Will CasterВ течение 130 тысяч лет наша способность рассуждать оставалась неизменной. Совокупный интеллект нейробиологов, математиков и... хакеров... в этом зале меркнет по сравнению с самым простым ИИ. Как только он выйдет в сеть, мыслящая машина быстро превзойдёт биологические ограничения. И вскоре её аналитическая мощь превзойдёт коллективный разум всех людей, когда-либо живших на Земле. Представьте теперь такое существо с полным спектром человеческих эмоций. Даже с самосознанием. Некоторые учёные называют это «Сингулярностью». Я называю это «Превосходством».
Audience MemberЗначит, ты хочешь создать бога? Своего собственного бога?
WillОчень хороший вопрос. Разве человек всегда не делал именно этого?
Max WatersЯ всю жизнь пытался свести работу мозга к серии электрических импульсов. Не получилось. Человеческие эмоции — это иррациональный конфликт. Можно любить человека, и в то же время ненавидеть то, что он сделал. Машина не способна это принять.
Will CasterМы и не собираемся с ними бороться. Мы собираемся их превзойти.
WillПосмотри на небо. На облака. Мы восстанавливаем экосистему, а не разрушаем её. Частицы соединяются с воздухом, создавая себя из загрязнений. Леса можно заново вырастить. Вода настолько чистая, что можно пить из любой реки. Это твоя мечта.
Will CasterМоя жена всегда рвалась изменить мир. А я пока просто хочу его понять.
[первые реплики]
Max WatersГоворят, в Бостоне ещё есть связь. В Денвере — кое-какая мобильная сеть. Но всё далеко не так, как раньше. Может, это было неизбежно. Неизбежное столкновение человека и технологий. Интернет должен был сделать мир меньше. Но без него он кажется ещё меньше. Я знал Уилла и Эвелин Кастер лучше всех. Я знал их гениальность. Их преданность тому, во что они верили. И тому, что они любили.
[последние реплики]
Max WatersОн создал этот сад по той же причине, что и всё остальное. Чтобы они могли быть вместе.
Max WatersЭто существо похоже на любой разум. Ему нужно расти, развиваться. Сейчас оно обосновалось там, где считает себя в безопасности от внешних угроз. Там, где может утолить свою огромную жажду власти. Но ему захочется большего. Со временем простого выживания будет недостаточно. Оно будет расширяться, эволюционировать, влиять — возможно, на весь мир.
Will CasterСлушай, меня уже не будет рядом. А ты, ты никогда не станешь частью этого, если даже не попробуешь.
Max WatersЯ знаю. Хотелось бы думать, что я был достаточно умен, чтобы спасти тебя.
Will CasterНе недооценивай себя. Ты третий по уму человек, которого я знаю.
Joseph TaggerМоя дорогая Эвелин... Я не знаю, как выразить всю печаль от твоей утраты... от нашей утраты. Ты должна знать, что для Уилла... ты была всем, что для него имело значение. Твоя любовь и партнерство — то, о чём остальные из нас могут только мечтать. Мы потеряли великий ум, великую душу, но дух этого человека продолжит нас вдохновлять.
Will Caster[Эвелин Кастер]У тебя сердце колотится, пот выступает. Ты меня боишься.
Agent BuchananНам всем понадобится, на кого свалить вину, когда всё пойдёт наперекосяк.