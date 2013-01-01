Тайна Рагнарока, 2013

Археолог Сигерд Свендсен уже много лет одержим историей судна викингов Осберг. Единственная надпись, найденная на этом корабле написана на языке рун и гласит: «человек знает мало». Сигерд уверен, что судно Осберг скрывает ответ на тайну о Рагнароке — конце дней в норвежской мифологии. Когда его друг Аллан находит подобные руны на камне с севера Норвегии, Сигерд убеждается, что руны — это карта сокровищ. Вместе они отправляются в экспедицию, которая заводит их в «нейтральную зону» между Норвегией и Россией, которая не населена уже многие десятилетия. Здесь Сигерд находит истинное значение рун, которые хранят ужасающую тайну.

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