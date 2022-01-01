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Киноафиша Дистрибьютеры Люксор

Прокатчик Люксор

О прокатчике

«Люксор» является группой компаний, занимающихся как дистрибьюторской, так и кинопрокатной деятельностью. Имеет собственную сеть кинотеатров «Люксор», которая является одной из лидирующих на отечественном рынке. Сфера деятельности «Люксора» этим не ограничивается, так как компания осуществляет производство мультфильмов, является постоянным участником знаменитых кинорынков и занимается рекламой.

Компания «Люксор» установила партнёрские отношения с такими крупными международными студиями, как Gaumont, Lakeshore International, Constantin Film, Studio Canal и другими.

Основной доход группы компаний «Люксор» приходится на кинотеатры, однако с каждым годом её кинопрокатная деятельность добивается всё большего успеха. Среди самых кассовых фильмов, выпущенных «Люксором»: «Параллельные миры», «Джастин и рыцари доблести», «Окулус», «Красная Шапка против зла» и многие другие.

Фильмы
Моя жизнь
Моя жизнь
мелодрама, спорт 2018, Россия
0.0
Селфи из ада
Селфи из ада
ужасы 2018, Канада
0.0
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Пришелец
Пришелец
фантастика 2018, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Я счастлив
Я счастлив
драма 2018, Россия
0.0
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Горячие каникулы
Горячие каникулы
комедия 2017, Австралия
0.0
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Ералаш в кино
Ералаш в кино
семейный, детский, комедия 2017, Россия
0.0
Вилли и крутые тачки
Вилли и крутые тачки
анимация, детский, приключения 2017, Малайзия
0.0
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Муми-тролли. Зимняя сказка
Муми-тролли. Зимняя сказка
анимация, семейный 2017, Финляндия / Польша
0.0
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