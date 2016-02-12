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Birkebeinerne

Последний король, 2016

2016 / Норвегия
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13 голосов
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О фильме

1204 год, Норвегию раздирает гражданская война. Незаконнорожденного сына короля Хокона III Сверрессона и Инги из Вартейга хранят в глубокой тайне. Мальчик был внебрачным сыном короля и родился после его смерти, что спровоцировало кровавую междоусобицу. Биркебейнеры (ополчение, созданное его дедом, королем Сверре Сигурдсоном) признали мальчика наследником трона Норвегии. Однако католические священники объявили охоту на ребенка с целью его уничтожения. В 1206 году группа вооруженных биркебейнеров помогла Инге и Хокону бежать на север. По пути их небольшой отряд попал в снежную бурю, но два могучих воина, Торстейн Шевла и Шьервальд Шрукка, продолжали продвигаться на лыжах, неся ребенка на руках. Их задача была — доставить наследника в Тронхейм невредимым.

6.1 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 22 сентября 2016
Премьера в мире 12 февраля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Нильс Гёуп
В ролях
Кристофер Хивджу
Стиг Хенрик Хофф
Николай Ли Каас
Николай Ли Каас
Пол Сверре Валхейм Хаген
Пол Сверре Валхейм Хаген
Торбьорн Харр
Торбьорн Харр
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Последний король 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
в Петербурге прошёл Норвежский фестиваль В октябре 2016 года прошел 7-й Фестиваль норвежского кино, организованный Арт-объединением CoolConnections (петербургской площадкой стал кинотеатр «Аврора»). Программа от самого северного
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7 ноября 2016 11:57
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