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Иоанна Кулиг
Иоанна Кулиг
Joanna Kulig
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Иоанна Кулиг
Joanna Kulig
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Дата рождения
24 июня 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Иоанны Кулиг
Родилась 24 июня 1982 года. Крыница-Здруй, Польша.
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Фильмография Иоанны Кулиг
Духовенство
драма
2018, Польша
7.0
Холодная война
драма
2018, Польша / Франция / Великобритания
8.0
Срочно (не) требуется мужчина
драма, комедия, мелодрама
2014, Польша
4.0
Ида
драма
2013, Польша / Дания / Франция / Великобритания
7.0
Женщина из Пятого округа
детектив, триллер, криминал, драма
2011, Франция / Великобритания
5.0
Откровения
драма
2011, Германия / Франция / Польша
5.0
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Написать
9 июня 2021 16:36
От режиссера «Ла-Ла Ленда»: Netflix представил трейлер мини-сериала «Водоворот»
Это первый опыт работы оскароносного Дэмьена Шазелла для ТВ.
Написать
15 апреля 2020 14:04
Звезда «Холодной войны» снимется в сериале Дэмьена Шазелла
Иоанна Кулиг присоединилась к актёрскому составу мини-сериала «Водоворот».
Написать
8 апреля 2019 19:13
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