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Густаф Скарсгард

Gustaf Skarsgård
Густаф Скарсгард
Густаф Скарсгард Gustaf Skarsgård
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Дата рождения
12 ноября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Стокгольм, Швеция
Рост
193 см
Личные связи
Александр Скарсгард
Александр Скарсгард
Братья Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Отец и сын Билл Скарсгард
Билл Скарсгард
Братья
Биография Густафа Скарсгарда

Содержание: 
Густаф Скарсгард - Фильмы
  - Густаф Скарсгард - «Кон-Тики»
  - Густаф Скарсгард - «Викинги»
  - Густаф Скарсгард - «Мир дикого запада»
​​​​​​​Густаф Скарсгард - Личная жизнь

Густаф Скарсгард родился 12 ноября 1980 года в Стокгольме в семье знаменитого шведского актера Стеллана Скарсгарда и врача Мю Скарсгард. У него четверо братьев, двое из которых - Александр и Билл - стали известными актерами, а также сестра Эйя. Актер закончил Стокгольмскую академию театрального искусства в 2003 году, после чего много играл в театре, в том числе в постановке «Венецианского купца».


Густаф Скарсгард - Фильмы
 

Впервые Скарсгард появился на экране в картине «Псевдоним «Красный петух», когда ему было 9 лет, благодаря тому, что его отец сыграл в этом фильме главную роль. Прорыв в карьере актера произошел с выходом фильма «Невидимый» о школьнике, который мечтает уехать на литературные курсы в Королевской Академии Великобритании, но остается из-за жестокой равнодушной матери. Через год Скарсгард снялся в ленте Микаэля Хофстрема «Зло» об ученике интерната, который пытается выжить в суровых условиях своей школы и получить ученую степень. Картина была номинирована на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. В 2007 году актер исполнил роль рок-музыканта Юхана, приютившего маленькую беженку в Швеции, в картине «Дети окраин» и был удостоен шведской кинопремии «Золотой жук». В 2009 году Скарсгард был снова номинирован на эту награду за роль в картине «Патрик 1,5» о взаимоотношениях гомосексуальной пары и их сына-подростка. Первым международным проектом актера стал фильм «Кон-Тики», который достиг популярности по всему миру. После этого Скарсгард получил одну из главных ролей в сериале Майкла Херста «Викинги», которая стала самой узнаваемой в его карьере.


Густаф Скарсгард - «Кон-Тики»

Историческая драма норвежских режиссеров Хоакима Роннинга и Эспена Сандберга, выпущенная в 2012 году. Действие разворачивается в 1947 году, когда исследователь Тур Хейердал выдвинул теорию, что Полинезия была заселена выходцами из Южной Америки. Для доказательства он снарядил экспедицию на плоту колумбовских времен, который был окрещен «Кон-Тики» и собрал команду из штурмана Эрика Хессельберга (Одд Магнус Уильямсон), переводчика Бенгта Даниельссона (Густаф Скарсгард), радистов и инженеров. Плот пустился в путь через Тихий океан, и путешествие заняло у команды больше ста дней, за которые ей пришлось столкнуться с гигантскими акулами, штормами и китами. Фильм был номинирован на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.


Густаф Скарсгард - «Викинги»

В 2013 году Майкл Херст начал производство сериала «Викинги» для канала History. Шоу рассказывает о фермере Рагнаре (Трэвис Фиммел) из поселения викингов Каттегат, который призывает своего ярла Харальдсона (Гэбриел Бирн) прекратить набеги на восточные поселения и отправиться в неизведанную пока Англию. Ярл отказывается, но Рагнара поддерживает его брат Ролло (Клайв Стэнден), желающий заполучить жену Рагнара Лагерту (Кэтрин Винник), а также воин и корабельный мастер Флоки (Густаф Скарсгард), который берется построить новые, более быстрые, корабли. 


Густаф Скарсгард - «Мир дикого запада»

В 2016 году канал HBO запустил сериал по мотивам фильма Майкла Крайтона «Западный мир». Действие разворачивается в футуристическом парке развлечений, населенном андроидами - любой, у кого есть деньги, может приехать и пожить в парке в качестве ковбоя, разбойника или местного жителя, а также творить любые преступления, оставаясь безнаказанным. Разработчик андроидов, доктор Форд (Энтони Хопкинс), вносит новый алгоритм в их программу, из-за чего многие роботы выходят из-под контроля. С этим пытается справиться Бернард (Джеффри Райт), один из программистов, в то время как Долорес (Эван Рэйчел Вуд) и некоторые другие андроиды начинают вспоминать события, которые стерли из их памяти, и ведут себя не по сценарию. Во втором сезоне сериала, среди прочих, в парке появляется Карл Странд (Густаф Скарсгард), офисный работник, который подозрительно свободно себя ощущает в мире роботов.


Густаф Скарсгард - Личная жизнь

С 1999 по 2005 годы Скарсгард был женат на шведской актрисе Ханне Альстрем.

Интересные факты о Густафе Скарсгарде

Фильм «Кон-Тики» снимался одновременно на норвежском и английском языках, чтобы обеспечить проекту финансирование и международный прокат.

Сериал «Мир дикого запада» содержит ряд отсылок к «Алисе в стране чудес» Льюиса Кэрролла, в том числе воспроизводит сцену чаепития из классической иллюстрации Джона Тенниела.

На съемках «Викингов» Густаф Скарсгард помогал англоязычным актерам научиться правильному произношению скандинавских слов.

Фильмография Густафа Скарсгарда
438 дней
438 дней
драма, триллер 2019, Швеция
6.0
Не оставляй меня
Не оставляй меня
драма 2017, Дания
5.0
Кон-Тики
Кон-Тики
боевик, биография, драма, приключения, исторический 2012, Великобритания / Норвегия / Дания
5.0
Путь домой
Путь домой
драма 2010, США
7.0
Патрик 1,5
Патрик 1,5
комедия, драма, мелодрама 2008, Швеция
6.0
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Стеллан Скарсгард и Андреа Райзборо сыграют в психологическом криминальном триллере китайского режиссера Съемки начнутся в следующем месяце в Финляндии.
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3 ноября 2021 12:33
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1 июля 2020 11:55
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19 июня 2020 11:35
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Связи
Александр Скарсгард
Александр Скарсгард Alexander Skarsgard
Братья Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард Stellan Skarsgard
Отец и сын Билл Скарсгард
Билл Скарсгард Bill Skarsgard
Братья
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