Последний король, 2016

1204 год, Норвегию раздирает гражданская война. Незаконнорожденного сына короля Хокона III Сверрессона и Инги из Вартейга хранят в глубокой тайне. Мальчик был внебрачным сыном короля и родился после его смерти, что спровоцировало кровавую междоусобицу. Биркебейнеры (ополчение, созданное его дедом, королем Сверре Сигурдсоном) признали мальчика наследником трона Норвегии. Однако католические священники объявили охоту на ребенка с целью его уничтожения. В 1206 году группа вооруженных биркебейнеров помогла Инге и Хокону бежать на север. По пути их небольшой отряд попал в снежную бурю, но два могучих воина, Торстейн Шевла и Шьервальд Шрукка, продолжали продвигаться на лыжах, неся ребенка на руках. Их задача была — доставить наследника в Тронхейм невредимым.