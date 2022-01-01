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Ингрид Болсай Бердал
Ингрид Болсай Бердал
Ingrid Bolsø Berdal
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Фильмография
Ингрид Болсай Бердал
Ingrid Bolsø Berdal
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Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Ингрид Болсай Бердал
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Фильмография Ингрид Болсай Бердал
Все ненавидят Йохана
комедия
2022, Норвегия
8.0
Двое против пришельцев
боевик, комедия, фантастика
2022, Норвегия
5.0
Азбука смерти
ужасы
2012, США
4.0
Пленница. Побег
исторический, боевик, триллер
2012, Норвегия
6.0
Запретная зона
ужасы, триллер
2012, США
7.0
Опочтарение
комедия, фантастика
2010, Великобритания
7.0
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