Скандинавский форсаж: Гонки на льду, 2016

Оператор, сценарист и режиссёр из Норвегии Халлвард Браэин стал известен после фильма «Скандинавский форсаж». Он вышел на экраны в 2014 году и стал неким северным вариантом известной франшизы. «Викинги форсажа» является продолжением истории, рассказанной в первой части. В одной из ролей вновь снялся Андрес Баасмо Кристиансен («Кон-Тики»). Также в фильме приняли участие другие норвежские актёры из первой части, среди которых Вегар Хуль и Стиг Фроде Хенриксен, а также Хенрик Местад («Во власти женщины») и Отто Есперсен («Охотники на троллей»).
Уже известные герои возвращаются в ленте «Скандинавский форсаж: Гонки на льду». Их машины стали ещё круче, гонки с их участием ещё более опасными, а погода будет ещё более суровой.
- Актёры Вегар Хуль и Стиг Фроде Хенриксен играли вместе в фильмах «Операция "Мёртвый снег"» и «Охотники на ведьм»
- Некоторые сцены фильма «Скандинавский форсаж: Гонки на льду» снималась в русском городе Мурманске, улицы которого стали для гонщиков настоящей трюковой площадкой
- Первый «Скандинавский форсаж» получил сразу 4 награды на норвежском фестивале «Аманда», включая приз за «лучший фильм»
Король экстремальных уличных гонок Рой, отбыв срок заключения, решает завязать со своим опасным хобби. Однако судьба бросает ему очередной вызов — его давние соперники затевают грандиозное состязание, маршрут которого берет начало в Норвегии и через Швецию ведет в далекий Мурманск! А тут ещё его любимая дочь соглашается участвовать в гонке. Рой пускается во все тяжкие, чтобы предостеречь ее от столь рискованного предприятия…