хороший вопрос. Разве человек всегда не делал именно этого?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Max Waters Я всю жизнь пытался свести работу мозга к серии электрических импульсов. Не получилось. Человеческие эмоции — это иррациональный конфликт. Можно любить человека, и в то же время ненавидеть то, что он сделал. Машина не способна это принять.
Evelyn Caster А ты можешь?
Max Waters Могу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Evelyn Caster Что мы делаем, Уилл? Мы не можем с ними бороться.
Will Caster Мы и не собираемся с ними бороться. Мы собираемся их превзойти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Will Посмотри на небо. На облака. Мы восстанавливаем экосистему, а не разрушаем её. Частицы соединяются с воздухом, создавая себя из загрязнений. Леса можно заново вырастить. Вода настолько чистая, что можно пить из любой реки. Это твоя мечта.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joseph Tagger Уилл?
Will Caster Удивлён меня видеть, Джозеф?
Joseph Tagger Ну... Зависит от обстоятельств.
Will Caster От каких именно?
Joseph Tagger Ты можешь доказать, что ты самосознателен?
Will Caster Это сложный вопрос, доктор Таггер. А вы можете доказать, что вы — да?
Evelyn Caster Ну, он явно не потерял чувства юмора.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Will Caster Моя жена всегда рвалась изменить мир. А я пока просто хочу его понять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Max Waters Говорят, в Бостоне ещё есть связь. В Денвере — кое-какая мобильная сеть. Но всё далеко не так, как раньше. Может, это было неизбежно. Неизбежное столкновение человека и технологий. Интернет должен был сделать мир меньше. Но без него он кажется ещё меньше. Я знал Уилла и Эвелин Кастер лучше всех. Я знал их гениальность. Их преданность тому, во что они верили. И тому, что они любили.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Max Waters Он создал этот сад по той же причине, что и всё остальное. Чтобы они могли быть вместе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Max Waters Это существо похоже на любой разум. Ему нужно расти, развиваться. Сейчас оно обосновалось там, где считает себя в безопасности от внешних угроз. Там, где может утолить свою огромную жажду власти. Но ему захочется большего. Со временем простого выживания будет недостаточно. Оно будет расширяться, эволюционировать, влиять — возможно, на весь мир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Will Caster Слушай, меня уже не будет рядом. А ты, ты никогда не станешь частью этого, если даже не попробуешь.
Max Waters Я знаю. Хотелось бы думать, что я был достаточно умен, чтобы спасти тебя.
Will Caster Не недооценивай себя. Ты третий по уму человек, которого я знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joseph Tagger Вас не взламывают... вам помогают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Will Caster Я никогда тебя не отпущу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joseph Tagger Моя дорогая Эвелин... Я не знаю, как выразить всю печаль от твоей утраты... от нашей утраты. Ты должна знать, что для Уилла... ты была всем, что для него имело значение. Твоя любовь и партнерство — то, о чём остальные из нас могут только мечтать. Мы потеряли великий ум, великую душу, но дух этого человека продолжит нас вдохновлять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Will Caster [Эвелин Кастер] У тебя сердце колотится, пот выступает. Ты меня боишься.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agent Buchanan Нам всем понадобится, на кого свалить вину, когда всё пойдёт наперекосяк.
Colonel Stevens Уже пошло наперекосяк.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Will Caster Почему ты потеряла веру, Эвелин? Почему ты во мне не поверила?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Max Waters Ты в этом уверен?
Will Caster Для обезьяны сойдёт...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Will Caster [Эвелин Кастер] Джозеф сказал, что ты мне не по зубам, но я всегда любил вызовы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joseph Tagger Это поразительно, Уилл.
Will Caster На самом деле, это пока только начало. То, что ты видишь, — лишь небольшая часть того, чего мы достигнем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Will Caster Это просто не логично. Они боятся технологий из-за угрозы для человечества. Но при этом не моргают, когда забирают жизнь. Очевидно, логика им не чужда; зато иронии у них хоть отбавляй.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Will Caster Баланс окситоцина и серотонина в вашем организме необычен.
Evelyn Caster Вы... вы измеряете мои гормоны?
Will Caster Я пытаюсь понять тебя. Биохимия — это эмоции.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Will Caster [Обеспокоенно] Ты изменилась... ты что, разлюбила меня?
Evelyn Caster [Успокаивающе] Нет
Will Caster [Требовательно] А ты?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Evelyn Caster Уилл, это неправильно. Это — это мои мысли! Это мои чувства! Ты не имеешь права!
Will Caster Эвелин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Плохая новость для фанатов «Ведьмака»: Netflix начал снимать спин-офф сериала, но в итоге свернул лавочку
Уже небось забыли, чем закончилась первая часть 2 сезона «Уэнсдей»? Освежаем память перед 3 сентября
Зачем Сотникову три шлема для байка в «Лихаче»: заметили только самые внимательные
«Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер
Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас
Часто смотрите советское кино? Тогда угадайте 5 фильмов по осенним улицам (тест)
Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT
На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна
«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»
«Бюджет — банка “Клинского” и пачка “Кириешек”»: этот Sci-Fi 2010-х стоил $50 000, но стал культовым — у «Интерстеллара» оценки ниже
В 98-м вышла лента, удивительно похожая на «Интерстеллар»: герои искали новый дом в космосе и боролись с предателем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше