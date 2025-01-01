ГензельМы с сестрой… у нас своё прошлое. Мы чуть не погибли от рук ведьмы. Но это прошлое сделало нас сильнее. Мы попробовали кровь — ведьминую кровь. И с тех пор не можем остановиться.
[из трейлера]
HanselНекоторые скажут, что не все ведьмы — злые, что их силы можно использовать во благо. Я говорю — сжечь их всех!
[Гензель и Мина купаются в целебных водах]
ГензельПонял. Знаешь, в последний раз, когда я был в таких водах, встретил грозную змеевидную ведьму. Она больше походила на жабу, но могла дышать под водой, и это усложняло её поиск. Она была смертельно опасна.
Мина[плывёт к Гензелю и заставляет замолчать]Тсс. Ты слишком много болтаешь.
[целует Гензеля и соблазняет его]
[Первые слова]
Мать Гензеля и ГретельОтведите их сейчас в лес.
Muriel[саркастично, обращаясь к Мине]Что собираешься делать? Заклинанием любви ударишь?
[Мина выпускает стрелу из палочки тёмной ведьмы; Мюриэль уклоняется]