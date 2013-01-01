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Тайна Рагнарока Тайна Рагнарока
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Gåten Ragnarok

Тайна Рагнарока, 2013

2013 / Норвегия
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме
Археолог Сигерд Свендсен уже много лет одержим историей судна викингов Осберг. Единственная надпись, найденная на этом корабле написана на языке рун и гласит: «человек знает мало». Сигерд уверен, что судно Осберг скрывает ответ на тайну о Рагнароке — конце дней в норвежской мифологии. Когда его друг Аллан находит подобные руны на камне с севера Норвегии, Сигерд убеждается, что руны — это карта сокровищ. Вместе они отправляются в экспедицию, которая заводит их в «нейтральную зону» между Норвегией и Россией, которая не населена уже многие десятилетия. Здесь Сигерд находит истинное значение рун, которые хранят ужасающую тайну.
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2013
Премьера в мире 1 января 2013
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет 38 500 000 NOK
Режиссер
Миккел Бренне Сандемус
Миккел Бренне Сандемус
В ролях
Пол Сверре Валхейм Хаген
Пол Сверре Валхейм Хаген
Бьорн Сундквист
Бьорн Сундквист
София Хелин
София Хелин
Мария Аннетт Тандерод Берглид
Николай Клеве Брок
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тайна Рагнарока 2 постера
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