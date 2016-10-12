Скандинавский форсаж: Гонки на льду, 2016

Оператор, сценарист и режиссёр из Норвегии Халлвард Браэин стал известен после фильма «Скандинавский форсаж». Он вышел на экраны в 2014 году и стал неким северным вариантом известной франшизы. «Викинги форсажа» является продолжением истории, рассказанной в первой части. В одной из ролей вновь снялся Андрес Баасмо Кристиансен («Кон-Тики»). Также в фильме приняли участие другие норвежские актёры из первой части, среди которых Вегар Хуль и Стиг Фроде Хенриксен, а также Хенрик Местад («Во власти женщины») и Отто Есперсен («Охотники на троллей»).

Уже известные герои возвращаются в ленте «Скандинавский форсаж: Гонки на льду». Их машины стали ещё круче, гонки с их участием ещё более опасными, а погода будет ещё более суровой.