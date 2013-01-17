Menu
6.9 IMDb Rating: 6.1
7 posters
Hansel & Gretel: Witch Hunters

Hansel and Gretel: Witch Hunters 18+
Synopsis

Hansel & Gretel are bounty hunters who track and kill witches all over the world. As the fabled Blood Moon approaches, the siblings encounter a new form of evil that might hold a secret to their past.
Hansel & Gretel: Witch Hunters - trailer in russian
Hansel & Gretel: Witch Hunters  trailer in russian
Country USA / Germany
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2012
Online premiere 28 February 2013
World premiere 17 January 2013
Release date
17 January 2013 Russia Централ Партнершип 18+
24 January 2013 Argentina
17 January 2013 Australia
17 January 2013 Belarus
6 February 2013 Belgium
25 January 2013 Brazil
25 January 2013 Bulgaria
28 February 2013 Czechia
7 February 2013 Denmark
1 February 2013 Estonia
6 March 2013 France
28 February 2013 Germany
27 February 2013 Great Britain
24 January 2013 Hong Kong
7 February 2013 Hungary
25 January 2013 Iceland
15 March 2013 Ireland
1 May 2013 Italy
17 January 2013 Kazakhstan
1 February 2013 Lithuania
25 January 2013 Mexico
27 February 2013 Netherlands
24 January 2013 New Zealand
31 January 2013 Norway
31 January 2013 Portugal
1 February 2013 Romania
24 January 2013 Singapore
28 February 2013 Slovakia
14 February 2013 South Korea
28 February 2013 Spain
8 February 2013 Sweden
23 January 2013 Taiwan
24 January 2013 Thailand
1 February 2013 Turkey
25 January 2013 USA
17 January 2013 Ukraine
25 January 2013 Viet Nam
MPAA R
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $226,349,749
Production Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), MTV Films
Also known as
Hansel & Gretel: Witch Hunters, Hansel, Hansel y Gretel: Cazadores de brujas, Ansītis un Grietiņa: Raganu mednieki, Boszorkányvadászok, Hannu & Kerttu: Noitajahti, Hannu & Kerttu: Noitajahti 3D, Hannu ja Kerttu: Noitajahti, Hannu ja Kerttu: Noitajahti 3D, Hans og Grete, Hansel & Gretel, Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe, Hansel & Gretel: Caçadores de Bruxas, Hansel & Gretel: Cazadores de brujas, Hansel & Gretel: Thợ Săn Phù Thủy, Hansel e Gretel: Caçadores de Bruxas, Hansel et Gretel: Chasseurs de sorcières, Hansel i Gretel: Łowcy czarownic, Hansel kai Gretel: Kynigoi magisson, Hansel si Gretel: Vânatorii de vrajitoare, Hänsel und Gretel: Hexenjäger, Hansel ve Gretel: Cadı Avcıları, Hansel y Gretel: Cazadores de bruja, Henzeru & Gurêteru, Ivica i Marica: Lovci na vještice, Janko a Marienka: Lovci čarodejníc, Jaś i Małgosia: Łowcy czarownic, Jenícek a Marenka - Lovci carodejnic, João e Maria: Caçadores de Bruxas, Jonukas ir Grytute: raganu medziotojai, Kotley ha'mehashefot, Nõiakütid Hans ja Grete, Pogromcy czarownic, Witch Hunters, Χάνσελ και Γκρέτελ: Κυνηγοί μαγισσών, Ивица и Марица - ловци на вештице, Мисливці за відьмами, Охотники на ведьм, Хензел и Гретел: Ловци на вещици, ヘンゼル＆グレーテル, 女巫獵人
Director
Tommy Wirkola
Tommy Wirkola
Cast
Jeremy Renner
Jeremy Renner
Gemma Arterton
Gemma Arterton
Famke Janssen
Famke Janssen
Peter Stormare
Peter Stormare
Zo&#235; Bell
Zoë Bell
Cast and Crew
Film rating

6.9
34 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2085
Quotes
Hansel We learned a couple of things while we were trapped in that house. One, never walk in to a house made of candy. And two, if you're gonna kill a witch, set her ass on fire.
Film Trailers
Hansel & Gretel: Witch Hunters - trailer in russian
Hansel & Gretel: Witch Hunters Trailer in russian
Hansel & Gretel: Witch Hunters - trailer in russian без цензуры 2
Hansel & Gretel: Witch Hunters Trailer in russian без цензуры 2
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Hansel & Gretel: Witch Hunters
Stills
