1 The Witch Hunters Atli Örvarsson 2:30

2 Business Is Good Atli Örvarsson 2:12

3 Trolls Serve Witches Atli Örvarsson 3:34

4 Lost Children Crying, Vol. 2 Atli Örvarsson 2:33

5 You Do the Bleeding Atli Örvarsson 3:35

6 There Are Good Witches In the World Atli Örvarsson 4:12

7 This Place Could Use a Bit of Color Atli Örvarsson 4:18

8 Goodbye Muriel Atli Örvarsson 3:22

9 Don't Eat the Candy Atli Örvarsson 3:49

10 Burn 'Em All Atli Örvarsson 5:04

11 White Magic Atli Örvarsson 1:53

12 Shoot Anything That Moves Atli Örvarsson 3:30

13 The Fairy Tale Atli Örvarsson 2:54