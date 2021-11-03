Содержание:

Густаф Скарсгард - Фильмы

- Густаф Скарсгард - «Кон-Тики»

- Густаф Скарсгард - «Викинги»

- Густаф Скарсгард - «Мир дикого запада»

​​​​​​​Густаф Скарсгард - Личная жизнь



Густаф Скарсгард родился 12 ноября 1980 года в Стокгольме в семье знаменитого шведского актера Стеллана Скарсгарда и врача Мю Скарсгард. У него четверо братьев, двое из которых - Александр и Билл - стали известными актерами, а также сестра Эйя. Актер закончил Стокгольмскую академию театрального искусства в 2003 году, после чего много играл в театре, в том числе в постановке «Венецианского купца».



Густаф Скарсгард - Фильмы



Впервые Скарсгард появился на экране в картине «Псевдоним «Красный петух», когда ему было 9 лет, благодаря тому, что его отец сыграл в этом фильме главную роль. Прорыв в карьере актера произошел с выходом фильма «Невидимый» о школьнике, который мечтает уехать на литературные курсы в Королевской Академии Великобритании, но остается из-за жестокой равнодушной матери. Через год Скарсгард снялся в ленте Микаэля Хофстрема «Зло» об ученике интерната, который пытается выжить в суровых условиях своей школы и получить ученую степень. Картина была номинирована на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. В 2007 году актер исполнил роль рок-музыканта Юхана, приютившего маленькую беженку в Швеции, в картине «Дети окраин» и был удостоен шведской кинопремии «Золотой жук». В 2009 году Скарсгард был снова номинирован на эту награду за роль в картине «Патрик 1,5» о взаимоотношениях гомосексуальной пары и их сына-подростка. Первым международным проектом актера стал фильм «Кон-Тики», который достиг популярности по всему миру. После этого Скарсгард получил одну из главных ролей в сериале Майкла Херста «Викинги», которая стала самой узнаваемой в его карьере.



Густаф Скарсгард - «Кон-Тики»

Историческая драма норвежских режиссеров Хоакима Роннинга и Эспена Сандберга, выпущенная в 2012 году. Действие разворачивается в 1947 году, когда исследователь Тур Хейердал выдвинул теорию, что Полинезия была заселена выходцами из Южной Америки. Для доказательства он снарядил экспедицию на плоту колумбовских времен, который был окрещен «Кон-Тики» и собрал команду из штурмана Эрика Хессельберга (Одд Магнус Уильямсон), переводчика Бенгта Даниельссона (Густаф Скарсгард), радистов и инженеров. Плот пустился в путь через Тихий океан, и путешествие заняло у команды больше ста дней, за которые ей пришлось столкнуться с гигантскими акулами, штормами и китами. Фильм был номинирован на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.



Густаф Скарсгард - «Викинги»

В 2013 году Майкл Херст начал производство сериала «Викинги» для канала History. Шоу рассказывает о фермере Рагнаре (Трэвис Фиммел) из поселения викингов Каттегат, который призывает своего ярла Харальдсона (Гэбриел Бирн) прекратить набеги на восточные поселения и отправиться в неизведанную пока Англию. Ярл отказывается, но Рагнара поддерживает его брат Ролло (Клайв Стэнден), желающий заполучить жену Рагнара Лагерту (Кэтрин Винник), а также воин и корабельный мастер Флоки (Густаф Скарсгард), который берется построить новые, более быстрые, корабли.



Густаф Скарсгард - «Мир дикого запада»

В 2016 году канал HBO запустил сериал по мотивам фильма Майкла Крайтона «Западный мир». Действие разворачивается в футуристическом парке развлечений, населенном андроидами - любой, у кого есть деньги, может приехать и пожить в парке в качестве ковбоя, разбойника или местного жителя, а также творить любые преступления, оставаясь безнаказанным. Разработчик андроидов, доктор Форд (Энтони Хопкинс), вносит новый алгоритм в их программу, из-за чего многие роботы выходят из-под контроля. С этим пытается справиться Бернард (Джеффри Райт), один из программистов, в то время как Долорес (Эван Рэйчел Вуд) и некоторые другие андроиды начинают вспоминать события, которые стерли из их памяти, и ведут себя не по сценарию. Во втором сезоне сериала, среди прочих, в парке появляется Карл Странд (Густаф Скарсгард), офисный работник, который подозрительно свободно себя ощущает в мире роботов.



Густаф Скарсгард - Личная жизнь

С 1999 по 2005 годы Скарсгард был женат на шведской актрисе Ханне Альстрем.