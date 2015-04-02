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Transcendence Превосходство 2014 / Великобритания / США / Китай
7.2 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Превосходство»

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Наша рецензия

«Говорят, в Бостоне еще есть электричество, а в Денвере – работающие телефоны», – меланхолически замечает голос Пола Беттани, пока зрачок камеры вглядывается в жизнерадостную растительность посреди мегаполисов и в то, как некий молодой человек непринужденно подпирает дверь ноутбуком, который теперь ни на что другое не годен. «Техногенный апокалипсис, не иначе», – смекает догадливый зритель. И точно: вскоре выясняется, что еще пять лет назад все…

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
трейлер





2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Джонни наша икона, глаз не видит, мозг не запоминает, а все по бабам до по бабам✊ ✊

Газонокосилка - REBORN короче✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 29/05/2014 - 00:02:28):да ладно тебе гнать



Согласен с test, Фроги это гонево! Спекулируешь на теме, кто нибудь за баньте Фрога✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Шверценберг 16 февраля 2016, 02:26
Оценка
Неплохой фильм. Интересная идея, красивая картинка как всегда. Технологии конечно, поражают воображение. Интрига в фильме все-таки присутствует так до конца и не понятно человек он или машина!! 6.5\10
16 февраля 2016, 02:26 Ответить
Очевидец 16 февраля 2016, 02:28
Авторы проливают слёзы над судьбой, не понятых современниками гениев, которые хотели облагодетельствовать человечество. А между тем всем остальным людям в этой новой цивилизации уготована роль зомби или биороботов, так что финал неоднозначный и кто заслуживает сочувствия вопрос.
16 февраля 2016, 02:28 Ответить
Очевидец 16 февраля 2016, 02:28
Не хватает оригинальности в сюжете и он местами подвисает - из-за этого фильм становится скучным и невозможно по ходу действия понять, что это всё означает, к чему клонят авторы. Даже в финале, при всём сочувствии к героям не ясно: благо ли, что люди теряют свой индивидуальный разум и становятся биороботами и частью системы, имеющей одушевленный, даже гениальный разум одного единственного человека. Если бы этот фильм вышел в своё время вместо "Газонокосильщика-2" это было бы откровением, а так...очередной хороший фантастический фильм.
16 февраля 2016, 02:28 Ответить
huch 16 февраля 2016, 02:29
Джони наказать, фильм сжечь! ✊
16 февраля 2016, 02:29 Ответить
andylee 16 февраля 2016, 02:31
После просмотра фильма возникла идея, а не учредить ли организацию, которая занималась бы отловом и изоляцией лиц, препятствующих научному прогрессу и развитию человека?...
16 февраля 2016, 02:31 Ответить
Swi4e1 16 февраля 2016, 02:31
Не понравился фильм. Вроде интересный , но в тоже время бональный и скучный.
16 февраля 2016, 02:31 Ответить
leadraven 16 февраля 2016, 15:19
Ответ на сообщение Сибирский Шрек от 11/07/2014 - 13:48:58


Ну тут оценки хронически завышены. Где можно было бы ставить 0 - ставят 5, и 8 порой получают весьма посредственные фильмы. Некоторые, вон, и тут 10 ставят, хотя 10 - это, как высшая оценка, должен быть совершенно эпохальный фильм, который не забудится даже через десятилетия.

В общем, по нормальной шкале я бы поставил 7.
16 февраля 2016, 15:19 Ответить
Джек_Воробей_444 16 февраля 2016, 15:19
В прицепе ожидал я подобных комментариев...фильм весьма неплох,хотя и есть некоторые косяки.Многие кто посмотрел,плюются-и зря.Не поняли вы главную идею фильма господа,это не фантастика,а банальная философская драма.Мысль такова роботы больше похожи на людей чем сами люди,более человечные и гуманные...в принципе верно,достаточно взглянуть на массу.8 из 10.
16 февраля 2016, 15:19 Ответить
fanbunga 16 февраля 2016, 15:19
Ответ на сообщение СЛОН_ик от 14/07/2014 - 17:08:47




у Стругацких есть и другое: "стояли звери около двери, в них стреляли, они умирали". Финальные эмоции ближе к этому настроению (у меня, во всяком случае).

А по ходу фильма, да, Уилл - скорее ветер, который и паруса надувает, и бурю вызывает.

Жутковатые вылеченные совсем оптимизма не добавляли, это больше походило на то, что творил агент Смит (я, я, я!).
16 февраля 2016, 15:19 Ответить
patish 16 февраля 2016, 15:19
В основном встречаю комментарии к этому фильму на тему, которую нелепо пытались подать в этом фильме, "технологии это плохо, так как человечество при этом потеряет часть своей свободы"))) Но я увидел совсем иное, надеюсь, что и режиссер снимая этот фильм пытался донести именно это, но сомневаюсь, скорее всего у него это случайно получилось. Концовка навеяла, что люди звери,за весь фильм убивали только люди, "Депп" пытался всех спасти, хоть и немного своеобразным способом, но цели у него были только благими. Да и самопожертвование это не логика ЭВМ, именно этим он и доказал, что у него есть разум или как они там это называли)). Короче, люди способны на ужасные вещи, убивать и уничтожать, ради своей псевдо свободы, даже ценой возможности исцелять смертельные болезни и спасения планеты от экологической свободы. Чем то напомнила эта тема "Иллизиум" когда ради слова "свобода" и "равноправие" герои по сути приводят человечество к катастрофе, просто эта катастрофа не показана в фильмах, но она неизбежна по логике...
16 февраля 2016, 15:19 Ответить
Оля 16 февраля 2016, 15:19
Отличный фильм✊ необычный сюжет, трогательная концовка, джони Депп порадовал 10/10
16 февраля 2016, 15:19 Ответить
um007 16 февраля 2016, 15:19
Перед фильмом прошел анонс ленты "Тупей, ещё тупее -2". Керри действительно стал ещё тупее, замерзнув на стадии "Маски".

Депп просто великолепен. Фильм с глубокой филосовией. Ищем ли мы Бога или придумываем его сами. Тема фильма очень актуальна, ведь до нанокомпьютерной революции рукой подать. А Сети контролируют и влияют на нас крайне активно уже сегодня. О многом заставляет подумать этот фильм. Хороши Фримен и Колл. Советую обязательно посмотреть. Один Депп чего стоит!
16 февраля 2016, 15:19 Ответить
Alessia 17 февраля 2016, 00:00
Ребекка Холл что-то в последнее время во многих фильмах снимается, но играет мягко говоря не очень. Если в Фортуне Вегаса в роли молоденькой девушки она была довольно органична, то более сложные роли ей не удаются. Будь в этом фильме на её месте другая актриса, было бы намного лучше.
17 февраля 2016, 00:00 Ответить
Foggy 17 февраля 2016, 00:00
перезапустите уже кто-нить Деппа, а то он головой пикирует в такое мягкое, коричневое и с плохим запахом...и кривая пикирования с каждым годом все круче и круче...

ps я пока не поменяю аватарку только за былые заслуги вроде сонной лощины, из ада, шоколада, первых пиратов, джонни, ласа Вегаса и фигни с ножницами вместо рук ✊ ...но еще разик подобного и бб ✊
17 февраля 2016, 00:00 Ответить
leadraven 17 февраля 2016, 00:00
Очень добротное кино. Актуально, правдоподобно. Изъяны есть, но в мелочах. Концовку явно смягчили, но этот спектакль был разыгран для персонажей фильма, а мы-то догадываемся как всё обстоит за кадром.

Однозначно рекомендую. По местной шкале ставлю 8.5/10.
17 февраля 2016, 00:00 Ответить
khaos11 17 февраля 2016, 00:00
Вот и премьера у нас...А толку - зеро.
17 февраля 2016, 00:00 Ответить
fanbunga 17 февраля 2016, 15:48
Надо было Ребекке загружаться сразу вместе с Джонни. Всё равно её делать было абсолютно нечего, всем Джонни занимался. Ваще не понятно, на что она время тратила? Кроме как рубашки меняла с белой на черную и наоборот и делала разные всякие большие глаза. А так, лазали бы сети на пару, типа система Они. Красота...

Подсолнух сапиенс это просто нет слов. Пошлятина.
17 февраля 2016, 15:48 Ответить
Toporock 7 марта 2016, 02:50
Цитата (Сибирский Шрек, 03/06/2014 - 12:22:47):

Не мы к сожалению выбираем, прокатчики за нас это делают✊
7 марта 2016, 02:50 Ответить
Toporock 16 марта 2016, 01:03
Цитата (Сибирский Шрек, 01/06/2014 - 21:37:21):

Там где деньги, там и растет массовый профессионализм.

Нужно делать у себя свой Голливуд, 5 мллрд долларов, и все у нас будет. ✊
16 марта 2016, 01:03 Ответить
Toporock 16 марта 2016, 01:03
Цитата (Сибирский Шрек, 02/06/2014 - 21:10:50):

В том то и дело, Голивуд выпускает фильмы тоннами, есть из чего жесткий отбор сделать. Провал для продюссеров, тоже ад, для наших (за редким исключение, и не берем АРТ), потеря денег (1-5млн долларов) вполне прогнозируемое будущее, в лучшем случае на TV продадут. От того, "золота" намывается в разы больше...
16 марта 2016, 01:03 Ответить
Toporock 31 марта 2016, 19:46
Цитата (peacefrog, 30/05/2014 - 00:22:49):но помяни мое слово

Cам буду снимать, наконец то, будет что посмотреть✊

На Прибалтисйское у меня эмбарго✊
31 марта 2016, 19:46 Ответить
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