Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Охотники на ведьм Цитаты из фильма Охотники на ведьм

Цитаты из фильма Охотники на ведьм

[Минe и Бену, когда они подходят к дому ведьмы]
Hansel Что бы ни случилось, не ешьте эти чёртовы конфеты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hansel Мы узнали пару вещей, пока были заперты в том доме. Во-первых, никогда не заходи в дом из конфет. А во-вторых, если собираешься убить ведьму — поджигай ей задницу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gretel Проклятие голода по ползающим тварям. Я его, б****ь, ненавижу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Последние слова]
[Направляя пистолет в камеру]
Гретель Ненавижу это говорить, но гроб будет закрытым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hansel Месть не изменит прошлого. Она не вернёт наших родителей. Но, чёрт побери, это чертовски приятно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hansel Когда увидишь мой знак — открывай ад.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gretel Вау, это потрясающе. И, эм, странно.
Hansel Это немного жутковато.
Gretel Ты правда хранишь всё это?
Hansel [пытается закончить разговор] Ладно, ну...
Ben У меня так много вопросов, ты не против?
Hansel [всё ещё пытается закончить разговор] Знаешь, у нас...
Gretel О, нет, нет-нет-нет, давай ты.
[ухмыляется, когда Хэнсел пинает её под столом]
Ben Ладно, эээ, хорошо, эээ, как лучше всего убить ведьму?
Gretel [невинно] Хэнсел?
Hansel [делает паузу, чтобы посмотреть на Гретель] Эм, отрубить им головы обычно помогает... и вырвать сердце... и сдернуть кожу тоже неплохо...
Gretel Да, но сжигать — лучший способ, потому что это единственный способ быть в безопасности.
Ben Сжигать, да, конечно!
Hansel [бормочет в кружку] Сжечь их всех...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Таймер у Гензеля срабатывает]
Mina Ты в порядке?
Hansel Да. Когда я был ребёнком, ведьма заставила меня съесть столько конфет, что мне стало плохо. Со мной что-то случилось. Мне приходится делать эту инъекцию каждые несколько часов, иначе я умру.
[Делает укол себе]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hansel Кто, чёрт побери, такой Эдвард?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Muriel [берёт плакат с пропавшим ребёнком] Вижу, ты получила моё приглашение.
Gretel Назови своё имя, прежде чем мои стрелы вырвут тебе горло.
Muriel У меня много имён. Ни одно из них ты не достойна произносить.
[Мюриэль улыбается, медленно показывая Гретель своё истинное лицо]
Gretel [шёпотом] О, Боже!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Из трейлера]
Гензель Мы с сестрой… у нас своё прошлое. Мы чуть не погибли от рук ведьмы. Но это прошлое сделало нас сильнее. Мы попробовали кровь — ведьминую кровь. И с тех пор не можем остановиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Hansel Некоторые скажут, что не все ведьмы — злые, что их силы можно использовать во благо. Я говорю — сжечь их всех!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Гензель и Мина купаются в целебных водах]
Гензель Понял. Знаешь, в последний раз, когда я был в таких водах, встретил грозную змеевидную ведьму. Она больше походила на жабу, но могла дышать под водой, и это усложняло её поиск. Она была смертельно опасна.
Мина [плывёт к Гензелю и заставляет замолчать] Тсс. Ты слишком много болтаешь.
[целует Гензеля и соблазняет его]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Первые слова]
Мать Гензеля и Гретель Отведите их сейчас в лес.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Muriel [саркастично, обращаясь к Мине] Что собираешься делать? Заклинанием любви ударишь?
[Мина выпускает стрелу из палочки тёмной ведьмы; Мюриэль уклоняется]
Muriel Неплохо.
[придавливает Мину к стене]
Muriel Жертвовать собой ради смертной... жалко.
[Мюриэль вонзает кинжал в живот Мины]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Шериф Берринжер [пока его подручные держат Гретель] Теперь говорю я, а ты будешь кровить.
[Гретель яростно кусает его за нос, вызывая кровотечение]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Детей в школу, а сами включайте 7 крутых сериалов, которые заменят «Отчаянных домохозяек» этой осенью
4 лучших советских фильма, чтобы проводить лето: идеально для семейного просмотра
Хиты из Кореи в турецком исполнении: три осенних ремейка дорам, которые должны переплюнуть оригиналы
Появились на секунды, прославились на века: 7 самых ярких эпизодических ролей в советском кино — помните ли вы все? (фото)
Эту комедию Учитель называл «не представляющей ценности»: по факту — стала культовой и превзошла 95% его фильмов
«Когда уже закончится этот бред?!»: НТВ запускает уже 4-й сезон этого сериала — но зрители и первого не хотели (почти все)
«Страдают больше окружающие»: болезнь Уиллиса превратила жизнь его близких в настоящий ад — актер ведет себя, как капризный ребенок
Ненавидите запоминать персонажей? Эти 10 фильмов созданы для вас — один герой в центре сюжета (есть даже лента с Хабенским)
«Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа
Золотая ловушка султана: лишь одного места в Топкапы наложницы и визири боялись как огня — «Великолепный век» о нем умолчал
К-поп, где К — это Кадышева: в русской версии «Охотниц на демонов» богатырши крошат Кощея и Бабу Ягу — а в перерывах пляшут «калинку»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше