Gretel Вау, это потрясающе. И, эм, странно.

Hansel Это немного жутковато.

Gretel Ты правда хранишь всё это?

Hansel [пытается закончить разговор] Ладно, ну...

Ben У меня так много вопросов, ты не против?

Hansel [всё ещё пытается закончить разговор] Знаешь, у нас...

Gretel О, нет, нет-нет-нет, давай ты.

[ухмыляется, когда Хэнсел пинает её под столом]

Ben Ладно, эээ, хорошо, эээ, как лучше всего убить ведьму?

Hansel [делает паузу, чтобы посмотреть на Гретель] Эм, отрубить им головы обычно помогает... и вырвать сердце... и сдернуть кожу тоже неплохо...

Gretel Да, но сжигать — лучший способ, потому что это единственный способ быть в безопасности.