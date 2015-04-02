«Говорят, в Бостоне еще есть электричество, а в Денвере – работающие телефоны», – меланхолически замечает голос Пола Беттани, пока зрачок камеры вглядывается в жизнерадостную растительность посреди мегаполисов и в то, как некий молодой человек непринужденно подпирает дверь ноутбуком, который теперь ни на что другое не годен. «Техногенный апокалипсис, не иначе», – смекает догадливый зритель. И точно: вскоре выясняется, что еще пять лет назад все…
Газонокосилка - REBORN короче✌️
Согласен с test, Фроги это гонево! Спекулируешь на теме, кто нибудь за баньте Фрога✊
Ну тут оценки хронически завышены. Где можно было бы ставить 0 - ставят 5, и 8 порой получают весьма посредственные фильмы. Некоторые, вон, и тут 10 ставят, хотя 10 - это, как высшая оценка, должен быть совершенно эпохальный фильм, который не забудится даже через десятилетия.
В общем, по нормальной шкале я бы поставил 7.
у Стругацких есть и другое: "стояли звери около двери, в них стреляли, они умирали". Финальные эмоции ближе к этому настроению (у меня, во всяком случае).
А по ходу фильма, да, Уилл - скорее ветер, который и паруса надувает, и бурю вызывает.
Жутковатые вылеченные совсем оптимизма не добавляли, это больше походило на то, что творил агент Смит (я, я, я!).
Депп просто великолепен. Фильм с глубокой филосовией. Ищем ли мы Бога или придумываем его сами. Тема фильма очень актуальна, ведь до нанокомпьютерной революции рукой подать. А Сети контролируют и влияют на нас крайне активно уже сегодня. О многом заставляет подумать этот фильм. Хороши Фримен и Колл. Советую обязательно посмотреть. Один Депп чего стоит!
ps я пока не поменяю аватарку только за былые заслуги вроде сонной лощины, из ада, шоколада, первых пиратов, джонни, ласа Вегаса и фигни с ножницами вместо рук ✊ ...но еще разик подобного и бб ✊
Однозначно рекомендую. По местной шкале ставлю 8.5/10.
Подсолнух сапиенс это просто нет слов. Пошлятина.
Не мы к сожалению выбираем, прокатчики за нас это делают✊
Там где деньги, там и растет массовый профессионализм.
Нужно делать у себя свой Голливуд, 5 мллрд долларов, и все у нас будет. ✊
В том то и дело, Голивуд выпускает фильмы тоннами, есть из чего жесткий отбор сделать. Провал для продюссеров, тоже ад, для наших (за редким исключение, и не берем АРТ), потеря денег (1-5млн долларов) вполне прогнозируемое будущее, в лучшем случае на TV продадут. От того, "золота" намывается в разы больше...
Cам буду снимать, наконец то, будет что посмотреть✊
На Прибалтисйское у меня эмбарго✊
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