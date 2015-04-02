Наша рецензия

«Говорят, в Бостоне еще есть электричество, а в Денвере – работающие телефоны», – меланхолически замечает голос Пола Беттани, пока зрачок камеры вглядывается в жизнерадостную растительность посреди мегаполисов и в то, как некий молодой человек непринужденно подпирает дверь ноутбуком, который теперь ни на что другое не годен. «Техногенный апокалипсис, не иначе», – смекает догадливый зритель. И точно: вскоре выясняется, что еще пять лет назад все…