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Маска первая: Безликая
Маска первая: Безликая
, 2026
The Mask One: Faceless
Камбоджа / ужасы
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О фильме
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Маска первая: Безликая
Трейлер
Трейлер
В ролях
Ryan Bertroche
Mike
Белла Мраз
Helen
Джеймс Престон
Peter
Holley Johnson
Rina
Режиссер
Джереми Кипп
Сценарист
Джереми Кипп
,
Bun Channimol
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Камбоджа
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
18 марта 2026
Дата выхода
18 марта 2026
Гонконг
Бюджет
$2 000 000
Производство
Sastra Film, Wave Films
Другие названия
The Mask One: Faceless, 無面-面具祭品
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Маска первая: Безликая
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