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Постер фильма Маска первая: Безликая
Маска первая: Безликая - Трейлер
Киноафиша Фильмы Маска первая: Безликая

Маска первая: Безликая

, 2026
The Mask One: Faceless
Камбоджа / ужасы
Трейлеры
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Постер фильма Маска первая: Безликая
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Маска первая: Безликая - Трейлер
Маска первая: Безликая  Трейлер

В ролях

Ryan Bertroche
Mike
Белла Мраз
Helen
Джеймс Престон
Peter
Holley Johnson
Rina
Режиссер Джереми Кипп
Сценарист Джереми Кипп, Bun Channimol
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Камбоджа
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 18 марта 2026
Дата выхода
18 марта 2026 Гонконг
Бюджет $2 000 000
Производство Sastra Film, Wave Films
Другие названия
The Mask One: Faceless, 無面-面具祭品

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Маска первая: Безликая - Трейлер
Маска первая: Безликая Трейлер
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