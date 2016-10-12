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Скандинавский форсаж: Гонки на льду Скандинавский форсаж: Гонки на льду
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Скандинавский форсаж: Гонки на льду, 2016

2016 / Норвегия
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Оператор, сценарист и режиссёр из Норвегии Халлвард Браэин стал известен после фильма «Скандинавский форсаж». Он вышел на экраны в 2014 году и стал неким северным вариантом известной франшизы. «Викинги форсажа» является продолжением истории, рассказанной в первой части. В одной из ролей вновь снялся Андрес Баасмо Кристиансен («Кон-Тики»). Также в фильме приняли участие другие норвежские актёры из первой части, среди которых Вегар Хуль и Стиг Фроде Хенриксен, а также Хенрик Местад («Во власти женщины») и Отто Есперсен («Охотники на троллей»).

Уже известные герои возвращаются в ленте «Скандинавский форсаж: Гонки на льду». Их машины стали ещё круче, гонки с их участием ещё более опасными, а погода будет ещё более суровой.

- Актёры Вегар Хуль и Стиг Фроде Хенриксен играли вместе в фильмах «Операция "Мёртвый снег"» и «Охотники на ведьм»

- Некоторые сцены фильма «Скандинавский форсаж: Гонки на льду» снималась в русском городе Мурманске, улицы которого стали для гонщиков настоящей трюковой площадкой

- Первый «Скандинавский форсаж» получил сразу 4 награды на норвежском фестивале «Аманда», включая приз за «лучший фильм»

Король экстремальных уличных гонок Рой, отбыв срок заключения, решает завязать со своим опасным хобби. Однако судьба бросает ему очередной вызов — его давние соперники затевают грандиозное состязание, маршрут которого берет начало в Норвегии и через Швецию ведет в далекий Мурманск! А тут ещё его любимая дочь соглашается участвовать в гонке. Рой пускается во все тяжкие, чтобы предостеречь ее от столь рискованного предприятия…

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 26 января 2017
Премьера онлайн 1 сентября 2017
Премьера в мире 12 октября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Халлвард Браэин
Халлвард Браэин
В ролях
Андерс Баасмо Кристиансен
Андерс Баасмо Кристиансен
Вегар Хуль
Вегар Хуль
Хенрик Местад
Хенрик Местад
Свен Нордин
Свен Нордин
Стиг Фроде Хенриксен
Стиг Фроде Хенриксен
Все актеры и съемочная группа
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Скандинавский форсаж: Гонки на льду смотреть онлайн

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Помните «Форсаж», стритрейсеровскую классику начала 2000-х, которая с такой скоростью и успехом штамповала ремейки, что любой сериал бы позавидовал? Тогда, поглядывая на американский хит, норвежский кинематограф решил устроить свои гонки. И в 2014 г. выпустил «Скандинавский форсаж» – фильм попроще, но приправленный местным колоритом. А в этом году, накануне выхода «Форсаж 8», Норвегия снова шлет привет и свой сиквел «Скандинавский форсаж: Гонки…
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